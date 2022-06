Transferts

Mahrez va-t-il prolonger l'aventure ?

Riyad Mahrez, un des grands artisans du jeu de Manchester City la saison dernière, se serait vu proposer une prolongation de contrat de courte durée d'après Foot Mercato. Pour le moment, l'Algérien de 31 ans est sous contrat jusqu'à l'été 2023 et les Citizens ne souhaiteraient surtout pas se séparer de lui.

Notre avis : Mahrez à City, une évidence.

Dembélé, opération dernière chance

Alors qu'il reste seulement trois jours de contrat à Ousmane Dembélé du côté du Barça, selon Sport, lors d'une ultime réunion, les dirigeants Blaugranas ont proposé une dernière offre de prolongation à l'agent du Français, Moussa Sissoko. Les espoirs de le voir rester sont malgré tout assez hauts, étant donné que Dembélé n'aurait pour le moment aucune véritable porte de sortie, malgré des intérêts prononcés du PSG et de Chelsea. D'après Foot Mercato, le clan de "Dembouz" aurait fait savoir que l'offre du Barça intéressait, mais qu'un dernier geste financier était attendu pour valider la prolongation.

Notre avis : L'argent est toujours le point qui coince, mais on semble plus proche d'un accord que cet hiver.

Botman s'envole pour Newcastle

D'après Sky Sports, Sven Botman a plié bagage pour Newcastle où il est censé passer sa visite médicale ce lundi. D'après le média anglais, Lille et les Magpies seraient tombés d'accord sur un transfert à hauteur de 40M€.

Notre avis : Botman semblait déjà convaincu par le projet, Lille voulait finir la saison avec lui.

Sven Botman Crédit: Getty Images

City attend un offre de Chelsea pour Sterling

D'après Sky Sports, les deux clubs auraient déjà été en contact à propos du joueur. Les discussions ayant avancé, ne manque plus qu'une offre officielle. Les Citizens s'attendent à en recevoir une première très prochainement.

Notre avis : Sterling est à un tournant de sa carrière.

Le Real mettra le paquet pour Bellingham

Dans sa grande opération de rajeunissement de son milieu de terrain, le Real Madrid prépare un nouveau très grand coup. Dans le viseur de la Maison Blanche, la pépite anglaise de Dortmund Jude Bellingham à l'horizon de l'été 2023. L'opération pourrait se situer autour des 100M€ d'après AS.

Notre avis : La boucle serait bouclée en termes de renouvellement du milieu.

Brighton veut conserver Cucurella

D'après la BBC, les dirigeants de Brighton seraient formels, malgré l'intérêt de Manchester City. Le jeune arrière gauche espagnol est arrivé seulement l'été dernier et a toujours quatre ans de contrat chez les Seagulls, qui comptent bien profiter de lui.

Notre avis : En cas de bonne saison, le transfert pourrait rapporter encore plus la saison prochaine.

Khazri va signer à Montpellier

En conférence de presse ce lundi, Laurent Nicollin, le président du club, a été clair : "Wahbi est en train de faire la visite médicale. Ça sera validé ce soir ou demain. Après, on cherche deux, trois autres joueurs pour le coach. Car mon coach veut des joueurs, donc je lui trouve des joueurs. Quand ce sont des joueurs libres, c'est plus facile."

Notre avis : Un transfert gratuit et une véritable valeur ajoutée en termes d'expérience.

United refuse d'inclure Maguire dans le deal De Jong

D'après les informations du Sun, le FC Barcelone aurait proposé à Manchester United d'inclure Harry Maguire pour finaliser le départ de Frenkie de Jong chez les Red Devils. Une proposition refusée par le club entraîné par Erik ten Hag. Cependant, The Telegraph indiquait dimanche que le FC Barcelone serait prêt à vendre le milieu international néerlandais contre une offre de 80 millions d'euros.

Notre avis : United refuse ou le Barça ne veut pas de Maguire ?

Arsenal offre 40M€ pour Lisandro Martinez

Les Gunners insistent pour arracher le défenseur central argentin des griffes de l'Ajax, qui ne souhaitent pas le vendre et qui n'accepteront rien en dessous de 50M€.

Notre avis : Arsenal est encore parti pour sortir le chéquier.

Chelsea songe à Richarlison

D'après les informations de Sky Sports, les Blues, toujours en quête d'un top attaquant, considèreraient sérieusement l'idée d'aller challenger Tottenham sur le dossier Richarlison. L'attaquant d'Everton est sous contrat avec les Toffees jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Encore un mercato où l'on s'arrache Richarlison.

Le Barça voudrait se débarasser de Pjanic mais...

Le transfert de Pjanic au Barça a été un fiasco complet. Il est de retour en Catalogne après un prêt pas forcément concluant du côté de Besiktas en Turquie. Xavi ne compte pas et le Barça ne souhaite plus assumer son salaire. Le hic c'est qu'il émarge aux alentours de 7,5 millions d'euros par an d'après LaGazzetta dello Sport. Un montant difficile à assumer pour d'éventuels prétendants.

Notre avis : Le dossier Pjanic est un flop complet depuis le départ.

Chelsea veut faire revenir Aké

Les Blues visent deux défenseurs centraux pour palier les départs de Rüdiger et Christensen. La piste la plus étudiée est pour le moment un retour au club de Nathan Aké. Le nom Matthijs de Ligt circulerait également.

Notre avis : Il va falloir mettre le prix pour le faire revenir.

