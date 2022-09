La course aux plus gros trophées a parfois poussé les clubs à surpayer certains joueurs sur le marché des transferts . Dans son enquête publiée ce lundi, l’Observatoire du football CIES a décrypté les mouvements des dernières années en calculant la différence entre la valeur du joueur avant le transfert et la somme finalement payée par le club. Depuis 2012, Manchester United est ainsi la formation qui a le plus surpayé ses joueurs devant la Juventus Turin et le PSG.

Ad

Pour les 33 transferts payants évalués dans l'étude, le club du nord de l'Angleterre a dépensé 1,59 milliard d’euros soit 238 millions d’euros de plus que la valeur estimée des joueurs au moment de leur transfert. De leur côté, la Juventus et le PSG ont tous les deux déboursé 1 milliard et respectivement surpayé leurs recrues de 234 et 162 millions d'euros. Aston Villa (+149 M) et le Real Madrid (+148 M) complètent le top 5 de ce classement, devant Chelsea (+135 M) et Arsenal (+ 129 M).

Transferts Les 5 infos mercato de mardi IL Y A 5 HEURES

Après Paris, Rennes a le plus surpayé ses joueurs en L1

Huitième de ce classement européen, le Stade Rennais est deuxième dans la hiérarchie française (+114 M) devant l'Olympique Lyonnais (+71 M). Ensuite, on retrouve Monaco (+54 M), Marseille (+45 M), Lille (+39 M), Nice (+30 M), Reims (+8 M), Lens (+8 M), Lorient (+8 M) et Montpellier (+6 M). Dans le sens inverse, Nantes (-5 M), Angers (-9 M), Toulouse (-11 M) et Strasbourg (-14 M) sont les meilleurs élèves français de ce classement.

Transferts Les 6 infos mercato de lundi HIER À 09:13