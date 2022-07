Mertens se rapproche de l'OM

Selon les informations d'Il Mattino, l'attaquant international belge Dries Mertens, qui vient de passer neuf ans à Naples, est très proche de l'Olympique de Marseille, d'après un dernier contact entre le club et son agent. Le transfert est en passe d’être conclu.

Notre avis : Un joli coup semble se préparer pour le club phocéen.

Le PSG continue de discuter pour Scamacca

Selon les informations de Sky Italia, le Paris Saint-Germain est à nouveau en contact direct avec le club italien de Sassuolo à propos de Gianluca Scamacca. Le PSG est prêt à offrir 40 millions. Mais Sassuolo en veut 50.

Notre avis : Un dossier qui semble avoir du mal à se décanter et qui pourrait donc encore durer.

Dubois cherche une porte de sortie

Lié avec l'OL jusqu'en juin 2024, Léo Dubois n'est pas assuré de vivre une nouvelle saison chez les Gones. A cause de la concurrence avec Malo Gusto mais aussi pour se donner une chance d'être à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, il n'a plus été appelé depuis novembre 2021 et le match face à la Finlande (0-2). Selon L'Equipe, Fulham aurait approché l'Olympique Lyonnais pour un prêt de l'arrière droit, mais le club présidé par Jean-Michel Aulas préférerait un transfert et aimerait récupérer 8 millions d'euros.

Notre avis : Un départ semble inéluctable pour celui qui doit composer avec la concurrence et son envie de revenir en sélection.

Léo Dubois et Zaydou Youssouf lors de Lyon- Saint-Etienne en Ligue 1 le 21 janvier 2022 Crédit: Getty Images

Chelsea prêt à doubler Barcelone pour Koundé ?

Alors que Barcelone semblait avoir une longueur d'avance sur le dossier Jules Koundé ces derniers jours, Chelsea pourrait doubler les Blaugrana dans le "money-time". Selon Marca, les Blues seraient disposés à proposer une offre de 60 millions d'euros pour le défenseur international français, soit la somme espérée par Séville.

Notre avis : Comme l'été dernier, c'est un joueur qui anime décidément toujours autant la rubrique mercato.

Jules Koundé, le défenseur de Séville est très sollicité lors du mercato estival. Crédit: Getty Images

Lenglet signe à Tottenham

C'est fait : le défenseur international français Clément Lenglet est prêté à Tottenham par le FC Barcelone pour une durée d'un an. Sa visite médicale a eu lieu ce vendredi matin. Le club londonien a officialisé le joueur en début de soirée.

Notre avis : A quelques mois de la Coupe du monde, un changement de décor ne pourra que lui être bénéfique.

Rodrygo va prolonger au Real

Sky Italia rapporte que Rodrygo va bien prolonger son bail au Real Madrid. Le principal intéressé en a lui-même fait l'annonce. "Oui, je vais prolonger mon contrat. Le Real Madrid est mon rêve", a-t-il déclaré à ABC.

Notre avis : Si même le joueur le dit, alors l'officialisation ne devrait plus trop se faire attendre.

Rodrygo (Real Madrid) y Álex Moreno (Real Betis) Crédit: Getty Images

Barcelone aurait proposé 55 millions pour Raphinha

Selon le quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone aurait proposé une offre de 55 millions d'euros, plus des bonus, à Leeds United pour Raphinha. La proposition serait légèrement inférieure à celle de Chelsea mais l'ailier international brésilien serait attiré par le projet des Blaugrana. De son côté, le club anglais veut être fixé avant sa tournée en Australie, qui doit débuter ce dimanche.

Notre avis : Un joueur décidément très courtisé. Chaque jour, un club différent semble être favori.

Raphinha Crédit: Getty Images

L'AC Milan en pole pour Sanches ?

D'après Sky Italia, l'AC Milan et le LOSC auraient trouvé un accord en vue du transfert de Renato Sanches. L'indemnité de départ serait estimée à environ 10 millions d'euros. Cependant, le milieu international portugais n'a pas encore donné sa validation. A l'heure actuelle, l'ancien Bavarois est également suivi de près par le PSG de Christophe Galtier.

Notre avis : Si transfert il y a, le PSG qui pourrait s'en mordre les doigts.

Jovic à la Fiorentina

C'est officiel : Luka Jovic jouera à la Fiorentina. En échec au Real Madrid, l'attaquant a été laissé libre par le club espagnol afin que celui-ci puisse s'engager sans soucis à la Viola jusqu'en 2024. Le club madrilène a passé un accord avec la Fiorentina pour récupérer 50% d'une potentielle future vente.

Notre avis : Jovic est un très bon attaquant, mais il n'avait pas le niveau pour réussir au Real Madrid

Monza viserait Cavani

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Manchester United (2020-2022), Edinson Cavani ne manque pas de prétendants. Outre la Salernitana, Nice et des formations d'Amérique du Sud, Monza se serait positionné, annonce Sky Italia. Des premiers échanges auraient été noués avec son entourage. Par ailleurs, le promu en Serie A ciblerait également Mauro Icardi.

Notre avis : Un joueur qui ne semble pas manquer de courtisans. A voir quel sera son choix dans ce qui pourrait ressembler à un dernier défi.

Edinson Cavani Crédit: Getty Images

C'est officiel, Bergwijn signe à l'Ajax

Ce vendredi matin, Steven Bergwijn a signé à l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2027. Selon différents médias, le club néerlandais a dépensé 30 millions d'euros pour recruter l'ailier gauche de 24 ans. Il y a deux saisons, Tottenham avait enrôlé le joueur pour le même prix en provenance du PSV Eindhoven.

Notre avis : Un retour aux sources nécessaire pour un joueur qui ne s'est jamais vraiment imposé en Angleterre.

Rennes prospecte à Benfica

Selon les informations de Sky Italia, Rennes a fait une proposition officielle d'environ 10 millions d'euros au club portugais de Benfica pour s'attacher les services du jeune défenseur central brésilien Morato (21 ans).

Notre avis : Certainement une preuve de plus que Samuel Umtiti semble bien s'éloigner de Rennes.

