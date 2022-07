Transferts

Une offre surréaliste pour Ronaldo venue... d'Arabie saoudite !

Alors qu’il souhaite quitter Manchester United dès cet été, seulement un an après son retour en Premier League, Cristiano Ronaldo ne trouve toujours pas de point de chute, malgré une floppée de prétendants. Selon le média espagnol AS, le quintuple Ballon d’Or aurait même reçu une offre de 300 millions d’euros en provenance… d’Arabie Saoudite.

Notre avis : Peu probable, malgré le pont d'or proposé, que CR7 tire un trait sur sa carrière européenne. Le Portugais veut un projet sportif avant tout.

CR7 a-t-il raison d'être inquiet ? "Il aurait fallu en prendre conscience l'an passé…"

CR7 à Chelsea : pour Tuchel, c'est non

L’entraîneur allemand a posé son véto quant à la venue de CR7 à Chelsea. Fabrizio Romano a confirmé que des discussions ont eu lieu entre Todd Boehly et Jorge Mendes, mais la décision finale est revenue à Thomas Tuchel, qui a préféré décliner. Chelsea se tourne désormais vers d’autres dossiers.

Notre avis : Tuchel n'apprécie pas les gros égos et veut garder la main sur son vestiaire.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Paris veut prolonger Messi...

Selon les informations de Marca, le Paris Saint-Germain aurait l’envie de discuter d’un nouveau contrat avec la star argentine. Le club de la capitale serait disposé à offrir une nouvelle année au septuple ballon d’Or (35 ans, sous contrat jusqu'en 2023), qui n’a pas l’intention d’entamer des discussions quant à son avenir avant la prochaine Coupe du monde, dernier objectif majeur de sa carrière.

Notre avis : Prolonger un Messi définitivement tourné vers son crépuscule, pas sûr que l'idée soit judicieuse.

Messi-CR7, lequel est le plus dans l'impasse pour la saison à venir ?

... et est sur le point de boucler une nouvelle vente

Actif au rayon des arrivées, Paris doit aussi vendre pour continuer à se renforcer. Bonne nouvelle, Leeds semble particulièrement intéressé par le profil d’Arnaud Kalimuendo, comme le révèle L’Equipe. Le jeune attaquant parisien (20 ans) pourrait quitter la capitale contre un chèque de 22 millions d’euros, plus trois de bonus (25M€ en tout). L’Inter Milan s’est aussi positionné pour l’ancien Lensois.

Notre avis : Il s'agit d'une vente attendue. Les cas de Draxler, Herrera & co promettent d'être plus complexes à finaliser.

Arnaud Kalimuendo (PSG) Crédit: Getty Images

Malgré l'intérêt de Chelsea, Kimpembe se voit bien rester

Le feuilleton n’en est qu’à ses balbutiements, mais le cas Presnel Kimpembe promet d’agiter le mercato parisien pour de longues semaines. Courtisé par Chelsea, le défenseur français donnerait la priorité à Paris, selon les informations de Goal France. Le joueur attend justement un rendez-vous avec la direction du club, afin d’éclaircir sa situation.

Notre avis : L'arrivée de Skriniar va pousser Kimpembe vers une concurrence féroce. Partir pourrait lui assurer un temps de jeu conséquent.

Le départ d'un historique du PSG, la condition pour l'arrivée de Skriniar

Paris a une autre piste en attaque

Il n’y a plus de secrets concernant l’intérêt du PSG pour Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. Mais une troisième piste semble voir le jour, selon Fabrizio Romano. Gonçalo Ramos, attaquant portugais (21 ans) de Benfica figure haut placé sur la liste de Luis Campos, qui considère tout de même Ekitike comme la priorité en attaque. D’autre part, Paris ne semble pas disposé à répondre favorablement aux 50 millions demandés par Sassuolo pour Scamacca.

Notre avis : Ramos est jeune mais semble avoir un plafond bien inférieur à celui d'Ekitike.

Ekitike ou Scamacca au PSG ? "Sur les promesses et le prix, ça penche vers le Rémois"

Accord total entre MU et le Barça, de Jong prêt à donner son ok

La surprise du jour nous vient de The Independent, convaincu que Frenkie de Jong (25 ans) a donné son feu vert pour rejoindre Manchester United, malgré des rumeurs insistantes venant d’Espagne faisant état d‘une volonté de rester du Néerlandais. Ce dernier pourrait considérer un départ si le club catalan était disposé à payer les salaires différés en raison de la pandémie. En cas de réponse négative, de Jong restera. Dans tous les cas, United et Barcelone sont tombés d’accord sur une somme de 75 millions d’euros, plus bonus.

Notre avis : Barcelone a besoin de liquidités pour sortir du fair-play financier.

L'imbroglio De Jong, Dembelé + Raphinha : à quoi joue le Barça ?

Gnabry parti pour prolonger...

Selon plusieurs sources allemandes, l'attaquant du Bayern Munich, dont le contrat expirera à l'été 2023, a décidé de prolonger l'aventure chez les champions de Bundesliga. Après une saison pleine ponctuée par 14 buts et 6 passes en championnat, Serge Gnabry (26 ans), serait sur le point de prolonger son bail.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le Bayern, qui sécurise ses flancs après la prolongation de Kingsley Coman.

Le prix complètement fou réclamé au Bayern pour le successeur de Lewandowski

... alors que Sané se voit déjà en Espagne

Les représentants de l’attaquant allemand ont enclenché une opération séduction vers Florentino Perez, selon Defensa Central. L’agent du joueur, Damir Smoljan, a tâté le terrain pour Leroy Sané (26 ans, contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern), mais le Real se veut prudent sur le dossier, et n’a pas encore communiqué de réponse.

Notre avis : Irrégulier depuis son arrivée de Manchester City, Sané ne s'est jamais imposé en Bavière.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Nouveau prétendant, Tottenham est déjà en pole pour enrôler Koundé

Alors même que les Spurs sont entrés dans la course pour l’international français avec un certain retard, ce seraient les Londoniens les mieux placés pour accueillir le futur ex-Sévillan, selon le Mirror. Après avoir tenté, sans succès, de recruter Alessandro Bastoni (Inter Milan), Antonio Conte aurait jeté son dévolu sur Koundé, qui ne serait plus parmi les priorités de Chelsea, alors que l’arrivée au club de Kalidou Koulibaly est imminente.

Notre avis : Même si les Spurs disputeront la Ligue des champions, Chelsea semble la meilleure destination pour le Français.

Jules Koundé lors de FC Séville-Valence. Crédit: Imago

Après l'échec Martinez, Arteta se rabat sur Zinchenko

Le milieu ukrainien (25 ans), repositionné latéral gauche sous les ordres de Pep Guardiola, est la nouvelle priorité d’Arsenal, qui travaille actuellement pour trouver un accord avec Manchester City, selon The Athletic. Les Mancuniens sont ouverts à la vente du joueur, ardemment désiré par Mikel Arteta, surtout après l’échec dans le dossier Lisandro Martinez.

Notre avis : Polyvalent, technique et endurant, l'Ukrainien serait une recrue de choix pour les Gunners.

Oleksandr Zinchenko Crédit: Getty Images

Vidal est arrivé au Brésil

Le club brésilien de Flamengo a mis les petits plats dans les grands pour annoncer à leurs supporters l’arrivée d’Arturo Vidal. Le milieu chilien de 35 ans a fait l’objet d’une vidéo inspirée de la série phare de Netflix, Stranger Things. Vidal s’est engagé jusqu’en décembre 2023.

Notre avis : En signant à Flamengo, le Chilien prouve qu'il a encore faim de titres.

Ozil quitte Fenerbahçe... mais reste en Turquie

Après un an et demi à Fenerbahçe, Mesut Özil a plié bagages pour rejoindre un autre club turc, lui aussi basé à Istanbul. Il s’agit d’Istanbul Basaksehir, qui s’est octroyé les services de l’international allemand pour un an (plus une année en option).

Notre avis : L'Allemand s'est installé en Turquie pour ce qui ressemble à une fin de carrière. Frustrant à la vue du talent de l'ancien Merengue.

Costil reste en Ligue 1

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil va s’engager avec le promu Auxerre. RMC Sport, par l’intermédiaire de Loic Tanzi, a confirmé l’engagement de l’international français pour une saison.

Notre avis : Chahuté par ses propres supporters à Bordeaux, Costil trouvera un cadre plus apaisé chez les Bourguignons.

Benoît Costil (Bordeaux) Crédit: Getty Images

