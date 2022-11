Transferts

Et si Moukoko restait à Dortmund...



A 18 ans, Youssoufa Moukoko agite déjà la planète football. En contrat jusqu'en juin prochain, le jeune attaquant de Dortmund et de l'Allemagne est déjà convoité parmi les grands clubs d'Europe comme Manchester United ou le Bayern Munich. Selon les informations de Fabrizio Romano , il n'y a pourtant rien de concret entre Moukoko et un éventuel offreur. Une situation qui pourrait favoriser Dortmund, en négociations pour garder sa pépite.

Notre avis : Moukoko a toute sa carrière devant lui. Alors Dortmund peut continuer de le couver encore un peu…

Depay flou sur son avenir au Barca

Entre les blessures et l'arrivée de Robert Lewandowki à Barcelone, Memphis Depay vit une saison compliquée avec le FC Barcelone. Le Néerlandais, mondialiste au Qatar a été interrogé quant à son avenir. "Je suis concentré sur la Coupe du monde. Je ne veux pas non plus penser au-delà de cette compétition. Je ne sais pas ce qui va arriver après la Coupe du monde", a répondu l'attaquant de 28 ans, alors que Manchester United apparaît toujours comme une piste pour rebondir.

Notre avis : Il faudra voir si le Néerlandais réussi à reprendre du temps de jeu à 100% de sa forme. Sinon, Manchester United vient de perdre Ronaldo…

Thuram visé en Premier League

Alors que le contrat de Marcus Thuram expire l'été prochain, certains s'avancent déjà sur le dossier. D'après Football Insider , le mondialiste Français est pisté par Newcastle. Le club de Premier League pourrait avancer une somme de plus de 11 millions d'euros pour se procurer l'attaquant du Borussia Mönchengladbach

Notre avis : Newcastle va avoir du mal à lutter contre la concurrence de l'Inter, qui semble plus avancé.

Un crack de Palmeiras visé par Arsenal ?

Selon les informations de The Sun, Arsenal pourraient accélérer les négociations pour faire venir Danilo. Le milieu défensif de 21 ans est devenu quasiment incontournable dans son club de Palmeiras, où il évolue aux côtés d'Endrick ou encore d'Estevao. Selon le tabloïd, les Gunners ont déjà évoquer la somme de 25 millions d'euros pour se payer le Brésilien.

Notre avis : Arsenal a sans doute raison de s'intéresser à la jeunesse brésilienne, qui lui réussit bien.

Kubo, un Real plutôt qu'un autre

A 21 ans, Takefuso Kubo fait bien partie de l'aventure en Coupe du monde avec la sélection japonaise. Le milieu offensif est actuellement joueur de la Real Sociedad. Prêté une nouvelle fois cette saison par le Real Madrid, le natif de Kawasaki a été interrogé sur un éventuel retour à la Maison Blanche. "En ce moment, je suis un joueur de la Real Sociedad et je ne pense à rien d'autre. Le coach prend très bien soin de moi, les coéquipiers aussi. Sans la Real, j'aurais à moitié perdu mon ticket pour la Coupe du monde", a-t-il répondu.

Notre avis : Le tout jeune Kubo s'impose à la Sociedad et gagne en confiance. Sans doute mieux que d'attendre à Madrid.

