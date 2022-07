Chelsea ouvre le bal des négociations pour Neymar

En quête de renfort et surtout de talent devant, les Blues auraient entrepris des discussions avec l'entourage de Neymar, Pini Zahavi en tête. C'est ESPN qui révèle les contacts ce vendredi. Le média américain explique que le nouveau propriétaire Todd Boehly serait prêt à frapper un premier grand coup sur le marché des transferts. Le PSG demande au minimum 50 millions d'euros pour libérer le joueur.

Notre avis : C'est encore prématuré pour le dire, mais Neymar semble bien se diriger vers la sortie. Et on a bien envie de voir ce que donnerait le Brésilien en Premier League…

Le mercato d'été au rythme d'un nouveau feuilleton Neymar ?

Guendouzi, Marseillais jusqu'en 2025

Alors que la tempête sévit sur la Canebière suite au départ surprise de Jorge Sampaoli , l'OM a annoncé avoir levé l'option d'achat pour Mattéo Guendouzi. Auteur d'une très belle saison 2021-2022, l'ancien Lorientais est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club phocéen.

Notre avis : Voilà un petit rayon de soleil dans ce vendredi morose pour les Marseillais : Guendouzi s'est imposé comme l'un des tauliers de cette équipe.

Sassuolo s'impatiente pour Scamacca…

Dans une interview accordée à Sky Sports, le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelle du PSG pour l'attaquant Gianluca Scamacca, pourtant dans le viseur du club de la capitale. "Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec les équipes de Serie A, nous n'avons pas eu de nouvelles du PSG depuis dix jours. Peut-être que d'autres opportunités s'ouvriront, mais malheureusement pas en Serie A."

Notre avis : Paris et Luis Campos avaient l'air confiants sur ce dossier. Ça devrait se décanter assez vite.

Compatibilité avec Mbappé, 4-3-3, 4-4-2... Comment Paris utiliserait Scamacca ?

Kimpembe dans les petits papiers de l'Atlético

Alors qu'un intérêt de la Juventus Turin a émané hier, quelques jours après celui de Chelsea, un autre prétendant pourrait rentrer dans la course à la signature de Presnel Kimpembe. Ce vendredi, Le Parisien annonce que l'Atlético de Madrid serait potentiellement intéressé par le champion du monde 2018. Les Colchoneros songeraient au "titi" en cas de départ de Mario Hermoso, Joé Giménez ou Stefa Savic.

Notre avis : Le PSG ne retiendra pas le "général Presko" surtout si un joli chèque arrive sur la table.

Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG. Crédit: Getty Images

Richarlison, nouveau poids lourd de l'attaque des Spurs

C'est désormais officiel : Richarlison est un joueur de Tottenham. Après plusieurs jours de négociations, l'international brésilien (36 sélections, 14 buts) s'est engagé pour cinq ans avec le club londonien. Les Spurs ont déboursé près de 60 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 10 millions de bonus, pour s'attacher les services de l'Auriverde.

Notre avis : Perisic, Bissouma, Forster et maintenant Richarlison, Tottenham démarre son mercato sur les chapeaux de roue.

Mkhitaryan-Onana, "doublé" de choix de la part de l'Inter

L'Inter continue sa campagne de recrutement avec brio. Après le retour de Romelu Lukaku et la signature du prometteur Kristjan Asllani, le club lombard confirme l'arrivée d'André Onana (Ajax Amsterdam) jusqu'en 2027. Il sera en concurrence avec Samir Handanovic, en fin de contrat dans un an. Henrikh Mkhitaryan (AS Roma) devrait lui aussi signer en Lombardie dans les prochaines heures, comme attendu. Les deux joueurs débarquent libres de tout contrat à Milan.

Notre avis : Ce début d'été est tout de même sacrément séduisant de la part des Nerazzurri qui mettent le paquet pour tenter de remonter sur le trône.

Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

Koundé s'éloigne de Chelsea

Déplumé derrière, Chelsea a un besoin urgent de se renforcer en charnière centrale. Alors que les noms de Matthijs de Ligt, Nathan Ake et Kalidou Koulibaly reviennent avec insistance dans les discussions, celui de Jules Koundé a totalement disparu. En effet, Marca annonce que les Blues ne feraient pas de l'ancien Bordelais une priorité pour cet été.

Notre avis : La blessure du Français soulève logiquement quelques interrogations chez ses courtisans. Tout est encore possible dans ce dossier.

"Collectivement et individuellement, il n'y a quasiment aucun point positif à retenir"

Dybala, Ziyech, Lang : Maldini promet un mercato XXL pour l'AC Milan

Récemment prolongé comme directeur sportif de son club de toujours, Paolo Maldini ne manque pas d'ambitions pour son AC Milan. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport annonce que le dirigeant milanais aurait ciblé quatre têtes d'affiche pour ce mercato : Paulo Dybala (ex-Juventus), Hakim Ziyech (Chelsea), Marco Asensio (Real Madrid) et Noa Lang (Bruges). Le recrutement du Néerlandais serait en très bonne voie et un accord pourrait vite intervenir.

Ce vendredi, Tuttosport révèle que les Rossoneri seraient en négociations avec leurs homologues de Chelsea pour un prêt de Ziyech.

Notre avis : Milan doit confirmer après sa magnifique saison 2021-2022. Le club rossonero est visiblement prêt à s'en donner les moyens.

Hakim Ziyech lors d'un match de Premier League avec Chelsea en février 2022. Crédit: Getty Images

Raphinha ferme la porte à Chelsea

Raphinha persiste et signe : il ne rêve que du FC Barcelone. Convoité par Arsenal et surtout Chelsea, l'ancien joueur du Stade Rennais n'ambitionne pas de rester en Premier League. Ce vendredi, Sport annonce que l'international brésilien souhaite à tout prix rejoindre la Catalogne et ce, malgré le pont d'or offert par les Blues et qui aurait largement satisfait Leeds United.

Notre avis : Ce dossier est indirectement lié à celui de Dembélé. Si le Barça parvient à garder le Tricolore, il est peu probable de voir les Catalans dépenser une telle somme sur Raphinha.

Grealish à 117 millions d'euros, Phillips à 49 : Pourquoi les Anglais sont-ils surpayés ?

Le Torino annonce le départ de Belotti

C'est un beau chapitre de l'histoire du Toro qui se ferme. Après sept ans de bons et loyaux services, Andrea Belotti quitte bel et bien les Grenats. Dans un communiqué, le club turinois a officialisé le départ de l'international italien. "Cher Andrea, nous prenons acte de ta décision de te lancer dans une nouvelle expérience, nos routes se séparent à partir d'aujourd'hui." Avec le Torino, Belotti a inscrit 113 buts en 251 matches. Il y a quelques jours, un intérêt de Nice avait été évoqué.

Notre avis : Il était temps pour Belotti de trouver un nouveau challenge. Difficile de savoir où il posera ses valises en revanche.

Andre Belotti, buteur dans le derby de Turin en février 2022. Crédit: Getty Images

Everton prêt à tenter sa chance pour Lingard

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Manchester United, Jesse Lingard étudie ses options pour la saison prochaine. Selon les informations du Times, Everton serait tenté d'offrir un contrat à l'international anglais. Les Toffees sont en concurrence avec West Ham dans ce dossier, un club où le joueur a brillé entre janvier et mai 2021. Le Daily Telegraph indique aussi que Tottenham serait venu aux renseignements.

Notre avis : Reverra-t-on le Lingard de West Ham 2021 ? En tout cas, on le souhaite aux clubs intéressés.

Gonalons de retour en Ligue 1

Une recrue de prestige et de poids surtout pour le Clermont Foot. Ce vendredi, comme attendu depuis plusieurs semaines, le club auvergnat a officialisé l'arrivée de Maxime Gonalons (33 ans) pour les deux prochaines saisons. L'international français (8 sélections) quitte Grenade et retrouve la Ligue 1, cinq ans après l'avoir quittée. C'est la sixième recrue de Clermont dans ce mercato estival.

Notre avis : Un soldat d'expérience plus que bienvenu pour le Clermont Foot dans son opération maintien.

Lille flaire le bon coup Martin

Les Dogues ont eu du nez. Après avoir enrôlé Zedadka hier, le champion de France 2021 a officialisé l'arrivée de Jonas Martin (32 ans). Le milieu de terrain était en fin de contrat avec le Stade Rennais et s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le LOSC. La saison dernière, il était un joueur clé de la rotation de Bruno Génésio.

Notre avis : Un recrutement très intelligent de la part de Lille qui n'a pas pléthore de moyens pendant cette intersaison.

Toulouse tient son nouvel attaquant

Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, Thijs Dallinga (21 ans) va bien s'envoler pour Toulouse. Buteur à 36 reprises en 44 matches avec l'Excelsior Rotterdam (D2 néerlandaise), le jeune attaquant va s'engager avec le TFC. Le montant de la transaction est estimé à 2,5 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter des bonus.

Notre avis : Comme toujours, la cellule de scouting du Téfécé peut vraiment surprendre. Espérons que ce sera encore le cas pour Dallinga.

