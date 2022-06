Xavi rêve de Bernardo Silva...

La rumeur Bernardo Silva au Barça enfle de jour en jour, avec Mundo Deportivo comme relais principal dans ce dossier. Le quotidien espagnol indique que Xavi, l'entraîneur des Blaugranas, rêve d'associer Pedri et le milieu de terrain portugais dans son milieu de terrain. L'ancien joueur du club est ouvert à un départ de Frenkie de Jong mais ne veut pas affaiblir son équipe pour autant. L'arrivée du joueur de City permettrait en outre d'enlever un peu de pression aux jeunes Gavi et Nico.

Notre avis : Le choix de Bernardo Silva fait sens, moins celui de laisser filer Frenkie de Jong. Pas dit que le Portugais arrive à se fondre davantage que le Néerlandais dans le collectif catalan.

...Et Guardiola surveille Gavi

Alors que Bernardo Silva est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Manchester City pourrait-il réaliser un gros coup dans le sens inverse ? On en est encore très loin. Mais selon le Mirror, Pep Guadiola est attentif à l'évolution du dossier de la prolongation de contrat de Gavi au Barça, tout comme toute la direction sportive des Citizens. La pépite du club catalan est proche de rempiler avec son club formateur, selon son président Joan Laporta. Mais l'ancien coach du Barça serait un grand fan du joueur.

Notre avis : Nouveau joyau de la Masia, Gavi revêt une importance toute particulière pour le Barça. Perdre l'international espagnol (17 ans) enverrait un terrible message aux supporters culés.

Pablo Gavira 'Gavi' (Barcelona) Crédit: Getty Images

LE "POGBACK" se précise

Le Corriere dello Sport en fait sa Une ce dimanche : Paul Pogba s'apprête à faire son retour à la Juventus. Un contrat de quatre ans attend le milieu de terrain français en Italie. L'actuel joueur de Manchester United doit régler des questions personnelles en Angleterre et est attendu début juillet dans son ancien club. C’est aussi ce que clame La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, rapportant le détail d’une proposition financière qui atteindrait les 10 millions d'euros nets par an. Un salaire conséquent, justifié par le statut libre de l’international français. Fabrizio Romano le confirme : l’affaire semble presque réglée.

Notre avis : Si le chassé-croisé se confirme, Paul Pogba ravivera les souvenirs d'une jeunesse explosive et insouciante chez les Piémontais. Suffisant pour relancer sa carrière en club ?

Liverpool casse sa tirelire pour Nunez

Les chiffres tombent et ils donnent le tournis. Publiée dans son édition du jour, le quotidien portugais Record évoque la somme folle de 100 millions d’euros, bonus compris. A Bola confirme en précisant que Liverpool payera 75 millions dans un premier temps et offrira à Darwin Nunez(Benfica) un contrat de six ans rémunéré à 12 millions bruts l’année. Le montant serait historique puisque cela surpasserait les 85 millions records déboursés par les Reds pour la venue de Virgil van Dijk (2017) en provenance de Southampton. Fabrizio Romano affrime même que la visite médicale est prévue ce lundi en Angleterre.

Notre avis : 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a qu'une seule saison au haut niveau dans les jambes, difficile à première vue d'y déceler une bonne affaire. Le marché est ce qu'il est, mais le profil hybride de l'Uruguayen pourrait tout de même faire des ravages en Premier League.

Arsenal piste Asensio

Selon le Mirror, les Gunners font partie des écuries intéressées par l'ailier espagnol du Real Madrid, Marco Asensio. Le joueur de 26 ans, à qui il reste un an de contrat, aurait refusé la dernier offre de prolongation transmise par les Merengue, qui ne veulent pas le céder gratuitement dans un an. Tottenham et le Milan seraient aussi sur le coup, mais Arsenal aurait pris des renseignements sur les demandes du joueur et de son club.

Notre avis : Avec l'éclosion de Rodrygo et la titularisation de Valverde en troisième homme en attaque, Marco Asensio doit quitter le navire merengue. La Premier League est une destination forcément attirante, mais Arsenal ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, et forcément, ça compte.

Marco Asensio en el Real Madrid Crédit: Getty Images

Lewandowski convoité de toutes parts...

Alors que L'Equipe a fait part d'un sérieux intérêt du PSG pour Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le Bayern Munich, la presse anglaise est également très attentive à ce feuilleton. Le Sun indique ainsi que Manchester United tentera sa chance si le Polonais ne peut s'engager avec le FC Barcelone, qui doit régler des questions financières pour avancer ses pions. Chelsea serait aussi sur les rangs, alors que Romelu Lukaku pourrait retourner à l'Inter.

Notre avis : Une association Ronaldo-Lewandowski fait forcément saliver, et Manchester United a les moyens de ses ambitions. Pour Chelsea, l'équation est plus complexe, tant l'opération Lukaku à l'Inter semble difficile à réaliser financièrement parlant.

Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

...Mais le Bayern calme le jeu

Interrogé par Bild, le directeur sportif du Bayern Münich Hasan Salihamidzic a tenu à calmer les ardeurs du camp Lewandowski. Le ponte de l’institution bavaroise a réexprimé sa confiance quant au fait de voir le Polonais honorer sa dernière année de contrat : "Il a un contrat jusqu’en 2023 et nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous. Je pense que les choses vont se calmer maintenant. Nous avons discuté au sujet de ses déclarations publiques et nous devrions tous se calmer".

Notre avis : Malgré cette sortie médiatique du directeur sportif, la rupture semble consommée entre Lewandowski et le Bayern. Le départ du Polonais est inéluctable.

Réunion au sommet entre Dybala et l'Inter

Libre (officiellement le 30 juin) depuis son départ de la Juventus, Paulo Dybala se rapproche toujours plus d’une signature chez le rival interiste. Selon La Gazzetta dello Sport, la Joya a même une réunion prévue en tout début de semaine prochaine avec les dirigeants de l’Inter. Un sommet sans doute synonyme d’ultime étape vers un accord inévitable.

Notre avis : Faute de prétendants, Paulo Dybala va filer chez le rival honni. L'Argentin va poser ses valises dans une équipe qui gagne, mais où sa place dans le onze est loin d'être assurée.

Paulo Dybala Crédit: Eurosport

Deulofeu courtisé par un cador de Serie A

Souvenez-vous, cette mèche blonde flottant au vent, armée de crochets ravageurs mais trop inconstante pour se faire une place dans un effectif XXL. C’est peut-être bien une dernière chance que le Napoli est en passe d’offrir à Gerard Deulofeu, formé au Barça (28 ans). Celui qui a déjà revêtu le maillot de l’AC Milan joue actuellement à l’Udinese, avec qui il sort d’une saison aboutie (13 buts, 5 passes). D’après La Gazzetta dello Sport , l’Espagnol, qui dispose aussi d’offres alléchantes de Villarreal et de la Real Sociedad, aurait été convaincu de rester dans la Botte, séduit par les arguments de Luciano Spalletti. Reste à convaincre l’Udinese de se séparer de son attaquant, ce qui n’est pas gagné.

Notre avis : Eternel espoir, Gerard Deulofeu n'a plus le temps s'il veut enfin s'imposer dans un grand club européen. Insigne parti en MLS et Politano sur le départ, le Catalan a une chance en or de se faire une place dans le onze napolitain.

Ça discute entre River Plate et Suarez

Interrogé par la presse argentine, Marcelo Gallardo, coach de River Plate, a confirmé qu’il a échangé avec Luis Suarez pour sonder ses dispositions à rejoindre River Plate : "Nous avons discuté pour savoir ce qu’il va faire de sa vie et s'il a envie de jouer en Argentine. Mais cela ne dépend pas de nous. Nous devons attendre et voir quelles sont les possibilités lorsqu’un joueur analyse chaque offre".

Notre avis : L'aura et la ferveur des supporters du Monumental colleraient à merveille avec le profil de Luis Suarez, toutefois moins "généreux" dans l'effort que lors de ses grandes années. Le mariage a de quoi faire saliver.

De Jong maintient le suspense

Partira, partira pas ? La question brûle sur toute les lèvres des Blaugranas. Interrogé sur son avenir par ESPN en marge de la rencontre des Pays-Bas contre la Pologne, Frenkie de Jong s’est montré évasif : "Je ne peux rien vous dire". Pour rappel, le Barça, en grande difficulté financière, semble avoir tiré un trait sur le Néerlandais, qui dispose d’une forte valeur marchande. Manchester United reste le mieux placé pour accueillir l’ancien de l’Ajax.

Notre avis : Renflouer ses caisses en vendant ses actifs à forte valeur marchande, ça a du sens. Mais il restera ce goût d'inachevé au sujet de l'aventure barcelonaise du Néerlandais, qui n'a pas autant montré avec le club catalan qu'avec sa sélection, même si le Barça a aussi sa part de responsabilité.

Frenkie De Jong of FC Barcelona Crédit: Getty Images

Visite médicale pour Matic à Rome

L’affaire était entendue depuis quelques jours, ne restait plus que les derniers détails à fignoler. D’après Fabrizio Romano, Nemanja Matic (33 ans) va passer sa visite médicale en Italie demain, avant de parapher un contrat d’un an (avec option) avec l’AS Roma. Un choix signé José Mourinho, qui a côtoyé le Serbe à Manchester United.

Notre avis : Le Serbe est un soldat comme les aime Mourinho. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble et le profil de Matic colle parfaitement avec le style de jeu de l'entraîneur portugais.

Kimpembe clarifie ses propos

Interrogé en conférence de presse à la veille de la réception de la Croatie en Ligue des nations, Presnel Kimpembe (sous contrat jusu’en 2024) est revenu sur certaines de ses déclarations. L’international français du PSG a d’abord jugé qu’il "n’a rien dit de mal", avant de poursuivre : "J’ai dit que j’arrivais à 27 ans, que mon prochain contrat sera déterminant. J’ai envie de savoir quel serait le projet du club. Je suis arrivé au club quand j'avais 9-10 ans. Je pense que c'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et de savoir aussi quel rôle ils allaient m'attribuer."

Notre avis : Avec l'intérêt des Parisiens pour Milan Skriniar (Inter), Presnel Kimpembe a bien raison de se poser des questions. Il est peut-être enfin temps pour le Français de mettre les voiles, de sortir du cocon francilien et de découvrir un nouveau championnat.

Antony, cible privilégiée de ten Hag

La pépite brésilienne de l’Ajax attise les convoitises et ce n’est pas un ancien de la maison qui dira le contraire. Désormais sur le banc de Manchester United, Erik ten Hag se serait positionné pour enrôler l’Auriverde selon des médias brésiliens, qui évoquent par ailleurs une offre de 45 millions d’euros.

Notre avis : De la foudre dans les pieds, créatif à foison, Antony et sa panoplie d'arabesques seraient les renforts parfaits pour ranimer des couloirs mancuniens éteints, et enflammer Old Trafford.

