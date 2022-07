Rabiot ne viendra pas à Monaco

Au lendemain de l'annonce des contacts entre l'AS Monaco et Adrien Rabiot par les médias italiens, L'Equipe fait le point sur le dossier ce vendredi. Selon le quotidien, des échanges ont bien eu lieu avec l'entourage de l'international français. Ils n'iront cependant pas plus loin, notamment au vu du salaire du joueur de la Juventus (sept millions d'euros).

Notre avis : Le (gros) salaire de Rabiot en freine plus d'un.

Pourquoi Koundé a choisi le Barça

Le suspense a pris fin ce jeudi : Jules Koundé va être transféré au Barça pour 50 millions d'euros, le tout malgré un intérêt de Chelsea. Alors, pourquoi ce choix ? "Xavi a joué un rôle important dans mon arrivée ici. Je lui ai parlé plusieurs fois et j'ai été très enthousiasmé par son discours. Les conversations étaient très fluides et je pense que nous voyons le football de la même manière. Je vais arriver et j'espère faire de mon mieux pour obtenir autant de minutes que possible. Je veux bien m'intégrer dans l'équipe et jouer un rôle de premier plan dans ce club", a confié le défenseur français.

Notre avis : Koundé avait visiblement donné sa priorité au Barça, même si son arrivée à Chelsea semblait en très bonne voie.

Jules Koundé, le défenseur de Séville est très sollicité lors du mercato estival. Crédit: Getty Images

Bordeaux récupère de l'argent pour Koundé

C'est une (très) bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, notamment dans leur plan de sauvetage économique. Selon L'Equipe, le club au scapulaire va récupérer cinq millions d'euros dans l'affaire Jules Koundé, parti au Barça pour 50 millions d'euros, puisqu'un pourcentage à la revente de 20% de la plus-value avait été négocié à l'époque. En 2019, le défenseur était parti à Séville pour 25 millions d'euros.

Notre avis : Un gros bol d'air pour Bordeaux, qui a récemment appris son sauvetage in extremis en Ligue 2.

La piste Martial relancée par la Juventus ?

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant international français Anthony Martial intéresse toujours aussi fortement la Juventus Turin, comme l'hiver dernier. Un cas toutefois lié à celui de Cristiano Ronaldo. Si le Portugais quitte Manchester United, alors Martial devrait être retenu.

Notre avis : Au vu de la complexité du dossier Ronaldo, il est difficile d'imaginer un départ de Martial, pour le moment.

Martial Crédit: Getty Images

Wijnaldum - Roma, ça avance encore

Georginio Wijnaldum devrait bien quitter le PSG. Selon les informations de Sky Italia, les négociations se poursuivent sereinement entre le club de la capitale et l'AS Rome autour d'un prêt avec option ou obligation d'achat. Le seul hic concernerait la contribution au paiement du salaire du milieu néerlandais. Paris ne souhaiterait tout simplement pas y participer.

Notre avis : Il faudra encore probablement du temps, mais Wijnaldum devrait bien signer à la Roma.

Georginio Wijnaldum von Paris Saint-Germain Crédit: Getty Images

Accord Lille - PSG pour Sanches

Selon les informations d'O Jogo, Lille et le PSG ont trouvé un accord concernant le milieu de terrain Renato Sanches. L'international portugais débarquerait dans la capitale, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Il semblerait que tous les signaux soient au vert pour une future officialisation.

Sanches Crédit: Getty Images

L'OM vise bien Alexis Sanchez...

C'est une nouvelle piste qui se confirme pour l'OM. Après La Provence jeudi, L'Equipe confirme ce vendredi que l'OM espère recruter Alexis Sanchez. Mais rien ne s'annonce simple pour l'attaquant de l'Inter Milan, qui gagne un salaire très élevé (sept millions d'euros) et dont l'agent négocie actuellement une possible rupture de contrat. De plus, Marseille devra également lui faire de la place devant, où les joueurs sont déjà nombreux (Milik, Suarez, Bakambu, Dieng, voire Payet...).

Selon La Gazzetta dello Sport, un accord est toutefois proche entre les parties. Le joueur, un temps réticent, aurait finalement donné son aval pour venir à Marseille, qui serait convaincu de pouvoir boucler ce transfert avant la fin de semaine. Des contacts sont en cours avec son entourage. L'Inter verserait au joueur une indemnité de départ de cinq millions d'euros, puisqu'il s'agirait d'une rupture de contrat.

Notre avis : Il faudra certainement attendre une résiliation de son contrat avec l'Inter pour l'imaginer ensuite sur la Canebière.

Sanchez Crédit: Eurosport

... et n'oublie pas Veretout

D'après Il Messaggero, l'OM négocie toujours avec l'AS Rome pour Jordan Veretout. Toujours bien informé, le quotidien romain explique que l'international français pourra partir une fois que Wijnaldum arrivera dans la capitale. Les Giallorossi tablent sur un transfert définitif de douze millions d'euros.

Notre avis : Si cela se concrétise, il s'agira forcément d'une recrue plus qu'intéressante pour le club.

veretout Crédit: Eurosport

Cucurella demande son transfert de Brighton

D'après les informations de Sky Italia, Marc Cucurella vient de demander à son club de Brighton de le laisser partir. Le joueur intéresse fortement Manchester City. Actuellement, il n'y a toujours pas d'accord entre les Citizens et Brighton sur un prix. Les négociations sont difficiles mais toujours en cours.

Notre avis : Une demande qui devrait accélérer ce dossier et faire les affaires de Manchester City, déjà à la peine en défense avec la blessure d'Aymeric Laporte.

Chelsea cherche toujours un défenseur

Selon les informations de Bild, après l'arrivée de Jules Koundé au FC Barcelone, les pistes restantes à Chelsea dans ce secteur de la défense sont Wesley Fofana (Leicester), Presnel Kimpembe (PSG) et Benjamin Pavard (Bayern).

Notre avis : Le club anglais voudra forcément éviter une nouvelle déconvenue dans ce secteur... Mais aussi un panic buy rarement concluant.

Le Barça ne lâche pas Azpilicueta

Selon les informations de Sky Italia, le FC Barcelone tentera à nouveau sa chance, d'ici les prochains jours, pour le défenseur international espagnol de Chelsea César Azpilicueta. Le joueur veut venir à Barcelone. Les deux clubs n'ont toujours pas trouvé d'accord.

Notre avis : A voir si Chelsea acceptera de laisser partir un nouveau défenseur.

Ca se précise pour De Ketelaere

Toujours selon les informations de Sky Italia, un accord entre le Club Bruges et l'AC Milan a été trouvé concernant Charles De Ketelaere. Son arrivée est désormais en cours de finalisation, il reste encore quelques détails à régler.

Notre avis : Un dossier qui a duré mais qui semble donc sur le point d'être réglé.

