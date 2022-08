CRISTIANO RONALDO A CHOISI LE SPORTING CP

CR7 privilégie un retour dans son club formateur. Désireux de quitter Manchester United cet été afin de jouer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont multiplié les tentatives auprès des clubs engagés dans la compétition. Face aux nombreux refus et à la décision des Red Devils de le laisser partir, la star portugaise souhaite rejoindre le Sporting CP selon Marca. Le club lisboète manque de moyens pour financer cet énorme transfert mais ses dirigeants et le représentant de CR7 travaillent pour trouver une solution.

Notre avis : La porte de sortie la plus élégante pour CR7 qui pourra boucler la boucle.

DIOP SE RAPPROCHE DE NICE...

Selon RMC Sport et Foot Mercato, le milieu monégasque Sofiane Diop serait tombé d'accord avec l'OGC Nice, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conference. En parallèle, les deux clubs seraient proches de trouver un terrain d'entente pour le transfert du joueur de 22 ans autour d'un montant de 18 millions d'euros.

Notre avis : Une régression pour Diop qui file chez le rival régional moins bien classé.

Sofiane Diop, buteur face à Strasbourg en Ligue 1. Crédit: Getty Images

...QUI VISE AUSSI AOUAR

Qualifié hier de justesse pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conference, l'OGC Nice se veut ambitieux pour sa fin de mercato. En plus du Monégasque Sofiane Diop, Nice s'intéresse à Houssem Aouar qui demeure dans le flou à Lyon selon L'Equipe.

Notre avis : L'intérêt des Aiglons est sans doute réel mais cette piste parait très peu probable.

LE PSG CÈDE FRANCHI À BURNLEY

Les champions de France comptent un portier de moins au sein de leur effectif. Le PSG a officialisé, ce vendredi, le transfert définitif de Denis Franchi à Burnley sans dévoiler le montant de l'indemnité. Le gardien italien de 19 ans a signé un contrat de 3 saisons plus une autre en option avec les Clarets, actuels 16es de Championship.

Notre avis : Un départ logique pour Franchi qui était barré par une très forte concurrence.

...ET REPREND LES DISCUSSIONS AVEC EVERTON POUR GUEYE

Les négociations sont longues et âpres mais elles continuent. Selon L'Equipe, les dirigeants du PSG et ceux d'Everton continuent de discuter pour un transfert d'Idrissa Gueye. Les Toffees sont de nouveau enclins à faire revenir leur ancien milieu de terrain et les derniers échos sont positifs.

Notre avis : Malgré certaines difficultés, les deux clubs devraient trouver un terrain d'entente.

L'INTER A ENCORE REFUSÉ UNE OFFRE POUR SKRINIAR

Les dirigeants parisiens refusent de renoncer mais leurs homologues italiens restent fermes. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG est revenu à la charge pour Milan Skriniar avec une offre de 60 millions d'euros plus bonus. Cette proposition a cependant été repoussée par l'Inter hier. Les Nerazzurri ont même refusé de discuter, ils veulent prolonger le contrat de leur défenseur central de 2023 à 2027.

Notre avis : Les dirigeants du PSG doivent vite se tourner vers un autre joueur s'ils veulent renforcer leur défense.

LE BARÇA À FOND SUR TRAORÉ

Le capitaine des Rouge et Noir pourrait filer chez les Blaugrana. Evoquée ces derniers jours, la piste menant à Hamari Traoré prend de l'épaisseur du côté du Barça selon L'Equipe. Le club catalan cherche un arrière droit et a même lancé les discussions avec le défenseur âgé de 30 ans qui pourrait coûter seulement 3 millions d'euros à un an de la fin de son contrat avec Rennes. Les dirigeants bretons ont donné un bon de sortie à leur joueur.

Notre avis : Un transfert surprise qui pourrait bien devenir réalité dans les prochains jours.

Hamari Traoré (Rennes) a marqu un but contre Lyon / Ligue 1 Crédit: Eurosport

LA VALIDATION DU CONTRAT DE KOUNDÉ EN BONNE VOIE

L'international français va pouvoir souffler. Selon le journaliste Gerard Romero mais aussi la Cadena Ser, la Ligue espagnole va enregistrer le recrutement de Jules Koundé par le Barça et l'autoriser à jouer dimanche face à Valladolid. Les Blaugrana auraient faire le nécessaire au niveau financier pour faire valider le contrat du défenseur de 23 ans sans même avoir besoin de vendre un joueur.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour Koundé et pour le Barça qui ne perdra pas les 50 millions investis.

Jules Koundé lors de sa présentation avec le Barça Crédit: Getty Images

RENNES RETIENT MAJER

Le Croate ne devrait pas quitter le club breton cet été. Si un intérêt de l'Atlético de Madrid pour Lovro Majer a récemment été évoqué, RMC Sport assure que Rennes n'a reçu aucune offre pour son milieu offensif et que le joueur de 24 ans n'a pas non plus été contacté. Les dirigeants rennais n'ont d'ailleurs aucune intention de céder Majer.

Notre avis : Rennes doit pouvoir compter sur son métronome croate pour disputer la Ligue Europa cette saison.

HWANG QUITTE BORDEAUX POUR NOTTINGHAM FOREST PUIS L'OLYMPIACOS

Drôle d'affaire pour l'international coréen. Bordeaux a annoncé avoir cédé Hwang Ui-jo à Nottingham Forest ce vendredi contre une indemnité estimée à 4 millions d'euros. Le dépensier promu anglais a ensuite prêté l'attaquant de 29 ans à l'Olympiacos pour une saison. Hwang est d'ailleurs déjà en Grèce. Il pourra ainsi jouer contre Nantes en Ligue Europa cette saison.

Notre avis : Bordeaux avait besoin de remplir ses caisses pour enregistrer les contrats de ses recrues et laisse filer un joueur efficace.

NEWCASTLE CASSE SA TIRELIRE POUR ISAK



C'est l'un des plus onéreux transferts de l'été : Alexander Isak quitte la Real Sociedad pour Newcastle contre une indemnité estimée à 70 millions d'euros. Les Magpies ont officialisé l'arrivée de l'attaquant international suédois de 22 ans et 1m91 ce vendredi sans indiquer la durée de son contrat.

Notre avis : Un joueur jeune et talentueux mais tout de même payé très cher.

KEITA BALDÉ REBONDIT AU SPARTAK MOSCOU

L'ancien Monégasque file en Russie. Le Spartak Moscou a officialisé le recrutement de Keita Baldé qui arrive libre en provenance de Cagliari. L'attaquant sénégalais de 27 ans s'est engagé pour 3 saisons avec le club moscovite.

Notre avis : Un lent déclin pour l'ancien de la Lazio et de l'Inter.

SASSUOLO INSISTE POUR LAURIENTÉ

Les Neroverdi ont flashé sur le Merlu et ne le lâchent pas. L'Equipe explique dans son édition du jour que Lorient a récemment refusé une offre de Sassuolo à hauteur de 11 millions d'euros bonus compris pour Armand Laurienté mais que le club italien est revenu à la charge jeudi soir avec une nouvelle proposition. Le dernier montant n'a pas filtré mais il est évidemment plus élevé.

Notre avis : Lorient va avoir du mal à résister pendant les derniers jours du mercato.

Sada Thioub, Armand Laurienté et Harold Moukoudi (FC Lorient - AS Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

ASENSIO SUR LE DEPART ?

Selon les informations de La Cadena Ser, Marco Asensio, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023, souhaiterait quitter les Merengue avant la fin du mercato estival. D'après Mundo Deportivo, Arsenal et Manchester United seraient intéressés par l'ailier international espagnol de 26 ans. Cependant, le club madrilène n'aurait reçu aucune offre formelle à ce jour.

Notre avis : Une bonne affaire à réaliser avant le 1er septembre.

Marco Asensio et Carlo Ancelotti Crédit: Getty Images

