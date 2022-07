Transferts

48h chrono, l'ultimatum de Renato Sanches au PSG

Au point mort, voilà où en sont les négociations pour un potentiel transfert de Renato Sanches au Paris Saint-Germain. Après une première offre supérieure à 10 millions d'euros, le PSG n'a pas relancé. Lassé de ne pas voir les choses évoluer malgré un accord et un souhait de rejoindre le champion de France, l'international portugais pourrait de facto accepter l'offre de l'AC Milan. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain laisse 48 heures aux deux clubs de l'Hexagone pour trouver un terrain d'entente, auquel cas il pourrait opter pour le projet milanais.

Notre avis : Renato Sanches veut rejoindre la capitale et l'a maintes fois répété. Mais Paris joue avec le feu dans ce dossier et pourrait clairement le payer.

Moussa Diaby a tenu, une bonne fois pour toutes, à mettre les points sur les i sur son avenir. Courtisé par Newcastle, suivi par plusieurs cadors européens, l'international français a confirmé qu'il allait rester à Leverkusen dans un entretien accordé au Rheinische Post. "J'ai pris ma décision et je jouerai à nouveau pour le Bayer Leverkusen la saison prochaine." S'il souhaite briller avec le club de la Ruhr la saison prochaine et l'emmener vers de nouveaux sommets, le "titi" explique notamment faire ce choix pour ne pas compromettre ses chances de faire partie du voyage au Qatar avec les Bleus.

Notre avis : Une sage décision de la part de l'ailier tricolore. A lui de confirmer ses excellentes dispositions pour prendre le train bleu de novembre.

Strootman enfin loin de Marseille, Lazović fait le chemin inverse

C'est la fin d'un long, très long feuilleton. Après deux prêts successifs en Italie, à Cagliari, puis au Genoa, Kevin Strootman va définitivement quitter l'OM. Di Marzio et la presse italienne annoncent que le milieu batave est en partance pour le Hellas Vérone. Dans cette opération, l'OM va enrôler l'international serbe Darko Lazović (31 ans), un joueur bien connu et surtout voulu par Igor Tudor. Le piston gauche va être transféré pour une somme comprise entre 4 et 5 millions d'euros.

Notre avis : D'une pierre deux coups pour les Phocéens. Le salaire exorbitant de Strootman est bientôt de l'histoire ancienne pour la compta' de l'OM et Tudor récupère un de ses soldats.

Suárez proposé à Dortmund pour pallier l'absence d'Haller

Alors que le monde du football a apporté son soutien à Sébastien Haller qui souffre d'une tumeur testiculaire, Dortmund commence à étudier les options pour le remplacer. Et Luis Suárez ferait partie de celles-ci. Selon les informations de Sky Deutschland, le nom de l'international uruguayen aurait été soufflé aux dirigeants du Borussia Dortmund. Ces derniers réfléchissent très sérieusement à une signature de l'ancien joueur du Barça.

Si la piste Suárez a de quoi séduire, les Marsupiaux pourraient néanmoins s'appuyer sur leur jeune espoir suisse Bradley Fink (19 ans), colossal avec les jeunes du BvB l'an dernier.

Notre avis : Suárez est une belle piste pour compléter l'attaque du BvB, mais il ne serait pas surprenant de voir Terzić privilégier l'option interne avec l'ultra-prometteur Fink.

Accord total entre la Juventus et le Torino pour Geilson Bremer

Alors qu'un Derby d'Italie faisait rage entre la Juventus Turin et l'Inter Milan pour Geilson Bremer, c'est finalement la Vieille Dame qui a eu le dernier mot. Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio et Sky Sports confirment un accord entre le Toro et son ennemi juré pour le transfert du défenseur brésilien. Élu meilleur défenseur de Serie A en 2021-2022, il va s'engager pour cinq ans avec les bianconeri. Les Granata vont récupérer 41 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 7 millions de bonus en fonction des performances du joueur.

Notre avis : De Ligt parti, la Juve s'offre un remplaçant de poids pour pallier le départ du Batave. Le Brésilien ne cesse de progresser depuis son arrivée en Italie.

Le Real Madrid prêt à tenter le coup pour les "copains" Cherki et Gouiri ?

La Casa Blanca est en pince pour deux jeunes talents de l'Hexagone. Mundo Deportivo confirme les propos du journaliste Ekrem Konur annonçant un intérêt du Real Madrid pour Rayan Cherki et Amine Gouiri. Le jeune Lyonnais n'a toujours pas prolongé son bail avec l'OL tandis que l'attaquant niçois est estimé à plus de 40 millions d'euros par sa direction.

Notre avis : On peine à croire à une signature des deux joueurs chez les Merengue. Si le dossier Cherki pourrait éventuellement se concrétiser, il faudrait mettre la main à la poche pour Gouiri.

Sissoko, nouvelle piste de l'OL pour son entrejeu

Peter Bosz a été clair : il veut du renfort au milieu de terrain et plus précisément devant la défense. Alors que le nom de William Carvalho (Real Betis) a été évoqué entre Rhône et Saône, l'OL serait également intéressé par le profil d'Ibrahima Sissoko, le milieu de terrain de Strasbourg, comme l'avance L’Équipe ces dernières heures. Le joueur de 24 ans a encore deux ans de contrat avec le Racing.

Notre avis : Sissoko correspond déjà plus au profil de numéro 6 voulu par le Batave. Reste à savoir si les Strasbourgeois sont disposés à se séparer de l'ancien Brestois et à quel prix.

Lingard entre Nottingham Forest et West Ham

Mais à quoi joue donc Lingard ? Libre de tout depuis son départ de Manchester United, Jesse Lingard prend son temps, mais est toujours annoncé avec insistance du côté de West Ham. The Times annonce même que l'international anglais se serait entendu avec les Hammers pour des retrouvailles. Mais Nottingham n'aurait pas dit son dernier mot puisque selon The Guardian, le promu tenterait toujours de convaincre l'ancien Mancunien.

Notre avis : Si les deux projets ne manquent pas d'intérêt, la parenthèse londonienne de rêve de 2021 pourrait faire pencher la balance en faveur des Hammers.

Jesse Lingard Crédit: Getty Images

Accord de principe entre le Barça et Chelsea pour Azpilicueta

En fin de contrat en 2023 à Londres, César Azpilicueta se dirige bien vers le FC Barcelone. Ce mercredi, Sport annonce un accord de principe entre les Blues et les Catalans sur un transfert estimé entre 4 et 5 millions d'euros. Chelsea attend de lui trouver un remplaçant pour donner son feu vert définitif au départ de l'Espagnol.

Notre avis : Un mouvement attendu depuis de longs mois déjà. L'expérience de l'ancien Marseillais ne fera pas de mal à la défense catalane.

Manchester City se prépare à dégainer pour Cucurella

Alors que le joueur a déjà un accord avec les Citizens, Manchester City et Brighton devraient très prochainement se rencontrer pour négocier le transfert de Marc Cucurella (23 ans) comme le révèle Fabrizio Romano. Le transfert imminent de Zinchenko à Arsenal a été le point de départ de la reprise des négociations et les Mancuniens devraient accélérer dans le dossier.

Notre avis : Cucurella a tout de la recrue estampillée Guardiola. Les négociations ne devraient pas s'éterniser entre les deux clubs.

Du très beau monde pour la gâchette Kalajdžić

Pas épargné par les pépins physiques la saison dernière, l'attaquant Saša Kalajdžić (25 ans) ne manque pas de prétendants, loin de là. Sky Deutschland confirme les intérêts de Manchester United, du Bayern Munich, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski, et plus récemment du Borussia Dortmund, qui vient de perdre Sébastien Haller pour une durée indéterminée.

Notre avis : Kalajdžić est un avant-centre pétri de qualités et semble prêt à sauter le pas pour rejoindre un grand club. Bien heureux celui qui parviendra à l'attirer désormais.

Tanganga, Ndicka : Milan prospecte pour sa charnière centrale

Ce n'est un secret pour personne : l'AC Milan cherche à se renforcer derrière. Alors que Sky Sports fait état d'un intérêt des Rossoneri pour Japhet Tanganga (Tottenham), Fabrizio Romano annonce que le champion d'Italie aurait un œil sur Evan Ndicka (Francfort). Fer de lance de la défense de l'Eintracht depuis quelques saisons déjà, le défenseur français de 22 ans est une belle opportunité et n'a plus qu'un an de contrat avec les Adler.

Notre avis : Attention à ne pas être trop gourmand côté Francfort… Ndicka n'a plus qu'un an de contrat du côté du Deutsche Bank Park.

Tuchel ne veut pas lâcher un espoir aux Hammers

Ardemment courtisé par West Ham, Armanda Broja (20 ans) est loin d'avoir quitté Chelsea. Auteur d'un prêt positif à Southampton la saison dernière, l'attaquant albanais a séduit Thomas Tuchel. "Je ne m'attends pas à ce qu'il parte. Nous avons beaucoup d'options devant, mais pas un type de joueur comme Armando." Le technicien allemand se serait même entendu avec le principal intéressé et le propriétaire du club Todd Boehly pour ne pas transférer l'international albanais cet été.

Notre avis : Méconnu en France, Broja fait beaucoup parler de lui au Royaume. Et Thomas Tuchel semble vouloir lui faire confiance pour la saison à venir.

Armando Broja sous les couleurs de Southampton lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

Piatek, Yazici, Milik : les séduisantes pistes offensives de la Salernitana

Maintenue au bout du suspense en Serie A, la Salernitana cherche à se renforcer devant et ne manque pas de belles pistes. La Gazzetta dello Sport révèle que le club de Franck Ribéry chercherait à faire de la place pour attirer Yusuf Yazici (Lille). Sky Sports évoque de son côté un intérêt pour Krzysztof Piatek en délicatesse avec le Hertha Berlin. Il y a quelques jours, le nom d'Arkadiusz Milik a été cité à Salerne.

Notre avis : Le club transalpin ne manque pas d'ambitions, mais ces dossiers semblent tout de même assez complexes à finaliser. A l'exception de celui de Piatek ?

Capoue prolonge l'aventure à Villarreal

Taulier du collectif d'Unai Emery avec 44 matches disputés toutes compétitions confondues l'an passé, Etienne Capoue (34 ans) va prolonger le plaisir en Espagne. L'international français a étendu son bail d'une saison à Villarreal et est désormais lié jusqu'en 2024 avec le Sous-marin jaune.

Notre avis : Capoue a plus que prouvé qu'il en avait encore dans les pattes, notamment lors du fabuleux parcours des siens en Ligue des Champions.

