Toujours pas d'accord pour Wijnaldum à Rome

Selon les informations de Sky Italia, il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et l'AS Rome concernant le milieu de terrain international néerlandais Georginio Wijnaldum, alors qu'un prêt avec option d'achat est évoqué. Les prochains jours pourraient être décisifs.

Notre avis : Ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que cela se fasse.

Kehrer a dit oui au FC Séville

A en croire les informations d'Estadio Deportivo, le défenseur international allemand du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer a dit oui au FC Séville. Les différentes parties espèrent même conclure ce deal très prochainement.

Notre avis : Un dossier qui semble pouvoir se régler rapidement.

Le dossier Skriniar n'avance pas

Dans sa quête pour se renforcer en défense centrale, le Paris Saint-Germain s'évertue à tenter de faire craquer l'Inter Milan pour s'offrir les services de Milan Skriniar. Mais le club italien reste campé sur ses positions : ce sera 70 millions ou rien. Selon L'Equipe, cette piste est donc mise en stand-by par les champions de France en titre, qui ne comptent pas mettre une telle somme.

Notre avis : Difficile d'imaginer une issue favorable.

Milan Skriniar Crédit: Imago

Accord entre le Barça et Silva

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone et le milieu de terrain Bernardo Silva ont trouvé un accord total. L'international portugais est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025. Ne reste évidemment plus qu'à connaître la position de son club actuel.

Notre avis : Le Barça semble vouloir continuer son mercato XXL.

Pep Guardiola avec Bernardo Silva lors du match Manchester City-Manchester United. Crédit: Getty Images

Pas de départ pour Firmino

L'attaquant international brésilien Roberto Firmino le dit lui-même, il veut rester à Liverpool. Et selon les informations de Sky Italia, la Juventus Turin n'a jamais ouvert de pourparlers à son sujet.

Notre avis : Une envie de rester qui ne devrait pas forcément lui garantir un temps de jeu conséquent cette saison.

Chelsea veut renforcer sa défense...

Selon L'Equipe, Wesley Fofana serait l'une des priorités de Chelsea. Le défenseur français de 21 ans, qui évolue à Leicester, où il est sous contrat jusqu'en 2027, y verrait une belle opportunité afin de se donner les moyens d'être sélectionné par Didier Deschamps pour participer au prochain Mondial. Manchester City est également sur le coup. Quant aux Blues, ils s'intéressent aussi à Denzel Dumfries, selon The Athletic, mais également à Josko Gvardiol, même si le RB Leipzig reste inflexible, et Benjamin Pavard, d'après Sky Italia.

Notre avis : Les pistes semblent se multiplier dans ce secteur mais toujours rien de concret, pour le moment.

Wesley Fofana lors d'un match de pré-saison entre Hull City et Leicester en juillet 2022. Crédit: Getty Images

... et veut passer à l'action pour de Jong

Selon les informations de Sport, Chelsea serait sur le point de formuler une offre au FC Barcelone, concernant son milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong. De son côté, Le Mirror a annoncé que Manchester United était en train de se lancer dans la préparation d’une ultime offre pour tenter de s’offrir ce joueur. Alors que les Red Devils tentent depuis de longues semaines de faire venir l’international néerlandais à Old Trafford, ce dernier semble on ne peut plus réticent.

Notre avis : L'un des feuilletons de cet été, à n'en pas douter.

Frenkie de Jong Crédit: Getty Images

Quid de l'avenir de Ruiz ?

Selon les informations de Sky Italia, malgré une nouvelle réunion ce samedi, il n'y a toujours pas d'accord entre Fabián Ruiz et Naples pour une prolongation de contrat. Un contrat actuel qui expire en juin 2023. Le Real Madrid le surveille au cas où il serait libre l'été prochain.

Notre avis : A Naples d'avoir les arguments pour éviter de le laisser partir libre dans un an.

Belotti dragué par Mourinho

Après avoir fait les beaux jours du Torino (113 buts en 251 matches), Andrea Belotti semble plus que jamais sur le départ. Très friand de l’attaquant italien, José Mourinho suivrait le dossier de très près pour le faire venir à la Roma, où il créerait un impressionnant duo offensif avec Tammy Abraham, selon La Repubblica.

Notre avis : Il risque d'y avoir embouteillage dans le secteur offensif, après notamment l'arrivée de Dybala.

Andrea Belotti, tris all'Empoli Crédit: Getty Images

Pas d'attaquant pour le Bayern cet été

Auprès de Bild, Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, s'est confié, assurant qu'il n'y aura pas de recrue en attaque au Bayern cet été : "Nous n'allons pas signer un nouvel attaquant. Nous avons encore des options dans l'équipe actuelle - Zirkzee, Choupo-Moting puis le jeune Mathys Tel."

Notre avis : A priori, le Bayern ne semble donc déjà pas manquer de talent devant.

Oliver Kahn Crédit: Getty Images

Nice veut se renforcer en défense

Selon les informations de Sky Sports, l'OGC Nice est sur le point d'enrôler le défenseur central italien Mattia Viti, pensionnaire d'Empoli, contre la somme d'environ douze millions d'euros plus des bonus et une clause de vente. De son côté, Nice-Matin croit savoir que le club s'intéresserait également de près au latéral gauche brésilien de Manchester United Alex Telles (29 ans). Le club mancunien préfère un prêt. L'Equipe évoque aussi les noms de Fabiano Parisi et Jérôme Roussillon. En attaque, le club pense à Marcus Thuram, Arnaud Kalimuendo et Alassane Pléa.

Notre avis : Les pistes ne semblent pas manquer, à voir combien de ces joueurs arriveront sur la Côte d'Azur.

La piste Blas pour Lille ?

Selon les informations de Sky Italia, Lille est en pourparlers pour recruter Ludovic Blas, pensionnaire de Nantes. Il s'agit d'un intérêt concret. Les deux clubs ouvriront des discussions pour parvenir bientôt à un accord complet.

Notre avis : Ce serait un joli coup pour Lille, si cela se concrétisait.

Marcelo rebondit en Australie

Ce dimanche, via son compte Twitter officiel, le club australien des Wanderers FC a officialisé l'arrivée du défenseur central brésilien Marcelo Guedes, passé par l'Olympique Lyonnais puis par les Girondins de Bordeaux.

Notre avis : Une destination plutôt inattendue le concernant.

