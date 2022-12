Vlahovic vers un départ de la Juventus ?

Selon CBS, il y a "vraiment une possibilité réelle" que Dusan Vlahovic quitte la Juventus en 2023. Le média américain précise qu'un départ dès le mois de janvier ne serait pas exclu. Chelsea et Arsenal feraient partie des clubs intéressés pour le récupérer.

Notre avis : Un an après avoir dépensé quelque 81 millions d'euros, il semble peu probable que la Juventus laisse partir son atout offensif numéro un.

Manchester United vise Ramos, Gakpo et Pulisic

Actuellement cinquième de Premier League, Manchester United veut se renforcer cet hiver pour accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Ainsi, d'après The Sun, les Red Devils, qui ont résilié le contrat de Cristiano Ronaldo fin novembre, viseraient trois joueurs qui ont brillé lors du Mondial 2022 : le Portugais Gonçalo Ramos (Benfica), le Néerlandais Cody Gakpo (PSV Eindhoven) et l'Américain Christian Pulisic (Chelsea). Pour ces trois hommes à vocation offensive, Manchester United serait prêt à débourser 200 millions d'euros.

Notre avis : Pour Christian Pulisic, Chelsea pourrait écarter l'idée de le vendre à un club rival. En revanche pour les deux autres joueurs, les Red Devils ont la surface financière nécessaire pour les attirer.

Le Bayern est entré en contact avec Monaco pour Nübel

Le Bayern Munich cherche un remplaçant à Manuel Neuer, victime d'une fracture de la jambe droite en faisant du ski la semaine passée. Dans un entretien accordé au média munichois Abendzeitung, l'agent d'Alexander Nübel a confirmé que le champion d'Allemagne était bien entré en contact avec Monaco pour récupérer le portier prêté sur deux saisons (2021-2023).

"Aucune décision n'a été prise pour l'instant. Alex est vraiment tranquille concernant cette situation", a-t-il déclaré. Par ailleurs, le Bayern Munich a aussi des vues sur Dominik Livakovic, le gardien du Dinamo Zagreb qui a réalisé une grande Coupe du monde avec la Croatie.

Notre avis : Alexander Nübel serait la solution de facilité mais il n'a pas toujours convaincu sous les couleurs de l'AS Monaco.

Du beau monde sur Mac Allister

Sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2025, le milieu argentin Alexis Mac Allister est l'une des révélations de la Coupe du monde. Ainsi, plusieurs clubs souhaiteraient le récupérer comme l'annonce le quotidien AS. Parmi eux, on retrouve notamment l'Inter Milan, la Juventus Turin et Tottenham.

Notre avis : Les offres risquent de vite grimper et Brighton pourrait ainsi réaliser une belle vente.

