Le chant du départ pour Pavard ?

Le transfert de Matthijs De Ligt officialisé, Benjamin Pavard est désormais "sur la sellette" à Munich. S'il n'est pas dans l'obligation de s'en séparer, le Rekordmeister a ouvert la porte à un départ du champion du monde 2018, comme le rapporte Sky Deutschland. Toujours selon le média allemand, le Bayern Munich serait prêt à libérer son polyvalent défenseur contre un chèque de 35 millions d'euros, soit la somme qu'il avait déboursé en 2019 pour l'arracher à Stuttgart. La Juventus, l'Atlético de Madrid et Chelsea pourraient venir tâter le terrain.

Notre avis : Nagelsmann aurait bien besoin du Tricolore pour ses rotations, mais à quelques mois de la Coupe du monde, l'ancien Lillois voudra s'assurer du temps de jeu régulier pour ne pas manquer le train bleu. A raison.

Paris tient à Kimpembe

Dans les petits papiers de Chelsea et Thomas Tuchel depuis plusieurs semaines, Presnel Kimpembe est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Et selon les dernières indiscrétions de L'Equipe, l'international français souhaiterait poursuivre dans la capitale. Le quotidien explique également que le PSG aurait refusé deux offres pour son champion du monde, dont une en provenance des Blues. Sous contrat jusqu'en 2024, "Presko" pourrait prochainement rencontrer sa direction pour discuter d'une prolongation s'il venait à rester à Paris à l'issue de l'été.

Notre avis : A moins d'une offre colossale, Kimpembe semble donc parti pour rester à Paris. Et ça pourrait changer beaucoup de choses sur une arrivée supplémentaire en défense centrale.

Mbappé, Messi et Neymar ont régalé le public tokyoïte

Chelsea (re)passe à l'action pour Koundé

Une charnière Koulibaly-Koundé, et si c'était ça le projet du côté de Stamford Bridge ? Après avoir attiré l'international sénégalais, les Blues auraient fait de Jules Koundé leur priorité. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club londonien aurait proposé 55 millions d'euros au Séville FC pour le transfert de l'ancien Bordelais. Une offre refusée par les Andalous, qui espèrent récupérer 60 millions d'euros pour l'international français.

Notre avis : Aké, Kimpembé et donc Koundé, les Blues multiplient les intérêts pour trouver la perle rare. Chelsea a les moyens d'arriver à ses fins dans le dossier de l'ancien Bordelais, mais Séville est, comme souvent, dur en affaires.

Rennes prêt à tenter le coup Kouassi

Alors qu'il multiplie les pistes pour se renforcer en charnière (Kim Min-jae, Morato ou encore Umtiti), le Stade Rennais pourrait prochainement tenter sa chance pour Tanguy Kouassi, en quête de temps de jeu et ouvert à un départ de Munich. C'est ce qu'annonce L'Equipe ce mardi. En fin de contrat avec Paris en 2020, le jeune défenseur avait d'ailleurs failli rallier la Bretagne avant de finalement opter pour le Bayern Munich. L'OGC Nice surveillerait également le dossier.

Notre avis : Expérience européenne, temps de jeu, responsabilités... A Rennes, Kouassi trouverait tout ce qu'il recherche. Mais Nagelsmann n'a pas dit son dernier mot et entend bien convaincre son poulain de rester en Bavière.

Zinchenko a un pied et quatre orteils à Arsenal

Les retrouvailles sont en bonne voie entre Oleksandr Zincheko et Mikel Arteta. Alors que les Gunners et les Citizens se sont entendus sur un transfert autour de 35,5 millions d'euros (plus 2,5 millions de bonus éventuels), un accord a également été trouvé entre l'international ukrainien et le club londonien comme le confirme The Athletic ces dernières heures. Le latéral gauche devrait s'engager pour les quatre prochaines saisons avec Arsenal.

Notre avis : Encore un très joli coup de la part des Gunners. Avec Tierney et donc Zinchenko, les Canonniers sont armés sur le flanc gauche.

Werner dans le flou pour son avenir

Fragilisé par l'arrivée de Raheem Sterling, Timo Werner laisse planer le doute sur son avenir à Chelsea. Dans des propos rapportés par le média allemand Kicker, l'international allemand n'a pas caché son spleen. "C'est clair que je veux et que je devrais jouer plus pour avoir une chance d'aller à la Coupe du monde et surtout d'y jouer", a lancé l'ancien attaquant de Leipzig, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Blues. Il y a quelques semaines, Dortmund s'était manifesté, avant de faire marche arrière face aux demandes élevées du club londonien.

Notre avis : Un départ est plus que nécessaire pour l'attaquant allemand qui est dans une drôle d'impasse à Chelsea. S'il a été raillé pour ses ratés ces derniers mois, Werner n'en demeure pas moins un avant-centre d'immense qualité pouvant dépanner bon nombre de clubs.

Le Bayern ne lâche pas Laimer...

Corentin Tolisso et Marc Roca partis, Leon Goretzka blessé pour plusieurs mois, le Bayern Munich a un besoin urgent de se remplumer au milieu de terrain. Selon les dernières informations recueillie par Fabrizio Romano, le club bavarois serait plutôt confiant dans le dossier Konrad Laimer (25 ans). Une nouvelle offre devrait prochainement être transmise au RB Leipzig. Un accord a, dans tous les cas, déjà été trouvé avec le milieu de terrain international autrichien qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Rotenbullen.

Notre avis : Le dossier devrait très vite se décanter. Le Bayern a la manne financière pour satisfaire le RB. Et Nagelsmann va retrouver un autre de ses anciens protégés.

... et revient à la charge pour Tel

Le Rekordmeister ne lâche pas Mathys Tel. Grand espoir du Stade Rennais, l'attaquant de 17 ans fait l'objet d'une cour acharnée de la part du Bayern Munich. Selon les dernières informations de Sky Deutschland et de L'Equipe, le champion d'Allemagne aurait formulé une troisième offre, supérieure à 25 millions d'euros pour tenter de faire plier les dirigeants du Stade Rennais. Le joueur a lui déjà fait son choix et souhaite rejoindre la Bavière.

Notre avis : A ce tarif là, Rennes ne doit pas se poser de questions, aussi exceptionnel soit Tel. Un tel chèque pourrait permettre aux Rouge et Noir d'accélérer sur d'autres dossiers.

Naples prêt à relancer le soldat Kepa

En quête d'un portier suite aux départs de David Ospina, le Napoli prospecte. Si le nom de Keylor Navas a été cité en Campanie ces derniers jours, les Partenopei pourraient tenter le coup pour Kepa Arrizabalaga, comme le souffle le Daily Mail ce mardi. Relégué sur le banc depuis l'arrivée d'Edouard Mendy, l'Espagnol verrait d'un bon œil un départ et surtout un nouveau costume de titulaire.

Notre avis : Une porte de sortie rêvée pour le Basque. Kepa n'est pas "fini" et a clairement besoin d'un nouveau challenge pour se relancer. Une opération gagnante pour toutes les parties ?

Paredes, nouvelle priorité de la Juventus Turin

Après Angel Di Maria, arrivé libre dans le Piémont, la Vieille Dame s'attaque à un autre Parisien. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que Leandro Paredes serait toujours dans le viseur de la Juventus Turin, qui vient d'enregistrer l'arrivée de Paul Pogba dans l'entrejeu. Le PSG aurait fixé son prix à 30 millions d'euros. Une opération incluant Moise Kean a été évoquée, mais Paris ne semble pas prêt à récupérer un joueur turinois en cas de deal.

Notre avis : Paris et Galtier semblent compter sur Paredes pour la saison prochaine. A moins d'une offre digne de ce nom, l'international argentin sera encore chez le champion de France la saison prochaine.

Bakayoko à la relance à Valence ?

Bien qu'il lui reste encore une saison en prêt à l'AC Milan, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas être conservé par le champion d'Italie. L'Equipe indique que l'international français ne rentrerait pas dans les plans de Stefano Pioli pour la saison prochaine. Le Valence de Gennaro Gattuso serait très intéressé par les services de l'ancien Monégasque. Le milieu formé au Stade Rennais a encore deux ans de contrat avec Chelsea.

Notre avis : La carrière de Bakayoko est décidément bien mouvementée depuis son départ du Rocher. Une arrivée du côté de Mestalla s'inscrirait hélas dans cette dynamique.

Retrouvailles Cavani-Emery à Villarreal ?

Libre depuis son départ de Manchester United, Edinson Cavani pourrait retrouver l'un de ses anciens mentors. Mundo Deportivo, Marca et de nombreux médias ibériques annoncent qu'un accord aurait été trouvé entre Villarreal et l'international uruguayen de 35 ans. Le Sous-marin jaune doit néanmoins faire de la place à l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et chercherait un nouveau point de chute à Paco Alcacer. Ce dernier pourrait rebondir au Celta Vigo.

Notre avis : Une (dernière ?) pige plus que séduisante pour le Matador, un deal intriguant pour toutes les parties, le cocktail a de quoi plaire.

Tottenham s'offre (déjà) une sixième recrue

Les Spurs ne traînent pas. Après Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bissouma, Richarlison et Clément Lenglet, Tottenham a officiaisé l'arrivée de Djed Spence. Le latéral droit de 21 ans débarque en provenance de Middlesbrough et s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club londonien qui a déboursé 15 millions d'euros pour se l'offrir. La saison dernière, l'international U21 anglais était prêté à Nottingham Forest et a livré une saison réussie avec 39 matches de Championship, assortis de 2 buts et 5 passes décisives.

Notre avis : Spence coche toutes les cases pour se fondre dans le 3-5-2 si cher à Antonio Conte. Le jeune Anglais peut être l'une des bonnes surprises de la prochaine saison en Premier League.

Kubo quitte (définitivement ?) le Real Madrid pour la Real Sociedad

Annoncé comme un grand espoir à son arrivée à Madrid en 2019, Takefusa Kubo quitte définitivement la Casa Blanca. Le milieu japonais de 21 ans s'est engagé pour cinq ans avec la Real Sociedad qui a déboursé 6,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Real Madrid ne cède pas définitivement le joueur puisqu'il conserve néanmoins 50% des droits du joueur qui évoluait à Majorque la saison dernière.

Notre avis : Kubo est encore jeune et les promesses entrevues n'ont pas disparu. A San Sebastián, le Japonais devrait baigner dans un environnement idéal pour définitivement éclore.

Fábio Silva à Anderlecht pour grandir

Comme attendu ces dernières heures, Fábio Silva va aller s'aguerrir en Belgique. Transferé pour près de 40 millions d'euros, un record pour Wolverhampton, lors du mercato estival 2020, l'avant-centre portugais de 20 ans a été prêté pour une saison, sans option d'achat, aux Mauves. Avant de s'envoler pour Bruxelles, l'ancien joueur de Porto a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec les Wolves.

Notre avis : Un prêt bienvenu pour le jeune, mais très talentueux Fábio Silva. A lui désormais de justifier le colossal investissement consenti par les pensionnaires de Molineux il y a quelques années.

