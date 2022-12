Milan veut toujours Ziyech....

L'AC Milan accélère pour Hakim Ziyech. Le club lombard, qui piste l'international marocain depuis des mois, pourrait proposer un prêt payant à Chelsea selon La Gazzetta dello Sport. Le tout pour un total de 15 millions d'euros. Celui qui s'apprête à affronter le Portugal en quart de finale du Mondial serait prêt à baisser son salaire de 6 millions d'euros pour venir en Lombardie.

Ad

Notre avis : Chelsea serait prêt à vendre Ziyech, Milan le veut, lui compte partir. L'affaire pourrait convenir à tout le monde.

Transferts Les 5 infos mercato de mercredi HIER À 08:33

... et pousse pour prolonger Leão

La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Les Rossoneri seraient confiants, tout en étant conscients qu'il faut toujours régler le cas de son Buteur avec le Portugal face à la Suisse (5-1), Rafael Leão est en fin de contrat en 2024 avec l'AC Milan. En coulisses, les négociations s'intensifient entre son entourage et le club lombard, prêt à augmenter son offre de salaire à 7 millions d'euros pour le prolonger. L'information est révélée parce jeudi. Les Rossoneri seraient confiants, tout en étant conscients qu'il faut toujours régler le cas de son amende de 19 millions d'euros

Notre avis : Les négociations semblent avancer doucement mais sûrement. Mais Chelsea reste à l'affût... Si pas de prolongation d'ici à l'été prochain, un départ pourrait être envisagé.

Le Barça ne veut pas vendre De Jong

Interrogé par Sport, Jordi Cruyff, directeur sportif du FC Barcelone, a assuré que Frenkie De Jong ne partirait pas. "C'est un joueur clé pour nous. Il n'est pas à vendre et il est important pour nous", a prévenu le dirigeant.

Notre avis : Malgré cette déclaration, l'histoire ne semble pas vraiment au beau fixe entre le Barça et De Jong.

Rabiot aimerait jouer en Premier League

Présent en conférence de presse mercredi, Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus, a confirmé que la Premier League était un championnat susceptible de lui plaire. "J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juventus (en fin de saison) ? Je n'en sais rien mais c'est vrai que j'ai cette envie, cet objectif d'évoluer en Premier League. Je n'ai pas d'équipe favorite en Angleterre, où j'aimerais forcément évoluer. C'est surtout le Championnat, le niveau, la façon de jouer dans ce Championnat qui, je pense, correspond à mes qualités", a révélé l'international français.

Notre avis : S'il continue sur cette lancée, l'ancien joueur du PSG n'aura aucun mal à rebondir outre-Manche.

Pastore va quitter Elche

Un peu plus d'un an après son arrivée, Javier Pastore prépare ses valises. "Je vais résilier mon contrat avec Elche et me retrouver libre", a-t-il annoncé au micro d'ESPN. Et après ? "Retourner en Argentine ? Non, mon idée est de rester en Europe", a répondu El Flaco, qui ne compte que 4 minutes cette saison avec la lanterne rouge de Liga.

Notre avis : A 33 ans, Pastore veut probablement s'offrir un dernier challenge en Europe. Mais encore faut-il le trouver.

Transferts Les 6 infos mercato de mardi 06/12/2022 À 07:48