Transferts de joueurs mineurs : Chelsea risque deux ans d'interdiction de recrutement

Depuis septembre 2017, Chelsea se sait menacé. Il a plus d'un an, la FIFA avait en effet reconnu avoir ouvert une enquête concernant des transferts internationaux illégaux de joueurs mineurs en direction des Blues. Et visiblement, cette dernière avance (très) sérieusement. Selon plusieurs médias anglais, dont notamment The Times et The Guardian, Chelsea est mis en cause pour 14 transferts au total, dont notamment celui de Bertrand Traoré, aujourd'hui à l'OL. Avant de s'engager avec le club anglais à sa majorité, soit en janvier 2014, le joueur, alors mineur, avait été photographié quelques années plus tôt sous les couleurs des Blues.

Si le club de Roman Abramovich est reconnu coupable d'irrégularités, il risque deux ans d'interdiction de recrutement, comme expliqué par le Daily Mail ce jeudi. Si un porte-parole de la FIFA a confirmé que l'enquête était toujours en cours, le club anglais, lui, a réagi dans les colonnes du Telegraph. "Le club a pleinement coopéré avec la FIFA, donnant des preuves évidentes de son respect des règles en vigueur", assure-t-il.

Quatre clubs anglais visés

Toujours selon les médias britanniques, quatre autres clubs anglais sont dans le viseur de la FIFA. Si les noms n'ont pas été dévoilés, The Guardian pense que Manchester City peut être l'un d'entre eux.

Pour rappel, l'instance interdit les transferts de joueurs internationaux de moins de 18 ans, sauf dans certains cas. Il faut par exemple que la famille du joueur en question déménage pour des raisons hors football. Autre possibilité : un transfert d'un joueur (entre 16 et 18 ans) est possible à l'intérieur de l'UE ou de l'Espace économique européen.

Un transfert est également légal si le joueur et le club qui le recrute se trouvent à moins d'une certaine distance (50 kilomètres) de la frontière du pays natal du joueur concerné. Ces derniers jours, les Football Leaks se sont d'ailleurs attaqués aux dérives concernant les transferts de joueurs mineurs.