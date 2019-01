Transferts - Le PSG va s'offrir un jeune prometteur de l'Ajax

Ce n'était pas forcément le plus attendu. Mais visiblement, c'est en bonne voie. Comme annoncé par Voetbal International - un magazine néerlandais -, le PSG est sur le point de s'offrir un jeune latéral gauche ! L'Equipe annonce même ce mercredi soir que Mitchel Bakker a déjà passé sa visite médicale et devrait signer pour cinq ans jeudi avec le club parisien.

Ce n'est évidemment pas le plus connu des joueurs à débarquer à Paris. Ni le plus attendu des éléments de l'Ajax Amsterdam qui sont dans le viseur du champion de France (ndlr : Matthijs de Ligt est toujours ciblé). Mais alors qui est ce jeune joueur ? C'est en fait un pari sur l'avenir que ferait le PSG en s'attachant ses services. Représenté par le fameux Mino Raiola, Mitchel Bakker n'a pas encore eu le temps de vraiment montrer ses talents avec les pros de l'Ajax, où il a été formé.

S'il évolue régulièrement en deuxième division néerlandaise avec la réserve ou en Youth League, ce jeune latéral de 18 ans a disputé ses premières minutes avec l'équipe première de l'Ajax cette saison en Coupe nationale. Il a joué deux matches en entier. International néerlandais U19, Bakker se montre à l'aise avec le ballon malgré sa grande taille (1,88m). Et solide dans les duels. Pour le moment, il devrait cependant évoluer avec la réserve du PSG. Avant, plus tard, de concurrencer Juan Bernat et Layvin Kurzawa ?