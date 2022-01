Mourinho, le gros coup

Conscient des lacunes de son équipe, encore battue dimanche par la Juventus Turin (3-4), José Mourinho attend des recrues. Et les dirigeants de l'AS Rome sont en passe de lui offrir. Selon Sky Italia, le très talentueux milieu du FC Porto Sergio Oliveira devrait débarquer dans les prochains jours. Le feu vert devrait arriver dans la journée de mardi pour un prêt payant (1 million d'euros) assorti d'une option d'achat fixée à 13,5 millions.

Notre avis : Porto avait une promesse avec Oliveira. En cas d'une offre intéressante, le club le laisserait partir. Pour la Roma, c'est un très joli coup.

Cavani devrait rester à United

Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, a fait un point sur le dossier Edinson Cavani en conférence de presse. "Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu'il devrait rester, mais il l'a fait en son nom propre, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison et donner le meilleur de lui-même", a-t-il assuré.

Notre avis : Cavani a visiblement tranché son avenir. Sauf surprise, il ne quittera pas United cet été.

Diallo vers West Ham ?

Courtisé par l'AC Milan, Abdou Diallo est également dans le viseur de West Ham. Selon RMC Sport, le défenseur du PSG intéresserait le club anglais, en quête d'un remplaçant pour pallier les blessures de Kurt Zouma et Angelo Ogbonna.

Notre avis : Diallo a visiblement l'embarras du choix sur le mercato. Mais Paris réclame au moins une vingtaine de millions d'euros...

Ndombele, départ à venir ?

Plus vraiment en odeur de sainteté à Tottenham, Tanguy Ndombele, sous contrat jusqu'en 2025, pourrait bien quitter les Spurs cet été. D'après les informations du Daily Mail, ses dirigeants sont prêts à écouter d'éventuelles offres pour l'ancien milieu de terrain de l'OL.

Notre avis : Tottenham avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter Ndombele. Pour l'instant, le mariage est quelque peu compliqué...

Dele Alli pourrait le suivre

Selon Sky Sports, Tottenham serait en train d'évaluer d'anciennes offres reçues pour son milieu de terrain anglais. Il n'a participé qu'à 10 rencontres de Premier League cette saison et ne fait pas particulièrement partie des plans d'Antonio Conte pour la suite.

Notre avis : À 25 ans, retrouver du temps du jeu serait une bonne option à dix mois de la Coupe du Monde au Qatar.

Dele Alli Crédit: Getty Images

Yazici à Moscou ?

Foot Mercato l'assure, le club russe et les Dogues sont tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat. L'international turc qui ne s'est jamais vraiment imposé dans le Nord pourrait saisir l'opportunité pour se relancer.

Notre avis : Quelques gros matches la saison dernière nous avaient donné l'espoir qu'il s'impose à Lille.

Le nouveau contrat de Théo Hernandez avec Milan

Il l'a plus ou moins annoncé lui-même après la victoire de l'AC Milan à Venise dimanche (0-3). Auteur d'un doublé, Théo Hernandez s'apprête à prolonger avec le club lombard jusqu'en 2026. L'international français touchera un salaire de 4,5 millions d'euros, contre 1,5 actuellement.

Notre avis : Prolongation méritée pour Théo Hernandez. Tout comme sa revalorisation salariale.

Simons intéresse à l'étranger

Entré en jeu face à l'OL (1-1) dimanche soir, Xavi Simons a de nouveau étalé toutes ses qualités avec le PSG. Mais en fin de contrat, le milieu de terrain néerlandais est toujours dans le flou concernant son avenir. Selon le journal écossais Daily Record, les Glasgow Rangers sont intéressés par son profil.

Notre avis : S'il continue à avoir du temps de jeu au PSG il ne partira pas.

Newcastle désespère de trouver un attaquant

Newcastle veut absolument recruter un avant-centre avant la rencontre de samedi contre Watford, un rival direct dans la course au maintien en Premier League. Beaucoup de pistes sont évaluées, selon Sky Sports, les plus probables seraient : Dominic Solanke (Bournemouth), Patrick Schick (Bayer Leverkusen), Chris Wood (Burnley), Divock Origi (Liverpool) et Hugo Ekitike (Reims). Un d'entre eux pourrait débarquer chez les Magpies avant ce week-end.

Notre avis : Espérons pour Newcastle que leur recrue s'adapte rapidement.

Aston Villa se rapproche de Digne

L'information est signée Sky Sports et a été confirmée par plusieurs médias outre-Manche. Lucas Digne pourrait quitter Everton et rejoindre Aston Villa. Un accord pourrait être trouvé entre 24 et 30 millions d'euros. De quoi pousser Chelsea à forcer la fin du prêt d'Emerson à Lyon, si les Blues ne parviennent pas à enrôler l'international français.

Notre avis : Le départ se rapproche sérieusement pour Digne, également courtisé par l'Inter Milan.

L'OL attend Azmoun

Interrogé après le match nul face au PSG (1-1), l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a confié la possible venue de Sardar Azmoun (Zénit Saint-Pétersbourg) cet hiver. "J'espère que ça va se faire (rires). On ne sait pas", a-t-il confié au micro de Prime Video. Pour accélérer sur le dossier, l'OL aurait augmenté sa mise à 4M€, pour se rapprocher des 5M demandés par le Zénith.

Notre avis : Un renfort de poids pour l'OL s'il venait à se confirmer.

Anthony Caci va quitter Strasbourg

Le défenseur strasbourgeois s'est officiellement engagé avec Mayence pour une durée de quatre ans. Il va finir la saison en Alsace avant de rejoindre la Bundesliga cet été. Il a assuré sur Twitter rester avant tout "Concentré sur la suite de la saison avec Strasbourg".

Notre avis : Une valeur sûre de la défense strasbourgeoise qui s'en va.

