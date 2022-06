Neymar pour prolonger la tradition brésilienne de l'AC Milan ?

Pas en odeur de sainteté au PSG, Neymar pourrait plier bagage cinq ans après son arrivée. Après Chelsea, et évidemment le Barça que le joueur veut rejoindre selon la chaîne catalane TV3, c'est au tour de l'AC Milan de se tenir prêt à sauter sur l'occasion. Ce jeudi, UOL Esporte a annoncé que le champion d'Italie, qui a vu passer Kaka, R9, Ronaldinho ou encore Pato, pourrait se positionner sur l'Auriverde si la possibilité d'un prêt avec option d'achat et prise en charge d'une partie du salaire était possible.

Ad

Notre avis : Une idée séduisante, mais il est quand même difficile d'imaginer Neymar sous le maillot rossonero surtout au vu de ses envies permanentes de retourner au Barça…

Ligue 1 Le PSG et Pochettino auraient (enfin) trouvé un accord pour se séparer IL Y A 39 MINUTES

Le moral en berne ou presque : Morata rentre à Madrid

Morata à la Juventus, c'est (pour l'instant) fini. Prêté depuis deux saisons aux bianconeri, l'international espagnol rentre à Madrid comme l'a annoncé la Vieille Dame ce jeudi. L'ancien pensionnaire de la Castilla va désormais devoir chercher un autre club, lui qui ne rentre clairement pas dans les plans de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, comme l'expliquait Marca la semaine passée.

Notre avis : L'été s'annonce assez long pour Morata qui, chose rare, n'a pas beaucoup de prétendants.

Le mercato d'été au rythme d'un nouveau feuilleton Neymar ?

Tielemans à défaut de De Jong pour Manchester United ?

Si la priorité de MU se nomme bien évidemment Frenkie De Jong, le club mancunien réfléchit à d'autres pistes pour se renforcer. Ces dernières heures, The Telegraph fait état d'un intérêt de plus en plus prononcé des Red Devils pour Youri Tielemans. L'ancien Monégasque figure en tête de la short-list de Erik ten Hag pour la saison prochaine. Le milieu de terrain international belge n'a plus qu'un an de contrat à Leicester.

Notre avis : De Jong reste l'option numéro 1, mais rien n'interdit United de tenter un "doublé" en ajoutant Tielemans au milieu de terrain en plus du Batave. On signe.

CR7 a-t-il raison d'être inquiet ? "Il aurait fallu en prendre conscience l'an passé…"

Duel Olympique en vue pour un buteur de D2 anglaise ?

Tiens, tiens, revoilà l'OM et l'OL qui se disputent une cible... Révélée ces derniers jours, la piste menant à Ben Brereton est plus que jamais d'actualité pour les deux Olympiques. Le Corriere dello Sport confirme que les Gones et les Phocéens seraient très intéressés par l'international chilien, buteur à 22 reprises en 36 matches de Championship (D2 anglaise) avec Blackburn. L'Eintracht Francfort et la Salernitana suivent également le joueur, estimé à 15 millions d'euros.

Notre avis : Le tarif peut sembler élevé, mais Brereton n'a que 23 ans et encore une sacrée marge de progression.

Ben Brereton avec le maillot du Chili Crédit: Getty Images

Mertens va bien quitter Naples

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Dries Mertens (35 ans) va bien quitter le Napoli. Selon les informations de Il Mattino, l'attaquant belge, meilleur buteur de l'histoire des Partenopei, n'est pas parvenu à s'entendre avec sa direction. De Laurentiis et les dirigeants napolitains ciblent Joaquin Correa, prêté par la Lazio à l'Inter cette saison, comme remplaçant potentiel.

Notre avis : A 35 ans, Mertens peut encore rendre de sacrés services dans une équipe qui joue l'Europe. Voilà une belle affaire à saisir, avis aux amateurs !

Zielinski et Mertens lors d'un match de Serie A entre le Napoli et la Lazio. Crédit: Imago

Nice toujours dans le coup pour Solomon...

Le conflit russo-ukrainien laisse actuellement de nombreux joueurs dans l'impasse. Si certains d'entre eux ont trouvé des points de chute comme Tetê à l'OL, d'autres patientent, mais pourraient bientôt trouver leur bonheur. Joueur phare du Shakhtar, Manor Solomon (22 ans) peut être l'un d'eux. Selon RMC Sport et Foot Mercato, l'international israélien (31 sélections, 6 buts) aurait un accord avec Fulham, mais le dossier patinerait. Nice serait prêt à en profiter. Lucien Favre aurait donné son aval pour l'arrivée de l'ailier.

Notre avis : Manor Solomon est l'un des beaux coups à tenter cet été. En quête de vista sur les ailes, Nice pourrait trouver son bonheur avec le natif de Kfar Saba.

... et cible Sommer pour remplacer Benitez

Walter Benitez parti au PSV Eindhoven, le Gym cherche un nouveau gardien. Et c'est du côté de l'Allemagne que les Aiglons pourraient trouver leur bonheur. L'Equipe rapporte que Yann Sommer pourrait quitter le Borussia Möchengladbach cet été, alors qu'il lui reste un an de contrat avec les Fohlen. Rennes est aussi intéressé par le gardien suisse de 33 ans.

Notre avis : Nice a un avantage de taille pour attirer Sommer : la présence de Lucien Favre sur le banc, un entraîneur que le gardien de la Nati a connu en 2014-2015.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Tetê va bien rester à Lyon

Alors que l'Olympique Lyonnais s'apprête à annoncer le retour de Corentin Tolisso, le club rhodanien va également annoncer la prolongation du prêt de Tetê pour la saison 2022-2023, comme l'annonce L'Equipe ce jeudi soir. L'OL n'est pas parvenu à faire plier le Shakhtar pour un transfert définitif, mais pourrait retenter sa chance en juin prochain. Le quotidien précise que le Brésilien sera présenté à la presse vendredi après-midi.

Notre avis : Une très, très bonne nouvelle pour les Gones qui poursuivent leur recrutement séduisant.

L'OL et les 86 millions d'euros de Textor : "Le mercato de l'OL est déjà alléchant"

Le feuilleton est terminé : Touré pose ses valises à Marseille

Marseille le tient enfin, après de longues semaines de négociations. Malgré un intérêt pas ou peu confirmé de Manchester City, Isaak Touré s'engage bel et bien avec l'Olympique de Marseille. Le jeune défenseur de 19 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec le vice-champion de France. Le HAC récupère 5,5 millions d'euros en contrepartie (hors bonus).

Notre avis : L'OM a bataillé, mais voit ses efforts enfin récompensés. Touré est promis à un très, très bel avenir.

L'Inter s'offre un espoir pour son entrejeu

Les Nerazzurri enchaînent après Lukaku. Quelques heures après avoir annoncé le retour du géant belge en Lombardie, l'Inter a officialisé l'arrivée du très prometteur Kristjan Asllani (20 ans) en provenance d'Empoli. Sky Italia indique qu'il s'agit d'un prêt payant de 4 millions d'euros avec option d'achat à 10 millions d'euros, auxquels 2 millions de bonus pourront s'ajouter.

Notre avis : Asllani sort d'une très grosse saison en Toscane. Le jeune Albanais va pouvoir continuer à grandir avec Brozovic en mentor. Un recrutement malin de la part de l'Inter.

Henrique ou Laurienté : le Torino veut faire son marché en Ligue 1

Le Toro ambitionne de faire ses courses dans l'Hexagone. Gianluca Di Marzio annonce que le club turinois aurait trouvé un accord avec l'OM et Luis Henrique pour le transfert du Brésilien. Ces derniers jours, un prêt avec option d'achat à six millions d'euros a été évoqué. Mais selon Globo Esporte, Nantes et le PSV n'ont pas encore dit leur dernier mot. La Maison jaune a d'ailleurs les faveurs du joueur.

Autre dossier pour les "Granata", la piste menant à Armand Laurienté (Lorient) est toujours active. Le FCL a déjà refusé une première offre de 7 millions d'euros.

Notre avis : Ce n'est pas encore gagné pour le Toro dans ces deux dossiers. Il va falloir se montrer très persuasif.

Sada Thioub, Armand Laurienté et Harold Moukoudi (FC Lorient - AS Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

Everton sort les barbelés pour Gordon

Dans le marasme des Toffees cette saison, un joueur a tiré son épingle du jeu : le jeune Anthony Gordon (21 ans). Les belles performances du jeune ailier gauche, formé à Everton, suscitent de nombreuses convoitises selon Sky Sports. Le média britannique rapporte d'ailleurs que Tottenham a même tenté de l'inclure dans un deal XXL avec Richarlison. Mais Everton n'est pas décidé à se séparer de sa jeune pousse.

Notre avis : Gordon est l'un des diamants bruts issus de l'Académie d'Everton. Le voir partir cet été serait très, très surprenant.

Zedadka débarque à Lille

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : l'international algérien (1 sélection) Akim Zedadka est un joueur du LOSC. En fin de contrat avec Clermont où il évoluait depuis 2019, l'ancien Lensois (2016-2017) s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec les Dogues.

Notre avis : Une belle pioche pour pallier le départ plus que probable de Zeki Celik.

Siebatcheu s'envole pour Berlin

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l'Union Berlin, cinquième de Bundesliga la saison dernière, réalise un très joli coup sur le marché des transferts. Comme pressenti ces dernières heures, Jordan Siebatcheu (26 ans) s'est engagé pour quatre ans avec les Eiserne pour six millions d'euros. Buteur à 27 reprises en 45 matches avec les Young Boys Berne, l'ancien Rennais remplace Taiwo Awoniyi, transféré le week-end dernier à Nottingham Forest.

Notre avis : Un mariage qui a de quoi séduire. Siebatcheu a le profil pour briller en Bundesliga.

Liga Le Barça cède 10% de ses droits TV pour renflouer ses caisses IL Y A UNE HEURE