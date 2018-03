Angers l'annonce, Karl Toko Ekambi "va partir cet été" et "battre le record de vente du club"

Karl Toko Ekambi aurait déjà pu partir l'hiver dernier, en Angleterre, mais a finalement décidé de rester à Angers, pour tenter de maintenir son club dans l'élite. Cet été en revanche, l'international camerounais de 25 ans va bien quitter le SCO, lui qui comptabilise déjà 16 buts (et 4 passes décisives) en Ligue 1 cette saison.

" Des clubs chinois ont proposé plus de 20 millions "

C'est le manager général d'Angers, Olivier Pickeu, qui l'a confirmé ce jeudi soir en personne au micro d'Angers Télé : "C'est acquis, il ne sera plus Angevin la saison prochaine. Nous ne nous sommes jamais retrouvés dans la situation où autant de clubs voulaient un de nos joueurs. C'est Karl qui prendra la décision", a ainsi confié le dirigeant angevin, qui s'en frotte déjà les mains : "En février dernier, on a eu des offres de Chine, qui ont dépassé les 20 millions d'euros. On fera le record de vente du club, c'est une quasi-certitude."

Et de loin si les prédictions de Pickeu se concrétisent, puisque le transfert record du SCO concerne pour le moment Nicolas Pépé, vendu l'été dernier au LOSC pour environ 10 millions.