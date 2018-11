Cavani, Ndombele, Buffon : les 7 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Cavani ne veut pas quitter le PSG...

Malgré les rumeurs, malgré les informations, malgré les "on dit"... Edinson Cavani, lui, veut toujours rester au PSG. Comme l'affirme son entourage à L'Equipe, l'attaquant parisien n'a absolument "aucune intention" de quitter le club parisien lors du prochain mercato. Si les médias italiens envisagent de plus en plus un retour à Naples, le Matador, lui, est visiblement certain de son futur, et ce malgré son "spleen" de ces dernières semaines.

Notre avis : Naples aimerait récupérer Cavani, mais ce transfert est économiquement (très) compliqué. Le joueur, lui, pourrait toutefois envisager un départ l'été prochain.

... et Buffon non plus

Arrivé en juillet dernier au PSG, Gianluigi Buffon se sent visiblement bien dans la capitale. Alors qu'il a signé un contrat d'une année assortie d'une autre en option, le quadragénaire compterait bien honorer une deuxième saison avec Paris. Comme révélé par Le Parisien, Buffon devrait donc poursuivre, sauf surprise d'ici là, son aventure au PSG la saison prochaine.

Notre avis : Buffon est devenu un élément incontournable du vestiaire du PSG. Preuve en est sa conversation avec Mbappé avant le match face à l'OM... Bonne nouvelle pour Paris.

Milan-Ibra, ça négocie

L'AC Milan continue de rêver d'un retour de Zlatan Ibrahimovic. En quête d'un nouvel attaquant en janvier, le club italien négocierait actuellement avec l'intéressé pour une pige de plusieurs mois. Alors qu'il ne disputera pas les play-offs de MLS avec le Galaxy, Ibrahimovic semble intéressé par cette possibilité. Selon La Gazzetta dello Sport, ce transfert est donc (sérieusement) à envisager même si, pour l'heure, rien n'est encore bouclé.

Notre avis : Milan-Ibra, on y croit.

Le Real pense à Suso

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec Milan, Suso (7 passes décisives et 3 buts) n'a pas manqué de taper dans l'oeil du Real Madrid. Comme révélé par le Corriere della Sera, l'international espagnol est une piste du club madrilène, qui pourrait payer la clause libératoire de 40 millions d'euros. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif milanais, ferait tout pour (re)négocier un contrat avec son numéro 8, avec l'espoir d'enlever cette clause.

Notre avis : 40 millions d'euros pour Suso, c'est vraiment peu. Occasion à saisir.

Aulas envoie un message au PSG pour Ndombele

Jean-Michel Aulas est un homme malin. Toujours adepte des réseaux sociaux, le président de l'OL a envoyé un message on ne peut plus clair sur Twitter. Alors que Vikash Dhorasoo, l'ancien joueur du PSG, estimait que JMA ne laisserait "pas partir Tanguy Ndombele au PSG", le boss lyonnais, lui, a visiblement un tout autre avis... "Mais comment (Vikash Dhorasoo) peut-il énoncer ce type d'information : évidemment que le PSG peut envisager de faire une offre, c’est le joueur qui décide", a-t-il écrit, ouvrant donc la porte à un départ de son joueur à Paris.

Notre avis : Malin, ce JMA ! L'hameçon est maintenant lancé, à voir si le PSG va mordre...

United a tenté le coup Cancelo

Si le transfert de Cristiano Ronaldo a éclipé tous les autres l'été dernier, la Juventus a également frappé fort en recrutant João Cancelo. Et l'ancien joueur de Valence le montre bien sur le terrain, lui qui réalise un gros début de saison avec les Bianconeri. Au point de susciter l'intérêt de Manchester United ? Selon Tuttosport, les dirigeants du club anglais ont en tout cas pris des informations auprès de leurs homologues de la Juventus. Le tout lors de la récente confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions. La réponse de la Juve a été claire : un non catégorique.

Notre avis : Cancelo est exceptionnel cette saison avec la Juve. Aucun départ à prévoir.

Malcom voudrait aller... à la Roma !

Dans une impasse au Barça, Malcom songerait de plus en plus à aller voir ailleurs l'hiver prochain. Même en prêt. Ironie de l'histoire, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux envisagerait d'aller... à l'AS Rome, un club à qui il a fait faux bond l'été dernier. L'information, révélée par le Corriere dello Sport ce vendredi, a donc de quoi surprendre. En attendant janvier, Malcom va tenter de convaincre Ernesto Valverde de le faire jouer (un peu) plus. Pas une mince affaire.

Notre avis : Vexée de l'attitude de Malcom cet été, la Roma ne devrait pas envisager sa venue en janvier.