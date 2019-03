Pogba ouvre la porte au Real

Si Paul Pogba a retrouvé le sourire à Manchester United, notamment depuis le départ de José Mourinho, l'international français se pose des questions sur son avenir. Présent en conférence de presse ce mercredi à Clairefontaine, le milieu de terrain a évoqué l'hypothèse d'une arrivée... au Real Madrid. "Pour l'instant je suis à Manchester, après on ne sait pas ce que l'avenir nous dira... Aujourd'hui, je suis à Manchester et je suis heureux", a-t-il assuré d'entrée.

"J'ai toujours dit que le Real Madrid est un club de rêve pour tout le monde, c'est un des plus grands clubs au monde (...) C'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot", a détaillé Pogba, qui n'exclut dont rien concernant son futur proche. Pour rappel, il est sous contrat avec MU jusqu'en 2021.

Notre avis : Voilà des déclarations qui vont faire parler. Le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid pourrait clairement favoriser une éventuelle arrivée de Pogba...

Offre de 60 millions d'euros du Barça pour De Ligt ?

Matthijs de Ligt va-t-il suivre les traces de son coéquipier Frenkie de Jong ? Le défenseur néerlandais de l’Ajax Amsterdam, courtisé par le Bayern Munich, la Juventus et le PSG, pourrait rejoindre le FC Barcelone l'été prochain. En effet, selon le quotidien catalan Sport, le club ajacide aurait reçu une offre de 60 millions d'euros pour son capitaine. Il s'agirait par ailleurs d'un contrat de cinq ans assorti de plusieurs primes, à l'instar de son milieu de terrain Frenkie de Jong.

Notre avis : Au-delà du fait que de Jong soit un argument pour faciliter la transaction, le Barça semble être le club le plus proche de boucler ce dossier.

FC Porto : Casillas prolonge jusqu'en 2020

L'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas a prolongé son contrat avec le FC Porto d'une saison, jusqu'en 2020, a annoncé mercredi le club du nord du Portugal.

Le contrat du gardien espagnol de 37 ans "comprend également une année supplémentaire en option et je suis convaincu que ce n'est pas le dernier contrat de Casillas avec nous", a déclaré le président du FC Porto, Jorge Pinto da Costa, lors d'une conférence de presse.

Notre avis : On se dirige tout droit vers une carrière jusqu'à 40 ans.

Giroud ne s'interdit pas de revenir en France

Invité sur RTL mardi soir, l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud, en mal de temps de jeu, a évoqué son avenir. "Bien sûr que c’est frustrant et que ce n’est pas une situation facile à accepter, a-t-il regretté à l'évocation de sa situation au sein du club londonien. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il n’y a clairement pas de compétition depuis janvier. C’est comme ça, je sais que je ne vais jouer que l’Europa League et j’essaye de faire ce qu’il faut pour être le plus efficace et le plus important possible pour l’équipe", a poursuivi l'attaquant français, auteur de 9 buts en Ligue Europa.

Ainsi, l'ancien joueur d'Arsenal n'a pas écarté l'idée de revenir en France dès le mois de juin prochain. "L’avenir sera peut-être mouvementé cet été. Je n’ai pas peur de redescendre d’un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Si ça peut être une fin de carrière en France ? Ça pourrait l’être", a-t-il concédé.

Notre avis : Les clubs de Ligue 1 savent à quoi s'en tenir.

La Juventus prête à casser sa tirelire pour Zaniolo ?

Le leader de la Serie A serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain offensif de la Roma, Nicolo Zaniolo selon Tuttosport. Les performances du jeune espoir de la Roma Nicolo Zaniolo ne sont pas passées inaperçues à Madrid (Real), à Paris (PSG) et… à Turin. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club romain, l'international espoirs italien de 19 ans serait suivi de près par la Juventus selon le quotidien. Ainsi, les dirigeants turinois seraient prêts à proposer 60 millions d'euros pour s'offrir le joueur.

Notre avis : Le joueur est encore inconstant mais son profil est très intéressant.

L'OM se renseigne sur Nzonzi

Intéressé par le milieu de terrain de la Roma Steven Nzonzi, l'OM serait venu aux renseignements pour l'international français selon La Gazzetta dello Sport. Recruté la saison dernière par la Roma pour la somme de 26,65 millions d'euros (+ bonus) et sous contrat jusqu'en juin 2022, le joueur intéresserait Rudi Garcia. Les Giallorossi réclameraient au minimum 25 millions d'euros pour cet élément incontournable de l'effectif romain.

Notre avis : Choix surprenant alors que l'OM compte déjà dans ses rangs Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Morgan Sanson voire Maxime Lopez pour occuper l'entrejeu.

Gunnarsson file à Al-Arabi

Nouvelle aventure pour Aron Gunnarsson (29 ans). Le milieu islandais, capitaine de Cardiff et en fin de contrat, a signé un bail de deux ans (+ un en option) avec le club qatari d'Al-Arabi. Gunnarsson y retrouvera son ancien sélectionneur Heimer Hallgrimsson.

Notre avis : Après huit saisons à Cardiff, Gunnarsson a décidé de tenter l'aventure au Qatar. Pour un gros contrat... et pour son ancien sélectionneur.

Hernandez vers le Bayern ?

Cette fois, c'est certainement la bonne. Après un vrai-faux transfert en janvier dernier, Lucas Hernandez devrait rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. Selon les informations de FootMercato, l'international français de l'Atlético Madrid est en effet tout proche du club allemand, qui aurait déjà versé la moitié de sa clause libératoire, soit 40 millions d'euros. Les autres 40 millions seront versés cet été. Un contrat de quatre ou cinq ans est évoqué.

Notre avis : Le transfert de Lucas Hernandez semble officieusement acté. L'officialisation n'est qu'une question de temps...