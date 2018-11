Dembélé, Bolt, Ibrahimovic : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Dembélé, la clause qui fait parler

Voilà un élément qui pourrait tout changer dans le dossier Ousmane Dembélé. Selon les informations du média allemand Welt, une clause présente dans le contrat du joueur du Barça pourrait "contraindre" le club catalan à revoir ses plans pour janvier. Laquelle ? Si l'international français est vendu lors du mercato hivernal, le club catalan serait alors contraint de verser l'ensemble des bonus promis au Borussia Dortmund. Soit un total de... 45 millions d'euros, en plus des 105 du transfert. Départ reporté ?

Notre avis : Si cette clause est réelle, alors l'éventuel départ de Dembélé en janvier n'aura pas lieu.

Vidéo - Edmilson : "Le club et le staff doivent aider Dembélé au Barça" 00:35

Le Barça n'oublie pas Ndombele

Désormais international français, Tanguy Ndombele poursuit son ascension fulgurante. Impressionnant dans l'entrejeu de l'OL, le milieu de terrain est donc tout logiquement (très) courtisé sur le mercato. En plus du PSG, qui pourrait sérieusement y songer l'été prochain, le Barça étudierait également son profil. Selon Sport, les dirigeants du club catalan ont déjà sondé l'entourage du joueur, en plus d'une première approche auprès de l'OL, pas forcément fermé à un départ l'été prochain.

Notre avis : Jean-Michel Aulas ne s'en cache pas. En cas d'offre(s) à la hauteur, il ne retiendra pas Ndombele lors du prochain mercato estival.

Ibra fait rêver l'Italie

Ce mercredi, Zlatan ibrahimovic fait de nouveau la Une de La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien revient en effet sur le possible retour de l'attaquant à l'AC Milan, qui semble en bonne voie. En attendant ses sanctions concernant la violation du fair-play financier, le club transalpin, qui fait face à une hécatombe de blessures, se prépare plus que jamais au mercato hivernal. En plus de l'attaquant des Galaxy, Milan vise Sensi (Sassuolo) et Paredes (Zenit) pour son milieu. Concernant les défenseurs, les profils de Rodrigo Caio (São Paulo) et Andreas Christensen (Chelsea) sont étudiés.

Notre avis : Milan doit intervenir sur le mercato hivernal. Reste à voir sa marge de manoeuvre...

Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy-Red Bulls - MLS 2018 - Getty ImagesGetty Images

Bolt... avec Maradona au Mexique ?

Dans le genre duo improbable, on fera difficilement mieux. Non retenu par le club des Central Coast Mariners (Australie), Usain Bolt, toujours en quête d'une nouvelle équipe, pourrait rebondir... aux Dorados de Sinaloa, le club mexicain entraîné par Diego Maradona. Selon les informations de Marca, le Pibe de Oro est très intéressé par la vitesse de Bolt. Au point de lui donner sa chance ?

Notre avis : Bolt qui rejoint Maradona dans un club mexicain. Kamoulox ?

L'Ajax fixe le prix de De Jong

Frenkie De Jong est décidément un joueur très courtisé. Rayonnant avec les Pays-Bas, le milieu de terrain est notamment annoncé dans le viseur du Barça et Manchester City. Mais autant prévenir, l'Ajax Amsterdam, son club, a fixé un prix assez élevé. Selon le Daily Mirror, le club néerlandais réclame aux alentours de 85 millions d'euros pour s'en séparer. De quoi dissuader ses courtisans ?

Notre avis : De Jong est un futur (très) grand. Le club qui misera dessus fera un gros coup.

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam)Imago

Muniain prolonge à l'Athletic Bilbao

Il ne manquait que l'officialisation. Cette dernière est tombée ce mercredi : Iker Muniain a prolongé avec l'Athletic Bilbao. Comme annoncé par le club espagnol, le contrat du joueur court désormais jusqu'en juin 2024. Aucune clause libératoire n'a été intégrée.