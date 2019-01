Emre Can, Bamba, Guendouzi : Qui a réalisé la plus belle plus-value lors du mercato estival ?

C'est l'une des questions qu'on peut se poser en ce mois de janvier. Depuis l'été dernier et le mercato estival, quels joueurs recrutés ont gagné le plus de valeur ? Pour avoir la réponse, il suffit de lire la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football du Centre International d'etude du Sport (CIES) ce lundi.

Bamba 4e, Dubois 10e

Pour cela, le CIES a divisé les joueurs transférés en deux catégories : ceux recrutés gratuitement, et ceux payés par les clubs. En tête du classement des joueurs considérés comme "gratuits" (hors commissions pour les agents, prime à la signature), on retrouve forcément la Juventus, adepte de ce genre de coups. Arrivé en fin de contrat l'été dernier, Emre Can est ainsi évalué à 45,1 millions d'euros. Il s'agit de la plus grande plus-value.

Juste derrière, on retrouve Stefan De Vrij (Inter Milan, +39,1 millions d'euros) et Leon Goretzka (Bayern Munich, + 31,3 millions), arrivés de la Lazio Rome et Schalke 04. En quatrième position, voilà une tête bien connue de la Ligue 1, puisqu'il s'agit de Jonathan Bamba. Arrivé libre de l'ASSE l'été dernier, le joueur du LOSC est estimé à 25,6 millions d'euros.

Léo Dubois, qui avait rejoint l'OL gratuitement en provenance de Nantes, est quant à lui 10e (+ 5,1 millions d'euros).

Guendouzi, la belle progression

Dans l'autre classement, celui des joueurs transférés contre une indemnité de transfert, c'est Rodri Hernàndez qui se classe 1er. Valorisé à 25 millions d'euros l'été dernier, le joueur de l'Atlético Madrid est désormais évalué à 70,1 millions d'euros. Soit 45,1 millions de plus-value.

Rodri HernandezGetty Images

Derrière l'international espagnol, deux joueurs de Premier League : Lucas Torreira (Arsenal, + 44,3 millions d'euros) et Xherdan Shaqiri (Liverpool, + 40,3 millions d'euros). Mattéo Guendouzi, transféré de Lorient à Arsenal en juille dernier, est 6e. Acheté 9 millions d'euros, le milieu de terrain est désormais estimé à 43,2 millions (+34,2 millions d'euros).

Clément Lenglet, qui avait rejoint le Barça contre 35 millions d'euros lors du mercato estival, connaît lui aussi une belle progression. L'ancien défenseur du FC Séville est désormais valorisé 62 millions d'euros (+ 27 millions d'euros).