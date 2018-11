Liga - Athletic Bilbao : Iker Muniain prolonge jusqu'en 2024 et sans clause libératoire

Iker Muniain (25 ans) a prolongé avec l'Athletic Bilbao, jusqu'en 2024, ce mercredi. "Le joueur fera partie de l'équipe rojiblanca jusqu'au 30 juin 2024. L'Athletic Club et le joueur se sont mis d'accord pour éliminer la possibilité de résilier de manière anticipée le contrat par le biais d'une clause libératoire", a écrit le club basque sur son site internet.

En pratique, l'immense majorité des contrats de footballeurs professionnels en Espagne disposent depuis les années 1980 d'une clause libératoire au montant prédéfini entre les deux parties. En 2017, c'est par ce biais que le Brésilien Neymar avait quitté le FC Barcelone pour le Paris SG, via le versement d'un montant record de 222 millions d'euros. Un décret publié en 1985 prévoit néanmoins qu'en l'absence de clause, c'est la justice qui fixe le montant de l'indemnité due en cas de rupture du contrat.

Mais ce renoncement de principe à tout départ unilatéral est un signal fort envoyé par l'Athletic : le club de Bilbao, contraint par tradition à n'aligner que des joueurs nés ou formés au Pays basque ou en Navarre, a souvent été dépossédé de ses meilleurs éléments via le paiement des clauses libératoires (Aymeric Laporte, Kepa Arrizabalaga...). International espagnol (1 sélection en 2012) et double champion d'Europe chez les moins de 21 ans en 2011 et 2013, Muniain a débuté avec l'équipe première de son club formateur en 2009. Devenu l'un des capitaines de l'Athletic, le N.10 compte 359 matches avec les Lions, malgré deux graves blessures aux genoux.