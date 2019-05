Hazard au Real Madrid pour 130 millions d'euros ?

Le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid serait sur le point d'être acté selon la presse anglaise. En effet, selon The Sun et le Daily Mail, le Real Madrid serait confiant à l'idée de trouver un accord avec Chelsea pour la somme de 130 millions d'euros. L'attaquant belge, en fin de contrat à Chelsea en juin 2020, signerait ainsi un contrat de 4 ans pour un salaire estimé à 450.000 euros par semaine.

Notre avis : Avec l'information selon laquelle sa présentation est espérée le 3 juin prochain, l'officialisation du transfert semble être une question d'heures.

Sergio Ramos, c'est 100 millions d'euros

Si Sergio Ramos souhaite quitter Real Madrid et que "le divorce serait total entre le défenseur central et son président, Florentino Pérez", le club madrilène ne serait pas enclin à laisser partir son capitaine à n'importe quel prix selon AS. Ainsi, le club de la capitale espagnole serait prêt à discuter d'un transfert à partir de 100 millions d'euros. Trois clubs seraient intéressés selon le quotidien madrilène : la Juventus, Manchester City et le Paris Saint-Germain. De son côté, Marca assure qu'une nouvelle entrevue entre le président du club et le joueur, sous contrat jusqu'en 2021, serait au programme. Mais aucun nouveau contrat ne lui sera proposé et toute offre sérieuse sera considérée.

Notre avis : S'il venait à quitter le club, Sergio Ramos serait une perte significative pour Zidane.

Le Bayern Munich prêt à offrir 80 millions d'euros pour Dybala

Auteur d'une saison difficile, Paulo Dybala, pourrait quitter la Juventus cet été. Et un club serait intéressé par le profil de l'attaquant argentin sous contrat jusqu'en juin 2022 : le Bayern Munich. Le club bavarois serait même prêt à offrir la somme de 80 millions d'euros à la Juve pour s'attacher les services du joueur selon le Corriere dello Sport. Or, le club turinois réclamerait la somme de 100 millions d'euros.

Pour l'heure, Dybala n'a jamais caché qu'il voulait rester à la Juve. "J'ai parlé au club et au directeur sportif, Fabio Paratici. Ils savent ce que je pense : je veux rester à la Juventus l'année prochaine. Je veux continuer à jouer ici", affirmait il y a quelques jours l'Argentin lors d'une interview pour Sky Sport.

Notre avis : Dybala serait une bonne alternative aux départs conjugués de Ribéry et Robben ainsi qu'une solution supplémentaire sur le front de l'attaque bavaroise.

Pour Hoeness, l'arrivée de Sané au Bayern Munich est "très difficile" à envisager

Uli Hoeness, président du Bayern Munich, a reconnu qu'il sera "très difficile" pour le club allemand de recruter l'attaquant de Manchester City, Leroy Sané, pour des raisons financières. "Je n'ai pas encore de chiffre exact, mais je pense que financièrement ce sera très difficile", a déclaré Hoeness, cité mercredi par le quotidien allemand Sport Bild.

Notre avis : Dommage, il aurait également été une bonne solution pour combler les pertes de Robben et Ribéry.

Pour Saint-Maximin, l'OGC Nice espère des offres

Lors d'un entretien accordé à Nice-Matin, le président du club azuréen Gauthier Ganaye a abordé le prochain mercato. Affirmant qu'un objectif de ventes a été fixé à hauteur "entre 40 et 45 millions d'euros", le président Ganaye espère vendre à bon prix le milieu de terrain offensif Allan Saint-Maximin. "Je pense qu'on va bien le vendre", a admis Ganaye. Par ailleurs, le club aurait des offres concrètes "pour plusieurs joueurs". "Certains joueurs ont des bons de sortie (Tameze, Saint-Maximin), mais vous pourriez être attaqués sur d'autres éléments, comme Hérelle... Je n'aime pas l'expression de bons de sortie. Si on ne reçoit pas d'offre à la hauteur de nos attentes, ils resteront. Pour ceux qui partiront, ça voudra dire que leur départ sert les intérêts du club", a conclu le président azuréen.