Ibrahimovic, OM, Nasri : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Raiola négocie avec Milan pour Ibra

Reviendra ? Reviendra pas ? Pour l'instant, ça négocie entre Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan. Selon Tuttosport, le club italien discute pour le moment avec Mino Raiola, l'agent de l'attaquant des Galaxy. Ce dernier souhaiterait davantage de garanties concernant un éventuel contrat de 18 mois. Pour faire simple, Ibrahimovic souhaite que son contrat soit automatiquement prolongé en fonction des résultats obtenus. Milan, de son côté, propose pour le moment un contrat de six mois. Les deux parties négocient.

Notre avis : Ibra à Milan, ça avance doucement mais sûrement...

L'OM veut un joueur d'Arsenal

L'information provient du Sun ce mardi. Selon le quotidien anglais, l'Olympique de Marseille souhaite recruter Ben Cottrell, un jeune joueur anglais de 17 ans qui évolue actuellement à Arsenal. Milieu de terrain offensif, il joue avec les U18 des Gunners. Le Borussia Dortmund serait également intéressé par son profil.

Notre avis : L'OM veut miser sur des jeunes joueurs, comme annoncé par Jacques-Henri Eyraud il y a quelques semaines. Mais l'heure est au présent et à des recrues à la hauteur dès janvier.

Nasri a passé la visite médicale, mais...

Attention au possible rebondissement dans le dossier Samir Nasri. Alors que Sky Sports News annonçait ces dernières heures une visite médicale avec West Ham, la chaîne britannique explique que cette dernière n'a pas rassuré les Hammers. "Il faudrait plusieurs mois pour qu'il récupère une condition physique et atteindre le niveau requis", peut-on lire sur le site de SSN. Pour rappel, Nasri est actuellement suspendu 18 mois après avoir enfreint les règles contre le dopage. Cette suspension prend fin le 31 décembre.

Notre avis : Après un an sans jouer, Nasri est forcément loin de sa meilleur forme. De quoi faire tout capoter avec West Ham ?

Mata et Herrera devraient prolonger avec Manchester United

Sauf énorme(s) surprise(s), Juan Mata et Ander Herrera vont prolonger avec Manchester United. Comme annoncé par Sky Sports News, des discussions sont en cours entre les parties. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Le temps presse pour United, qui pourrait perdre "gratuitement" deux joueurs d'un coup en juin prochain. Négociations à boucler rapidement.

Neymar au Real ? Iniesta ne serait pas "dérangé"

Si Neymar semble actuellement plus épanoui que jamais au PSG, notamment depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, la star brésilienne est régulièrement envoyée au Real Madrid par la presse espagnole. Pas un problème pour Andrés Iniesta, son ancien coéquipier au Barça. "Cela ne me dérangerait pas (...). Madrid se renforcerait avec un joueur unique. De là à faire mal... Le Barça compte également des joueurs uniques et je le vois armé pour lutter pour tous les titres", a-t-il confié à la Cadena Ser.

Notre avis : Neymar au Real Madrid, le Barça aurait certainement du mal à le digérer...