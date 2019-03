Griezmann veut rejoindre le Barça selon la presse catalane

Se dirige-t-on vers une nouvelle saga après l'été dernier ? Au lendemain des démentis de Marca et de la Cadena SER sur la potentielle arrivé d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, l'attaquant de l'Atlético Madrid fait la Une du Mundo Deportivo ce mardi.

La raison ? Pour le quotidien catalan, il n'y a pas de doute : l'international français, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atlético, souhaite rejoindre le club blaugrana l'été prochain. L'entourage du joueur aurait relancé la direction du club catalan il y a plusieurs semaines. Le quotidien y voit ainsi un message "subtil" dans le rapprochement entre les deux parties. Le Barça aurait été surpris par la démarche puisque le club aurait fait un trait sur l'attaquant et serait davantage intéressé par Luka Jovic (Eintracht Francfort), Rodrigo Moreno (Valence), André Silva (FC Séville) ou Maxi Gomez (Celta Vigo) pour accompagner Luis Suarez sur le front de l'attaque catalane.

Notre avis : Difficile d'y voir clair dans cette situation.

Alves va prolonger au PSG

L'information est tombée ce mardi soir. Selon les informations de ESPN, Dani Alves (35 ans) est en passe de prolonger son contrat avec le PSG. Toujours très fiable, le média parle d'un nouveau bail d'une saison + une autre en option. De son côté, FootMercato a confirmé que la prolongation du Brésilien était imminente.

Notre avis : Dani Alves souhaite continuer au PSG. De son côté, le club parisien est satisfait de son joueur, qu'il considère comme un élement fiable du vestiaire. Cette prolongation était dans l'air...

Marotta souhaite conserver Icardi

Ecarté du groupe depuis la mi-février en raison de différends avec la direction concernant sa revalorisation salariale, Mauro Icardi pourrait bientôt rejouer sous le maillot nerazzurro. En effet, l'administrateur délégué de l’Inter, Beppe Marotta, a exprimé à la Gazzetta Dello Sport qu'il voulait enterrer la hache de guerre : "C’est un bon gars qui a tant fait et qui pourra toujours donner à l’Inter. Avec lui, nous avons agi comme un soutien familial, j’espère que la situation pourra être réglée le plus rapidement possible", a-t-il déclaré dans le quotidien italien.

"J’espère que la situation sera rétablie le plus rapidement possible. J’espère vraiment que lorsqu’Icardi aura terminé son traitement de rééducation du genou, il pourra retourner dans le groupe", a-t-il poursuivi.

Notre avis : Qu'en pense Luciano Spalletti ?

Le FC Porto veut garder Casillas jusqu'à ses 40 ans

L'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas a l'accord du FC Porto pour prolonger jusqu'en 2021, soit jusqu'à l'âge de 40 ans, a-t-il indiqué, selon des déclarations reprises sur le site du club.

Casillas a déclaré que le président du FC Porto, Antonio Pinto da Costa, lui avait dit : "Je ne veux pas que tu restes un an de plus, je veux que tu restes ici jusqu'à 40 ans". "Si je peux continuer à me battre aux côtés de mes coéquipiers pour atteindre les objectifs de l'équipe, alors je n'ai aucun problème à continuer, car je suis très reconnaissant envers la ville et le FC Porto", affirme par ailleurs le gardien de but.

Arrivé à Porto à l'été 2015, l'ancien gardien de but emblématique de la Roja et du Real Madrid avait prolongé son contrat d'un an à la fin de la saison dernière, marquée par un titre de champion du Portugal décroché par le club, le premier de Casillas depuis son arrivée. Il avait alors affirmé son intention de terminer sa carrière chez les Dragons.

Notre avis : Tant qu'il est compétitif, l'âge a peu d'importance.

Alexis Sanchez pourrait se relancer à la Juve

Peu en verve à Manchester United, l'attaquant chilien Alexis Sanchez pourrait relancer sa carrière de l'autre côté des Alpes selon Calciomercato.com. Une information relayée par la presse anglaise dont le Daily Mail et le Daily Express. Selon le site italien, la Juventus serait intéressée par le profil du joueur mais les discussions pour enrôler le joueur ne pourraient se faire qu'à une condition : que l'ancien joueur de l'Udinese accepte de faire des concessions salariales. Son salaire de 500 000 livres (un peu moins de 600 000 euros) hebdomadaires serait en effet trop important pour les dirigeants bianconeri.

Notre avis : Au sein du cadre juventino, l'attaquant chilien a tout pour retrouver son niveau.

Lyon : Denayer compte bien rester

Titulaire indéboulonnable au sein de la défense lyonnaise, Jason Denayer convainc Bruno Genesio depuis le début de saison. Sous contrat jusqu'en juin 2022 et après avoir multiplié les prêts au Celtic, à Galatasaray ou Sunderland, le défenseur belge affirme se plaire à Lyon.

"Je réalise une bonne saison. Je suis satisfait à la fois individuellement et collectivement. L’entraîneur a confiance en moi et m’a titularisé dès début de la saison. J’avais besoin d’un club comme l’OL pour progresser", a-t-il déclaré en conférence de presse, en marge du rassemblement avec la sélection belge. "Lors de mes prêts, je devais retourner systématiquement à Manchester City à l’issue de la saison. Il y avait trop peu de stabilité. Maintenant, j’ai plus de tranquillité d’esprit et j’ai moins de doutes", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "Quitter Lyon cet été n’est vraiment pas une option pour moi. Ce n’est que ma première saison en France."

Notre avis : Bonne nouvelle pour l'OL.

Arsenal ne voudrait pas activer l'option d'achat pour Denis Suarez ?

Prêté jusqu'à la fin de la saison par le FC Barcelone, Denis Suarez ne serait déjà plus en odeur de sainteté à Arsenal. En effet, le club londonien ne serait pas enclin à payer l'option d'achat du joueur de 25 millions d'euros selon The Sun. Peu utilisé par Unai Emery depuis son arrivée en janvier dernier (6 matches pour un temps de jeu cumulé de 95 minutes), Denis Suarez fait face à une rude concurrence au sein de l'entrejeu londonien (Özil, Xhaka, Ramsey, Mkhitaryan, Guendouzi, Torreira).