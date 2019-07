James Rodriguez préfère l'Atlético…

Le joueur du Real Madrid pourrait rester dans la capitale espagnole. Selon le média colombien Gol Caracol, James Rodriguez qui plait beaucoup à Naples et à son entraîneur Carlo Ancelotti, opte plutôt pour un transfert vers l'Atlético Madrid. Les Colchoneros attendraient de récupérer l'argent de la clause de départ d'Antoine Griezmann pour lancer les négociations avec les Merengue.

Notre avis : Diego Simeone saura certainement tirer le meilleur du Colombien.

…qui tient son nouvel attaquant

Alors qu'Antoine Griezmann n'est pas encore parti et que Nikola Kalinic se rapprocherait de la sortie, l'Atlético Madrid tiendrait son nouveau renfort offensif (sans oublier, bien sûr, l'arrivée de Joao Felix). Il s'agirait d'Ivan Saponjic. Marca rapporte que l'avant-centre serbe de 21 ans évoluant jusque-là au Benfica Lisbonne devrait s'engager avec les Colchoneros ce lundi.

Notre avis : Saponjic possède un profil d'attaquant puissant mais il manquera peut-être d'expérience pour porter l'attaque des Colchoneros.

Everton piste Diego Costa

Alors que l'Atlético piste Ivan Saponjic pour renforcer son attaque, il pourrait décider de se séparer de Diego Costa. L'avant-centre espagnol a livré une saison décevante mais plait à Everton selon le Daily Mail. Farhad Moshiri, propriétaire des Toffees, souhaiterait faire revenir l'ancien joueur de Chelsea en Premier League.

Notre avis : Une belle offre et l'Atlético cédera.

Neymar reprendra l'entraînement au PSG

La star brésilienne n'ira pas au clash. Le quotidien Le Parisien s'appuie sur les affirmations d'un proche du joueur et explique que malgré son souhait de quitter le PSG, Neymar sera bientôt de retour au centre d'entraînement parisien même s'il bénéficie de quelques jours de vacances supplémentaires et ne sera pas présent dès demain pour la reprise.

Notre avis : Neymar a compris que son retour au Barça serait compliqué et prend une sage décision.

Pogba part en tournée estivale avec Manchester United

Malgré ses envies d'ailleurs, Paul Pogba respecte ses obligations. Attendu ce dimanche après-midi à l'aéroport de Manchester pour s'envoler vers l'Australie avec les Red Devils, le Français s'est bien présenté au rendez-vous comme le montre les images de Sky Sports. Selon le quotidien madrilène Marca, Manchester United est cependant désormais disposé à négocier son transfert au Real Madrid et a simplement demandé à son joueur français de calmer les choses afin de lui laisser le temps de trouver son remplaçant qui pourrait être Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio.

Notre avis : Les Red Devils restent en position de force et peuvent encore espérer conserver Pogba.

Mourinho refuse un pactole

Le Special One ne court visiblement pas après l'argent. Sans club depuis son limogeage de Manchester United en décembre dernier, José Mourinho aurait pu rebondir en Chine et toucher un énorme salaire. Pourtant, selon Sky Sports, le coach portugais a refusé la proposition du Guangzhou Evergrande qui lui offrait un contrat de 100 millions d'euros.

Notre avis : Mourinho préfère attendre la proposition d'un club européen.

Zaniolo souhaite aller à la Juve

L'avenir de Nicolo Zaniolo semble s'écrire loin de la Roma. Recruté il y a un an par la Louve à l'Inter contre seulement 4,5 millions d'euros, le milieu de terrain de 20 ans a explosé la saison dernière et est devenu international. Selon le Corriere dello Sport, il ne gagne pourtant que 350.000 euros par an plus des bonus. Les dirigeants romains souhaitaient le prolonger et l'augmenter mais pensent aussi à le céder car Tottenham et la Juventus sont sérieusement intéressés. Zaniolo, lui, préfère rejoindre le club turinois pour poursuivre sa progression en Serie A.

Notre avis : La Roma devrait plutôt s'activer pour conserver sa pépite.

…que De Ligt hésite à rejoindre

Matthijs de Ligt se rapproche d'un transfert vers la Juve mais quelques points bloquent encore. La Vieille Dame doit notamment trouver un accord avec l'Ajax qui réclame 80 millions d'euros. Selon La Gazzetta, le défenseur central néerlandais de 19 ans hésite aussi à rejoindre le club turinois car il n'est pas convaincu par le travail et les méthodes de l'entraîneur Maurizio Sarri.

Notre avis : Même s'il est très jeune, De Ligt saura s'adapter.

De Ligt AjaxGetty Images

Tottenham veut dégraisser

Après une longue période d'inactivité sur le marché des transferts, l'heure est au changement chez les Spurs. Tottenham souhaite renouveler son effectif et a ainsi recruté Tanguy Ndombélé et Jack Clarke mais va également devoir se séparer de certains joueurs. Selon le Daily Mail, Danny Rose, Kieran Trippier, Serge Aurier, Victor Wanyama, Vincent Janssen, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah et Marcus Edwards sont susceptibles d'être cédé cet été.

Notre avis : De bonnes affaires en perspective.

N'Soki dans le viseur de la Lazio

Le jeune défenseur parisien pourrait poursuivre sa progression en Serie A. Selon L'Equipe, la Lazio Rome s'intéresse à Stanley N'Soki que le PSG devrait laisser partir cet été contre une dizaine de millions d'euros. Le joueur de 20 ans qui peut évoluer en charnière centrale ou sur le côté gauche plait également à l'OM et à Lille.

Notre avis : Le projet lillois semble le plus intéressant pour N'Soki.

Stanley N'SokiGetty Images

Pau Lopez en route pour la Roma

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Pau Lopez vers l'AS Rome n'est plus qu'une question d'heures. Selon le Diario de Sevilla, le gardien de 24 ans a été autorisé par le Betis à quitter le centre d'entraînement afin de rejoindre la capitale italienne où il est attendu pour passer sa visite médicale. Les Beticos recevront 24 millions d'euros en échange de celui qui était arrivé libre l'été dernier en provenance de l'Espanyol. Pau Lopez, lui, doublera son salaire.

Notre avis : Une très belle vente du Betis.

Cherki passe pro à Lyon

L'OL prend des accents brésiliens mais n'oublie pas ses jeunes talents. Et il ne perd pas de temps. A 15 ans seulement, l'attaquant Rayan Cherki a ainsi signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien pour une durée de trois ans. L'international U16 est devenu, la saison dernière, le plus jeune joueur de Youth League et avait participé à des entraînements avec l'équipe première de l'OL au printemps. "Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, s'est réjoui Cherki. L'arrivée de Juninho a aussi fait pencher la balance. Je regardais des vidéos de ses coup-francs quand j'étais petit et aujourd'hui je vais pouvoir le côtoyer."

Notre avis : Le club rhodanien a su prendre les devants pour ne pas se faire chiper sa pépite.

Plutôt Aké que Maguire pour Manchester City ?

Les Citizens pourraient s'avouer vaincus dans le duel qu'ils livrent à leurs voisins de United pour recruter Harry Maguire. Leicester a fait monter les enchères très haut et réclame 100 millions d'euros pour son défenseur central. Selon le Sun, Manchester City n'est pas disposé à dépenser une telle somme et est prêt à se tourner vers Nathan Aké de Bournemouth qui ne coûterait "que" 45 millions. City a besoin de recruter un joueur formé en Angleterre pour respecter les règles de la Premier League et le Néerlandais Aké qui plait à Pep Guardiola, entrerait dans cette catégorie après son passage chez les jeunes de Chelsea.