Kanté, Dembélé, OM : les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

De Gea va-t-il quitter MU ?

C'est un dossier très chaud que les dirigeants de Manchester United doivent gérer. En fin de contrat en juin 2019, David De Gea peut s'engager où il le souhaite dès janvier prochain. Forcément, ce serait un coup de massue pour les Red Devils. Selon le Daily Mail, United fait actuellement le forcing pour le prolonger... mais l'international espagnol, de son côté, hésiterait encore sur son futur proche. Lui souhaiterait gagner des titres au plus vite, ce que son club peine à faire ces dernières années.

Notre avis : Manchester ne peut pas laisser filer De Gea. Encore moins "gratuitement".

Vidéo - Groupe H - De Gea : "Je me sens vraiment aimé à Manchester United" 00:47

Le Barça pas fermé au départ de Dembélé

Ousmane Dembélé vit-il ses derniers mois au Barça ? Selon L'Equipe, c'est possible. Le quotidien, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour, explique que le club catalan est lassé du comportement de l'international français, qui a une nouvelle fois fait des siennes la semaine dernière. Entre retards et absences, la coupe est pleine. Résultat, le Barça serait ouvert à un départ de Dembélé l'été prochain si ce dernier ne se "montre pas plus impliqué" ces prochains mois. L'ultimatum est lancé. Selon Mundo Deportivo, Liverpool pourrait offrir 100 millions d'euros.

Notre avis : Dembélé joue avec le feu. Le Barça n'hésitera pas à le vendre si son comportement ne change pas.

Un duel Juve - Inter pour Martial et Rabiot ?

Ennemis sur le terrain... mais aussi sur le mercato. En quête de renforts en janvier prochain, la Juventus et l'Inter seraient intéressés par les mêmes profils : Adrien Rabiot et Anthony Martial. Les deux joueurs français, qui sont en fin de contrat en juin prochain avec leur club respectif, n'ont toujours pas prolongé. Résultat, Tuttosport annonce ce jeudi qu'ils sont dans le viseur des deux clubs italiens. Pour rappel, le Barça est également sur les traces du joueur du PSG.

Notre avis : La priorité de Rabiot, c'est le PSG. Mais pour l'heure, rien n'est encore signé. Martial et Manchester United, eux, négocient toujours une prolongation...

Adrien Rabiot (PSG)Getty Images

Fabinho annoncé partant à Liverpool

Fabinho et Liverpool vont-ils se séparer en janvier prochain ? Le Corriere dello Sport estime en tout cas que c'est une possibilité. Comme l'informe le quotidien italien, l'ancien milieu de l'AS Monaco, désireux d'avoir plus de temps de jeu, étudierait un départ. Et pour le recruter, l'AC Milan, qui fait face à un nombre incalculable de blessés, serait notamment en lice. L'international brésilien est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds.

Notre avis : Fabinho ne quittera pas Liverpool.

Olmo pisté par l'OM

Milieu offensif du Dinamo Zagreb, Dani Olmo est actuellement en train se de faire un nom. Le jeu espagnol de 20 ans, formé au Barça, ne cesse de régaler avec le club croate. Au point que le club catalan souhaiterait le faire revenir selon Sport et Mundo Deportivo. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives cette saison, Olmo serait également sur les tablettes... de l'OM. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, était en effet au Barça quand le joueur s'en est allé en Croatie à l'été 2014. Plusieurs autres clubs sont toutefois intéressés par Olmo : le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United... Rien que ça !

Notre avis : Olmo est décrit comme une sacré pépite. Au vu des clubs intéressés, l'OM risque de devoir passer son tour.

Dani Olmo va-t-il revenir au Barça ?Eurosport

Kanté et le salaire de "dingue" proposé par le PSG

Après les révélations des Football Leaks sur sa volonté de ne pas participer à un montage offshore à son arrivée à Chelsea, N'Golo Kanté fait désormais parler sur le mercato. En effet, comme révélé par L'Equipe ce jeudi, le milieu de terrain a repoussé à plusieurs reprises les avances du PSG. Par exemple, à l'été 2016, l'international français, alors à Leicester, a préféré rejoindre Chelsea plutôt que le club parisien.

Outre la gourmandise de ses deux agents (ils toucheront 7,2 et 4,8 millions d'euros de Chelsea), qui a définitivement enterré le dossier, Kanté voulait également poursuivre son aventure en Premier League. De plus, originaire de Rueil-Malmaison (92), il craignait trop de sollications en arrivant à Paris. De retour à la charge cet été, le PSG a alors proposé un salaire de "dingue" au joueur selon L'Equipe. Le tout assorti d'une commission aussi "dingue" pour son agent. Après une période de réflexion, Kanté a déciliné l'offre parisienne. Désormais, il négocie une prolongation de contrat avec les Blues.

Notre avis : Le PSG a tout fait pour recruter Kanté. En vain. Entre la volonté du joueur, les commissions des agents et le prix fixé par Chelsea cet été : tout était définitivement trop compliqué.

Ramsey vers le Bayern ?

En fin de contrat avec Arsenal, Aaron Ramsey se rapproche du Bayern Munich. Pisté notamment par l'AC Milan, qui souhaitait le recruter dès janvier, le milieu de terrain aurait finalement décidé de rejoindre le club allemand. Selon plusieurs médias, dont The Independent, Ramsey rejoindra la Bundesliga en juin prochain.

Notre avis : Ramsey à "zéro euro" de transfert, c'est un joli coup pour le Bayern.