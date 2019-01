L'OM attaque son mercato : Balotelli arrive, Mitroglou s'en va ?

Si la patience est mère de toutes les vertus, cette dernière a toutefois ses limites. Et les supporters de l'OM peuvent en témoigner. Depuis maintenant bientôt deux ans, ils attendent leur fameux "grand attaquant". En vain. Mais cette fois, au vu de l'urgence de la situation, les dirigeants marseillais souhaitent mettre fin à ce feuilleton interminable. Et c'est bien Mario Balotelli qui devrait être recruté, six mois après un été rocambolesque.

Si l'arrivée de l'international italien est régulièrement annoncée, cette fois semble la bonne. Du moins, c'est ce que Sky Italie assurait mardi soir. Selon la chaîne transalpine, l'attaquant de l'OGC Nice va signer à l'OM dans les prochains jours. Pour cette seconde partie de saison, il percevra un salaire aux alentours de deux millions d'euros. Si rien n'a été précisé concernant la durée du contrat de "SuperMario", tout porte à croire qu'elle sera de courte durée.

Un problème de fisc entre l'OM et Balotelli ?

Concernant le possible intérêt de certains clubs italiens pour Balotelli, Sky n'a eu aucune confirmation. Si la chaîne italienne est certaine de l'avenir de l'attaquant, le journal L'Equipe se montre plus prudent ce mercredi. Le quotidien affirme que le club olympien étudie toujours l'offre salariale à soumettre au joueur. La raison ? En signant à l'OM, Balotelli ne bénéficiera plus de régime des impatriés. "Ce régime permet au joueur venu de l’étranger de soustraire 30 % de sa rémunération de base à l'impôt", explique L'Equipe.

Vidéo - Balotelli à l'OM, une bonne idée ? Oui, parce que "Marseille est désormais en position de force" 03:28

Résultat, les dirigeants marseillais doivent prendre en compte cette donnée. Et y adapter leur offre. Quid de la prime à la signature ? Alors qu'il sera libéré par l'OGC Nice, Balotelli et (surtout) Mino Raiola, son agent, attendent une somme assez coquette. Pour l'heure, les négociations se poursuivent en coulisses. Du côté niçois, l'affaire est réglée. "Sa résiliation de contrat ? On ne sera pas un obstacle pour lui. S'i nel trouve rien, il restera chez nous. Mais s'il trouve quelque chose, on le libère", a expliqué le futur-ex président Jean-Pierre Rivère, lundi.

Mitroglou, départ acté

Pour un attaquant qui arrive, un autre qui part ? Décrié, Kostas Mitroglou s'est visiblement résigné à faire ses valises. Mercredi, L'Equipe annonce qu'un rendez-vous a eu lieu entre l'entourage de l'international grec et le board marseillais. Et les deux parties ont convenu qu'un départ serait probablement la meilleure solution pour tout le monde. Au vu de cette possibilité, Rudi Garcia n'a pas convoqué son attaquant pour le match face à l'ASSE.

En ce mois de janvier, l'OM pourrait donc changer de visage(s) en attaque. Encore un peu de patience, donc...