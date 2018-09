Le PSG a le deuxième effectif le plus cher d'Europe, Manchester City frôle le milliard

Le PSG ne décroche pas la palme, mais presque. Dans une étude publiée par le l'Observatoire du football (CIES) ce mardi, le club parisien se classe en effet à la deuxième place des effectifs les plus coûteux. Avec 788 millions d'euros de dépenses pour recruter ses joueurs actuels, il se situe juste derrière Manchester City, premier du classement avec 976 millions d'euros. Manchester United complète le podium avec 786 millions. Le Barça est 5e (691 millions) et le Real Madrid 8e (447 millions).

Dans ce classement des effectifs les plus chers, on retrouve Monaco à la 14e place (331 millions) et l'OM à la 27e (182 millions). L'OL se classe 36e (141 millions).

Autre donnée intéressante révélée par cette étude, le coût moyen d'un club pour composer un effectif dans les cinq grands championnats (Ligue 1, Serie A, Premier League, Liga et Bundesliga). Alors qu'il était de 67 millions d'euros, le voilà désormais passé à 161 millions. Le tout sur une période de huit ans (2010-2018).