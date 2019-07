BARTOMEU RESTE MÉFIANT POUR NEYMAR

Ce mardi, Neto a officiellement été présenté par le FC Barcelone. A cette occasion, Josep Maria Bartomeu, le président du club, a été interrogé sur le dossier Neymar. Le dirigeant a préféré jouer la méfiance, ne se contentant que d'un simple : "tout est pareil, rien n'a changé".

Notre avis : Le FC Barcelone préfère ne pas s'avancer dans un dossier qui s'annonce épineux.

Neymar (Selelcao)Getty Images

L'ATLÉTICO RESTE INFLEXIBLE SUR GRIEZMANN

D'après Marca, l'Atlético Madrid n'aurait pas changé sa position manifestée déjà vendredi dernier, et ne négociera pas la clause d'Antoine Griezmann avec le FC Barcelone. La formation madrilène n'a aucune nouvelle du Français, qui se verra infliger une amende pour ne pas s'être présenté à la reprise.

Notre avis : Il serait préférable pour tout le monde qu'un transfert soit officialisé rapidement.

SOLSKJAER PENSE CONVAINCRE POGBA DE RESTER

Selon AS, Ole Gunnar Solskjær serait sûr de pouvoir convaincre Paul Pogba de rester. Manchester United ne serait pas vraiment disposé à engager des discussions avec le Real Madrid pour négocier un éventuel transfert du champion du monde français, malgré la demande express de Zinedine Zidane.

Notre avis : Après toutes les rumeurs de ces derniers mois, le conserver relèverait de l'exploit.

PROPOSITION A VENIR DE LA JUVE POUR DE LIGT ?

La Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus Turin présentera une proposition de 50 millions d'euros plus Moise Kean, évalué à 25 millions, en échange de Matthijs de Ligt. Ce dernier et la Vieille Dame auraient déjà conclu un accord il y a un certain temps.

Notre avis : La Juventus Turin a clairement l'intention d'attirer le Néerlandais, peu importe le prix à payer.

Matthijs de Ligt (Pays-Bas) en Ligue des nations 2019Getty Images

ANDERSEN ET L'OL, ÇA BRÛLE

Selon L'Equipe, l'arrivée du défenseur central danois Joachim Andersen à l'Olympique Lyonnais, en provenance de la Sampdoria, serait plus que jamais imminente. Le club et le joueur auraient trouvé un accord contractuel de principe, alors que quelques détails restent encore à régler. Son arrivée pourrait intervenir jeudi ou vendredi, pour la traditionnelle visite médicale, suivie de la signature.

Notre avis : Un renfort de poids qui s'annonce pour l'OL et sa défense tant décriée ces dernières années.

LE PSG VEUT CONSERVER TRAPP, FRANCFORT AFFIRME QU'IL N'EST PAS DISPONIBLE

Prêté à Francfort la saison dernière, Kevin Trapp a fait son retour au PSG cet été après avoir impressionné en Bundesliga et en Ligue Europa. Et selon le directeur général du club allemand, le PSG compte bien conserver le gardien de but de 29 ans. "J’ai déjà eu une très bonne conversation avec Leonardo, le nouveau directeur sportif du PSG. Actuellement, Kevin n’est pas disponible", a déclaré Fredi Bobic pour le site du club. "Nous avons Trapp, Areola, Bulka et un quatrième gardien, Garissone Innocent. C'est la réalité d'aujourd'hui", à quant à lui souligné Leonardo dans une interview au Parisien.

Notre avis : Le PSG va devoir faire des choix et pourra difficilement garder tout le monde dans le but.

MONACO EN DISCUSSIONS AVEC JOAO MARIO ?

Selon certains médias portugais qui relaient des bruits en provenance d'Italie, Monaco serait actuellement en grandes discussions avec Joao Mario pour tenter d'obtenir sa venue. L'Inter Milan en demanderait 25 millions.

Notre avis : Monaco se donne les moyens de ses ambitions.

EVERTON VEUT MALCOM

D'après les informations d'AS, Everton veut l'ailier brésilien Malcom et offre 41 millions d'euros (selon RMC Sport), soit 6 millions de moins que ce qu'a déboursé le FC Barcelone pour le recruter. Le club anglais souhaite continuer à débaucher des joueurs du club barcelonais. L'ancien Bordelais n'a pas réussi à convaincre Ernesto Valverde.

Notre avis : Malcom devrait accepter un départ s'il veut retrouver du temps de jeu.

ICARDI A CHOISI SA PROCHAINE DESTINATION

D'après le portail italien Semper Inter, Mauro Icardi aurait choisi sa prochaine destination et il devrait donc s'agir de la Juventus Turin.

Notre avis : Icardi devra trouver sa place parmi de fortes personnalités comme lui.

Inter Milan's Argentine forward Mauro Icardi tends to Inter Milan's Belgian midfielder Radja NainggolanGetty Images

VERETOUT SUR LES TABLETTES DE L'AS ROME ?

D'après les dernières informations de la Gazetta dello Sport, l'AS Rome aurait proposé un contrat de cinq ans à Jordan Veretout, actuel pensionnaire de la Fiorentina et encore sous contrat avec la Viola jusqu'en juin 2021.

Notre avis : Un choix qui ferait changer le joueur de dimension.

HIGUAIN FERME LA PORTE A L’AS ROMA

Selon Sky Sport Italia, Gonzalo Higuain a prévu de rencontrer Maurizio Sarri ces prochains jours afin que ce dernier lui "explique son rôle au sein de la nouvelle Juventus". L’attaquant de la Juventus, prêté à Chelsea la saison dernière et qui s’entraîne actuellement avec son préparateur physique en Argentine, serait déterminé à rester à Turin pour évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Notre avis : Parmi toutes les stars déjà présentes, Higuain va devoir trouver sa place.

NAPLES ACCÉLÈRE SUR LE DOSSIER JAMES RODRIGUEZ

Selon Sky Sport Italia, le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, ainsi que Jorge Mendes étaient à Madrid lundi soir pour accélérer les négociations autour d’un transfert de James Rodriguez au Napoli. Si l’intérêt du club italien pour le joueur n’est pas nouveau, le milieu offensif du Real Madrid fait aussi l’objet de l’intérêt de l’Atlético Madrid. Le joueur, lui, aurait choisi Naples. Désormais, l’objectif est clair pour Giuntoli selon le média italien : rentrer en Italie avec l’accord du Real Madrid pour la cession du Colombien. En cas d’échec, le club napolitain songerait au milieu de terrain de Fenerbahce, Elif Elmas (19 ans).

Notre avis : Le joueur sera un atout non négligeable pour Naples pour essayer de tenir tête à la Juventus.

LUCA ZIDANE EN PRÊT AU RACING SANTANDER

La rumeur enflait encore ces dernières heures, c'est désormais officiel. Luca Zidane, pensionnaire du Real Madrid, arrive au Racing Santander, formation de deuxième division espagnole.

Notre avis : Un bon moyen pour lui de lancer enfin sa carrière.