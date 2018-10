Lo Celso, Koulibaly, PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Lo Celso, parti pour rester au Betis ?

Giovani Lo Celso semble se plaire au Betis Séville. Prêté par le PSG, l'international argentin, qui possède une option d’achat de 25 millions d'euros (obligatoire en cas de qualification européenne), ne serait pas contre rester en Liga dans les années à venir. "Maintenant j’essayer de profiter jour après jour, de m’adapter au nouveau, mais je me sens très à l’aise et c’est très important pour un joueur. Après, nous verrons ce qui se passera dans le futur, mais je suis très content. J’aimerais continuer ici, je suis heureux, je suis dans un grand groupe", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Estadio Deportivo.

Notre avis : Si le Betis se qualifie pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, l'avenir de Lo Celso n'aura même pas besoin d'être discuté.

Giovani Lo Celso lors de PSG / AS MonacoGetty Images

Tottenham a supervisé Lozano

Hirving Lozano risque d'être l'une des attractions du prochain mercato estival. Auteur d'une belle Coupe du monde avec le Mexique, l'ailier continue de régaler avec le PSV Eindhoven. Au point que Tottenham songerait sérieusement à le recruter... Selon le Mirror, le club anglais aurait en effet supervisé Lozano lors du match face à l'Inter Milan mercredi soir (1-2) en Ligue des champions. Patience, les Spurs pourront constater tout son talent le 24 octobre prochain, lorsqu'ils affronteront ce même PSV.

Notre avis : Lozano fera bientôt le grand saut, c'est une certitude.

Mourinho voulait Koulibaly ou Skriniar

Ce n'est pas un secret, José Mourinho aurait aimé que Manchester United recrute un défenseur lors du dernier mercato estival. Et le Special One avait même proposé plusieurs noms à ses dirigeants, comme révélé par Fabio Capello sur Sky Italie. "Je l'avais croisé lors du Mondial en Russie. Il voulait un défenseur et pensait à deux noms : Skriniar (Inter) et Koulibaly (Napoli)", a ainsi confié l'ancien entraîneur de l'AC Milan, de l'AS Rome ou encore du Real Madrid.

Notre avis : Naples ne voulait pas vendre Koulibaly. Même topo pour l'Inter avec Skriniar. Affaire vite réglée.

Vidéo - Mourinho sur les sifflets : "Je respecte les fans, surtout ceux de Manchester" 00:31

Le PSG va prolonger Bernède

Le PSG poursuit sa politique. Après avoir prolongé Stanley Nsoki et Colin Dagba, le club de la capitale va faire signer un nouveau bail à Antoine Bernède (19 ans), un autre joueur issu de la formation. Selon RMC, un accord a été trouvé entre les deux parties. Le milieu de terrain sera ainsi lié jusqu'en 2023.

Notre avis : Le PSG blinde ses jeunes pépites. La prolongation de Bernède va dans ce sens.

Tousart prolonge à Lyon

Lucas Tousart, a prolongé d'une année son contrat avec l'OL avec qui il est lié désormais jusqu'en 2023. Le milieu international espoirs de Lyon, âgé de 21 ans, est arrivé en provenance de Valenciennes en 2015 pour un transfert de deux millions d'euros. Il avait initialement signé un contrat de cinq ans qu'il avait prolongé en 2017. Avant lui, Tanguy Ndombélé, Houssem Aouar et Ferland Mendy ont déjà prolongé jusqu'en 2023, tout comme le défenseur Marcelo Guedes (31 ans).

Notre avis : Lyon s'active intelligemment sur ses jeunes cadres.

Ibrahimovic-Milan, ça chauffe !

Lancée par le Corriere della Sera mercredi, la rumeur Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan prend de l'ampleur. Peppe Di Stefano, journaliste de Sky Italie et toujours bien informé, explique en effet que cette hypothèse est bien réelle pour janvier. L'attaquant du Los Angeles Galaxy est en bons termes avec Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais. De plus, "Ibra" apporterait à Milan, qui possède un effectif assez jeune, une vraie mentalité de gagnant. Rajoutez à ça le fait que le club italien soit en quête d'un attaquant supplémentaire (en plus de Higuain-Cutrone)... Alors, deal parfait ?

Notre avis : Si ce transfert serait (très) surprenant, il est indéniable que Zlatan Ibrahimovic apporterait toute son expérience à un groupe milanais qui, trop souvent, a tendance à prendre peur lorsqu'il mène au score.