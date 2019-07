Lo Celso, Rakitic, Alvaro, Saliba : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le Bayern discute pour Lo Celso

En quête de renforts au milieu de terrain, le septuple champion d'Allemagne pourrait réaliser la bonne affaire Lo Celso sur ce mercato selon Bild. Le quotidien allemand affirme que le Bayern est entré dans les discussions pour l'international argentin prêté par le PSG au Bétis Séville la saison dernière, et dont l'option d'achat a été levée en cours de saison pour 22 millions d'euros aux vues de ses excellentes prestations en Liga (16 buts, 6 passes décisives).

Notre avis : Un renfort de qualité pour le club allemand et une éventuelle plus-value très intéressante pour le Bétis. Gagnant-gagnant.

Rakitic pas prêt à quitter le Barça

Selon Sport, l'international croate a rencontré Ernesto Valverde pour lui faire savoir qu'il ne comptait pas partir cet été et qu'il souhaitait défendre les couleurs blaugrana une saison de plus. Toujours selon le quotidien espagnol, l'entraîneur barcelonais qui a annoncé lors du dernier mercato estival vouloir conserver son milieu de terrain n'a cette fois-ci pas pris parti, conscient semble-t-il de l'intérêt de son club dans une possible vente du Croate pour dégraisser au milieu de terrain après des achats conséquents mais pas seulement. Le nom d'Ivan Rakitic est en effet déjà revenu avec insistance comme monnaie d'échange dans les rumeurs d'un éventuel retour de Neymar à Barcelone.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le PSG en vue de conserver Neymar.

Alvaro Gonzalez première recrue de l'OM

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le défenseur de Villarreal est officiellement devenu la première recrue marseillaise du mercato. Âgé de 29 ans, l'Espagnol devra encadrer la jeune et prometteuse charnière centrale olympienne composée de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. D'après le communiqué de l'OM, il s'agit d'un prêt d'une saison avec option d'achat, dont le montant, qui n'a pas été précisé, devrait osciller entre 4 et 5 millions.

Notre avis : Une recrue maligne en défense au vu des départs (Rolando, Abdennour) et du cas Rami mais pas prioritaire. On attend encore beaucoup de renforts notamment en attaque.

Alaba vers le Barça

L'information fait la une de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le quotidien espagnol, le Barça songe à recruter David Alaba. De son côté, le joueur du Bayern Munich serait prêt à faire ses valises pour rejoindre les Blaugrana, qui cherche toujours à renforcer le poste de latéral.

Notre avis : Une excellente recrue à un poste qui nécessite de la concurrence. Jordi Alba joue dans des chaussons depuis trop longtemps.

Arsenal sur Everton Soares

Selon Marca, les Gunners sont sur le point de signer l'attaquant du Grêmio, qui a participé activement au sacre du Brésil lors de la Copa America 2019 (3 buts). Un revirement de situation dû l'abandon de la piste menant à l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha qui était un premier choix, mais trop cher selon le quotidien espagnol. Le montant du transfert avoisinerait ici les 40 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur qui a montré d'excellentes qualités mais sans expérience en Europe. Pas le profil à faire passer Arsenal dans la dimension supérieure.

Eriksen comme alternative à James pour l'Atlético

Selon Marca, les Colchoneros se tourneraient vers le milieu danois de Tottenham en cas d'échec dans le dossier du Colombien. Car si le joueur du Real Madrid demeure la priorité de l'Atlético, d'après le quotidien espagnol ce transfert ne serait possible que si les Merengues acceptent un montant abordable entre 40 et 50 millions d'euros. Pas sûr que la Maison Blanche veuille bien arranger son rival.

Notre avis : Plus qu'une solution de rechange pour l'Atlético de Madrid, Christian Eriksen serait un vrai renfort amené à devenir un des joueurs phares de l'équipe.

Veretout à la Roma

Après deux saisons passées à la Fiorentina où il a su s'imposer, Jordan Veretout devrait passer sa visite médicale demain et signer un contrat d'une durée de 5 ans avec le club de la Louve, selon les informations de RMC Sport.

Notre avis : Une étape supplémentaire dans la carrière du joueur formé à Nantes.

Veretout - Zaniolo - 2019Getty Images

Trapp proche de Porto

Le club portugais a transmis une première offre de 6 millions d'euros au Paris SG pour son gardien international allemand selon les informations de RMC Sport. Une offre qui reste inférieure à celle de Francfort (10 millions), mais une deuxième proposition plus conforme aux exigences parisiennes est attendue. De plus, toujours selon RMC sport, Kevin Trapp serait attiré par l'idée de rejoindre Iker Casillas, dont il est fan, et qui se serait impliqué personnellement dans les négociations.

Notre avis : Rejoindre le FC Porto n'assurera pas une place la place de titulaire indiscutable que cherche Kévin Trapp.

Le PSG sur Atal

Dans sa quête d'un latéral droit à un poste où Daniel Alves est parti, où Thomas Meunier ne fait pas l'unanimité et où Colin Dagba n'offre pas encore suffisamment de garanties, Thomas Tuchel aurait coché le nom du latéral droit algérien sur une short list d'après Le Parisien. Mais le club de la capitale doit faire face à la concurrence de "plusieurs grands clubs européens" toujours selon le quotidien sans compter que l'OGC Nice "ne serait pas vendeur à moins d'une offre exceptionnelle".

Notre avis : Youcef Atal a prouvé à l'OGC Nice et avec l'équipe d'Algérie qu'il avait les qualités pour jouer dans un top club mais sa blessure à la clavicule lors de la CAN 2019 pourrait compromettre son transfert.

Youcef Atal (Nice)Getty Images

Laborde vers Francfort

Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de Montpellier serait visé par le club allemand qui cherche à renforcer son secteur offensif après avoir déjà perdu ses deux attaquants cet été, Luka Jovic (17 buts, 5 passes décisives en championnat) au Real Madrid pour 60 millions d'euros et Sebastien Haller (15 buts, 9 passes décisives) à West Ham pour 50 millions d'euros. Laborde vers Francfort

Notre avis : Une très belle opportunité pour le Français mais on se demande si Francfort ne peut pas viser plus haut avec ses récentes rentrées d'argent.

Thuram à Mönchengladbach lundi ?

Selon Bild, l'attaquant guingampais va signer lundi pour 13 millions d'euros ! Comme le journal allemand le précise, cet éventuel transfert du meilleur buteur du club breton en Ligue 1 la saison dernière (9 buts) avait déjà été rapportée par l'Equipe il y a quelques jours. Selon le quotidien français, Marcus Thuram serait attendu dès dimanche pour passer des tests médicaux.

Notre avis : A ce prix-là, dommage qu'un club de Ligue 1 ne tente pas sa chance.

Marcus Thuram (Guingamp), impuissant contre CaenGetty Images

Cutrone chez les Wolves

Selon Sky Sports News, les Wolves sont en discussion avec l'AC Milan pour son attaquant italien, auteur de 3 buts en 34 matches de Serie A la saison dernière et qui vient notamment de participer à l'Euro des moins de 21 ans avec l'Italie. Estimé à 23 millions de livres par l'AC Milan, les Rossoneri chercheraient à rassembler des fonds pour respecter le fair-play financier mais aussi en vue de futures dépenses.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour rebondir pour le jeune attaquant italien.

Saliba toujours plus proche d'Arsenal

Selon Sky Sports News, les Gunners sont parvenus à un accord avec Saint-Etienne pour le jeune défenseur français de 18 ans qui a participé à 16 matches avec les Verts cette saison en championnat. Dans le cadre de cet accord, William Saliba serait prêté en Ligue 1 la saison prochaine.

Notre avis : Le meilleur scénario possible pour le défenseur français qui continuerait sa progression au sein du championnat de France.