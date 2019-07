C'est la fin d'un feuilleton. Et une nouvelle très belle affaire pour Lyon sur le plan économique. Pressenti pour quitter l'OL depuis de longs mois et après des rumeurs qui l'ont envoyé à la Juventus, au Real Madrid, Manchester United ou encore au PSG, Tanguy Ndombelé a finalement signé six saisons avec… Tottenham, qui ne partait pas favori il y a quelques mois. L'OL a officialisé l'opération ce mardi et annonce le montant de l'opération : 60 millions d'euros, plus 10 millions de bonus.

A 22 ans, c'est une nouvelle étape importante pour le relayeur. Après deux petites saisons à Lyon et en L1, l'international français va se frotter à la Premier League, un championnat qui semble coller à merveille à ses qualités. L'ancien joueur de Guingamp aura en plus une vraie carte à jouer chez le finaliste de la dernière Ligue des champions, un club qui espère concrétiser ses efforts en Premier League après avoir fini son nouveau stade à 1 milliard d'euros.

La plus grosse vente de Lyon

Alors que les Spurs ont vu leur budget transferts réduit à néant pendant deux mercatos successifs, cette arrivée illustre ainsi l'ambition du club londonien. Alors qu'il avait réclamé des garanties à ses dirigeants sur le recrutement, Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin de Tottenham, peut avoir le sourire. Tout comme… Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais a encore signé un joli coup avec cette transaction après le départ de Ferland Mendy vers le Real Madrid pour 53 millions d'euros, bonus compris. Et enregistré une énorme plus-value. Lyon avait récupéré Ndombele en 2017 en payant 8 millions d'euros à Amiens. Deux saisons après, le milieu devient la plus grosse vente de Lyon devant Alexandre Lacazette (53) ou encore Corentin Tolisso (41,5). Rien que cela. Mais Amiens s'en frotte aussi les mains : le club picard avait négocié 20% de plus-value à la revente. A ce prix-là, cela va aider à remplir les caisses du 15e de la dernière saison de L1.