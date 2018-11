Mbappé, OM, Nasri : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

OM, l'opération dégraissage

Après avoir pris la porte de la Ligue Europa, jeudi, l'OM va désormais se concentrer "seulement" sur les compétitions nationales. Et comme l'explique L'Equipe ce vendredi, l'effectif de Rudi Garcia pourrait en pâtir. Ainsi, plusieurs joueurs devraient être invités à quitter la Canebière en janvier prochain. Les noms d'Hubocan, Abdennour ou encore Sertic sont évoqués. Valère Germain et Kostas Mitroglou, très critiqués, pourraient également faire les frais de ce grand ménage. Clinton Njie, lui, n'est pas certain d'être retenu.

Notre avis : L'OM a besoin de renforts, c'est certain. Et si possible en attaque...

Valère Germain et Kostas MitroglouAFP

Adli prêté par le PSG ?

Vraie pépite du PSG, Yacine Adli, qui n'a disputé aucun match officiel avec le club parisien cette saison, devrait filer en prêt en janvier prochain. Après le feuilleton autour de son contrat professionnel, finalement signé en juillet dernier, Adli cherche désormais du temps de jeu. C'est également la volonté de Paris, ouvert à la possibilité de prêter son joueur. L'information est révélée par L'Equipe ce vendredi.

Notre avis : Adli doit engranger de l'expérience et du temps de jeu. Un prêt est une bonne idée.

Le Bayern "rêve" de Mbappé

Rêver, ça ne coûte rien. Et Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, le sait bien. Interrogé par Bild jeudi, ce dernier, qui a d'ailleurs présenté ses excuses pour avoir publiquement insulté Juan Bernat, a confié qu'il était prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé. "Pour lui, je n'aurais aucune limite financière. Mais il ne veut pas nous rejoindre", a-t-il confié. Selon le CIES, la valeur actuelle de Mbappé est de 216.5 millions d'euros.

Notre avis : Mbappé devrait rester plusieurs saisons au PSG. Et au vu de son prix, quel club pourrait actuellement se permettre de l'acheter ?

Vidéo - Tuchel : "Mbappé est un des meilleurs joueurs du monde" 00:39

Le Real pense à Hermoso

Formé au Real Madrid, Mario Hermoso va-t-il bientôt y retourner ? Convoqué avec la sélection espagnole, le défenseur central de l’Espanyol Barcelone est en tout cas une piste du club madrilène. Selon Marca, une clause de rachat, fixée à 7.5 millions d'euros par le Real, figure dans son contrat. Résultat, Florentino Pérez pourrait l'activer dès janvier prochain.

Notre avis : Le Real devra intervenir sur le mercato hivernal. Hermano est une bonne idée.

Suso parle de son avenir à Milan

Alors que des négociations sont en cours pour retoucher son contrat, et notamment enlever sa clause libératoire de 40 millions d'euros, Suso ne compte pas quitter l'AC Milan. Buteur face au Betis Séville jeudi soir (1-1), l'international espagnol a confié être "heureux" en Lombardie après la rencontre. "Je suis bien ici. La question de mon avenir, il faut la poser aux dirigeants", a-t-il expliqué à Sky Italie.

Notre avis : Milan doit à tout prix retirer la clause de Suso. 40 millions, c'est (trop) peu pour son gaucher.

Suso - Betis-Milan 2018Getty Images

Nasri vers West Ham ?

Alors que sa suspension pour dopage prendra fin en janvier prochain, Samir Nasri reste un joueur libre de tout contrat. Et après la rumeur Everton il y a quelques semaines, voilà que c'est désormais West Ham qui s'intéresserait à l'ancien joueur de l'OM. Selon le Mirror, les Hammers songeraient en effet à recruter Nasri, notamment dans le but d'étoffer son milieu de terrain. Alors, l'ancien international tricolore va-t-il retrouver la Premier League ?