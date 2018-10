Mercato : Leonardo joue un sale coup au PSG, Lucas Paqueta vers l'AC Milan

Le mercato ne s'arrête jamais. Pas même en plein mois d'octobre, à mi-chemin entre celui estival à peine terminé et le prochain hivernal pas encore commencé. Et pourtant, en coulisses, les grandes manoeuves se poursuivent. Prenez par exemple le dossier Lucas Paqueta. Le milieu offensif, qui évolue actuellement à Flamengo, fait en effet rêver les grands clubs européens à seulement 21 ans. Au point que depuis quelques semaines, le PSG semblait avoir une longueur d'avance sur tous ses concurrents.

Leonardo, le rôle clé

Mais problème, Leonardo, l'ancien directeur sportif du club parisien et désormais celui de l'AC Milan, semble jouer un mauvais tour à Paris. Selon Globoesporte, un média brésilien plutôt fiable, ce dernier a bouclé le dossier Paqueta. Plus "incisif", le dirigeant milanais aurait ainsi raflé la mise pour 35 millions plus quelques bonus liés aux performances de l'international brésilien. Des examens médicaux seraient même prévus pour cette semaine dans le cadre de ce transfert.

De son côté, le PSG devrait donc rester les mains vides. Même si l'offre était (quasi) similaire à celle milanaise, Paqueta semble bien conscient qu'il aurait plus de temps de jeu en Lombardie. Et ce n'est pas un secret, Leonardo, via son discours et son réseau, a toujours su convaincre ses compatriotes de le rejoindre dans le club qu'il dirige. En voilà une nouvelle preuve.