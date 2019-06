Quelques secondes après le coup de sifflet final synonyme de victoire du Portugal (1-0) lors de la finale de la Ligue des nations dimanche, Cristiano Ronaldo avait semble-t-il déjà l'esprit à la saison prochaine. En effet, au moment de saluer les joueurs néerlandais, la star de la Juve est allée à la rencontre du jeune Matthijs de Ligt pour lui glisser quelques mots. A-t-il évoqué avec lui sa performance du soir ? Nullement. CR7 a suggéré, ni plus ni moins, au défenseur de 19 ans de rejoindre les Bianconeri. Une requête qui a surpris le principal intéressé.

De Ligt : "Un transfert ? Je vais d'abord partir en vacances et me reposer"

"Je ne l'avais pas compris au début. J'étais un peu surpris, alors j'ai rigolé, mais je n'ai rien répondu, a déclaré De Ligt pour la chaîne néerlandaise, NOS. Juste après un match vous ne pensez pas forcément à ça, vous êtes juste déçu de la défaite, c'est la seule chose que vous avez en tête, a poursuivi le joueur, courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses semaines. Le défenseur central serait même la priorité de Leonardo, futur directeur sportif ou président délégué du PSG.

La question est de savoir s'il a désormais fait son choix. "Franchement, je n'y pense pas, a enchaîné la pépite néerlandaise. La période des transferts débute dans un moment, donc je vais d'abord partir en vacances et me reposer. Je vais laisser les choses se passer et on verra ensuite."