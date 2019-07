Débuté il y a plus de six mois, le feuilleton Idrissa Gueye touche à son terme. Désireux d'enrôler la sentinelle de 29 ans en janvier dernier, le PSG s'était à l'époque heurté à l'inflexibilité d'Everton, qui ne voulait pas se séparer de l'un de ses joueurs majeurs en cours de saison. La donne aurait changé depuis car, à en croire les informations rapportées par Le Parisien, Leonardo et les Toffees auraient récemment trouvé un accord dans le cadre du transfert de l'ancien Lillois.

Le PSG va signer un chèque de 32 M€

Le quotidien francilien révèle que le directeur sportif des champions de France en titre aurait formulé une offre de 32 millions d'euros samedi dernier. Celle-ci aurait été étudiée - et validée - ce mardi, à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration du club de la Mersey. Les différentes parties seraient donc sur la même longueur d'ondes et l'international sénégalais, actuellement en vacances à Dakar après avoir été battu par l'Algérie en finale de la CAN (0-1), pourrait débarquer à Paris dans les prochains jours pour y signer son contrat.

Sauf mauvaise surprise ou volte-face de dernière minute, le club de la capitale devrait donc enregistrer sa sixième recrue de l'intersaison après Pablo Sarabia, Ander Herrera, Marcin Bulka, Mitchel Bakker et Abdou Diallo. Aucun autre renfort ne devrait arriver d'ici la clôture du marché des transferts. C'est du moins ce qu'a expliqué Leonardo, arguant à l'issue du match nul face à Nuremberg (1-1) que l'équipe dont disposait Thomas Tuchel était alors "déjà compétitive."