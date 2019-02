Mercato - Jean-Michel Aulas confirme la piste Herrera : "Il rêve de venir à l'OL"

Jean-Michel Aulas est un homme prévoyant. À peine le mercato hivernal terminé, le président de l'OL place déjà ses pions pour celui estival. Et toujours en quête d'un (ou plusieurs) renfort au milieu de terrain, JMA continue de surveiller le dossier Hector Herrera (28 ans). En fin de contrat avec Porto, le milieu de terrain était en effet une piste de l'OL l'été dernier. Plus de six mois après, c'est toujours le cas. Via son compte Twitter, le président lyonnais a même annoncé la volonté du joueur de rejoindre les Gones.

"C’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui", écrit ainsi Jean-Michel Aulas. Une annonce qui fait déjà du bruit du côté de Portugal, où les médias se sont vite empressés de rapporter les dires du président lyonnais. En concurrence avec beaucoup de clubs dans ce dossier, comme l'AS Rome ou encore l'AC Milan, le club rhodanien semble avoir donc une longueur d'avance.

Porto aimerait le prolonger

En attendant de décider son avenir, Herrera continue d'écrire son présent du côte des Dragões. Avec 36 matches au compteur, l'international mexicain réalise une nouvelle saison pleine. Tout comme l'OL, il s'apprête à disputer les 8es de finale de la Ligue des champions, où il affrontera... la Roma. Son futur club ? "Impossible", répondait le directeur sportif Monchi il y a plusieurs semaines.

Si la voie de dégage donc pour Jean-Michel Aulas, Porto n'a pas dit son dernier mot. En coulisses, le club portugais insisterait pour prolonger son capitaine. Le perdre en fin de contrat (et donc gratuitement) en juin serait forcément un gros coup dur. Mais ça, c'est le dernier des problèmes pour "JMA"...