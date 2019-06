Jean-Michel Aulas est un homme pressé. Mardi, en conférence de presse, le président de l'OL annonçait qu'il voulait "annoncer un certain nombre de signatures" au plus vite. Des paroles, le patron du club rhodanien passe aux actes en coulisses. Et notamment dans sa quête à un défenseur central. Il y a quelques jours, Sky Italia parlait d'une première offre lyonnaise pour Joachim Andersen (23 ans), l'un des meilleurs éléments de la Sampdoria cette saison. Selon nos informations, l'OL a proposé 18 millions d'euros pour le joueur danois, qui a confirmé ses envies d'ailleurs mercredi.

La Samp réclame plus

Toutefois, cette première tentative devrait rester vaine. En effet, Massimo Ferrero, le président de la Samp, espère toucher une somme beaucoup plus importante pour son défenseur, qui dispose d'une jolie cote sur le marché des transferts. Si un prix de 35 millions d'euros a été fixé, une offre autour des 30 millions devrait lui convenir.

De son côté, Andersen se sait (très) courtisé sur le mercato. En plus de l'intérêt lyonnais, il dispose de plusieurs offres provenant de clubs anglais et italiens. "Je prendrais bientôt une décision concernant mon avenir", a-t-il expliqué. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Sampdoria, Andersen n'a que l'embarras du choix. Inconnu du public français, il sort d'une saison pleine avec son club.

Un futur "grand joueur"

Lancé dans le grand bain en fin de saison dernière par Marco Giampaolo, son ancien entraîneur, le Danois a rapidement pris ses marques. Et le travail effectué en coulisses (apprentissage de la langue, notions tactiques...) n'y est pas étranger. "Sa plus grande qualité ? Probablement sa vitesse à apprendre et comprendre les choses. C'est un garçon toujours à l'écoute et qui s'adapte en un temps record", nous confie-t-on du côté de la Sampdoria. Cette saison, Andersen, recruté aux alentours de 1,5 million d'euros à l'été 2017 en provenance de Twente, a disputé 34 matches en Serie A. Au terme des huit premières journées, il était le deuxième défenseur le mieux noté de La Gazzetta dello Sport, juste derrière un certain Giorgio Chiellini.

Joachim Andersen Eurosport

Du haut de son mètre 90, il possède bon nombre de qualités qui pourraient convenir à l'OL : première relance, intelligence dans le placement, solide dans les duels... "Outre ses qualités techniques, il a une grande intelligence de jeu (...) Je peux affirmer qu'il deviendra un grand joueur", confiait en avril dernier Marco Giampaolo, désormais entraîneur de l'AC Milan. Il ne dirait d'ailleurs pas non pour le ramener dans ses valises en Lombardie. C'est certain, l'OL a de la concurrence.