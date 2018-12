Mercato : Le PSG aurait bouclé le transfert de Frenkie De Jong pour 75 millions d'euros

Le PSG a peut-être (déjà) frappé fort sur le mercato. Et on parle bien de celui d'été. En concurrence avec bon nombre de clubs dans ce dossier, comme le Barça et Manchester City, le club parisien serait parvenu à convaincre Frenkie de Jong de rejoindre la capitale. L'information est révélée par le journal néerlandais De Telegraaf, réputé pour son sérieux et sa fiabilité. Selon ce dernier, le transfert du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam est autour des 75 millions d'euros.

Mais alors, comment le PSG est-il parvenu à convaincre l'international néerlandais de 21 ans ? Comme le rapporte le Telegraaf, photo à l'appui, Antero Henrique et Maxwell se sont déplacés jeudi à Amsterdam pour rencontrer les représentants du joueur. Et les dirigeants du PSG ont bien fait, puisque cette visite pourrait bien avoir accéléré le choix du joueur. Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax, a d'ailleurs confirmé cette rencontre au média. Concernant un possible accord pour un transfert, ce dernier a expliqué qu'il n'en était rien pour l'instant.

Mbappé aurait parlé à De Jong

Autre élément clé de ce dossier, un certain... Kylian Mbappé ! En effet, comme l'affirme le Telegraaf, l'attaquant du PSG a plaidé la cause de son club auprès de Frenkie De Jong. "Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d’ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix", confiait d'ailleurs l'international français à France Football cette semaine. Visiblement, il s'est montré convaincant.

Si, pour l'heure, rien n'est évidemment confirmé par les parties concernées, le PSG frapperait un énorme coup avec la venue de De Jong. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, le milieu de terrain n'a que l'embarras du choix pour sa prochaine destination. Annoncé en pole position, le Barça pourrait bien s'être fait doubler dans ce dossier. Une offre in extremis ? C'est possible... mais c'est peut-être trop tard. Pour De Jong, l'avenir semble s'inscrire à Paris.