Mino Raiola, agent de Paul Pogba, a assuré mardi pour la radio britannique talkSPORT que le milieu de terrain français voulait bel et bien quitter les Red Devils cet été. En connaissance de cause, la balle est désormais dans le camp des dirigeants, pas enclins à négocier un transfert du joueur avec qui que ce soit. "Le joueur n'a rien fait de mal. Il a été respectueux et professionnel dans tous les domaines", a déclaré Mino Raiola.

"Le club connaît ses sentiments depuis longtemps. C'est dommage que des personnes se permettent de critiquer, en l'absence d'informations correctes. Je regrette également que le club ne prenne aucune position contre cela", a-t-il ajouté. "Espérons qu'il y aura bientôt une solution satisfaisante pour toutes les parties", a insisté l'agent du champion du monde.

Pogba est présent pour la tournée

Paul Pogba, qui ne fait pas mystère de ses envies d'ailleurs, a voyagé avec le groupe de joueurs convoqués par Manchester United pour sa tournée de présaison en Australie et en Asie.

Malgré ses 16 buts la saison passée (dont la moitié sur penalty), Pogba a souvent été critiqué pour son manque d'implication sous José Mourinho et son successeur Ole Gunnar Solskjaer.