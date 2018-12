Pavon, Navas, Christensen, Pepe : les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Pavon vers Arsenal ?

Selon les informations du média britannique The Sun, Arsenal souhaiterait s'attacher les services du jeune attaquant de Boca Juniors, Cristian Pavon. Les dirigeants des Gunners seraient prêts à mettre une somme assez importante : 40 millions de livres (44 millions d'euros). Le jeune homme de 22 ans a marqué trois buts en 14 matches en Copa Libertadores.

Notre avis : Lacazette, Aubameyang, Iwobi... Les Gunners ont déjà de quoi faire en attaque. Mais pour compenser la perte de Welbeck, gravement blessé, cela semble être une bonne idée.

Camilo Mayada et Cristian Pavon lors de River Plate-Boca Juniors / Copa LibertadoresGetty Images

Navas veut rester au Real Madrid

En perte de temps de jeu au Real Madrid depuis l'arrivée de Thibaut Courtois, Keylor Navas, 32 ans, en fin contrat en juin prochain, aurait pu avoir des envies d'ailleurs. Il n'en est rien selon les informations de Marca, mais pour des raisons personnelles et financières plus que sportives. Le gardien de but devrait devenir papa d'ici février et sait qu'il va lui être difficile de trouver un autre club européen qui accepterait de lui payer le même salaire qu'à la Maison Blanche (2,5 millions d'euros par an).

Notre avis : Il n'a pas tort pour le salaire. Mais c'est bien dommage : il ferait en effet le bonheur de nombreux clubs.

Keylor NavasGetty Images

Christensen bientôt à Barcelone ?

Selon le quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone aimerait recruter le défenseur de Chelsea Andreas Christensen, qui n'a joué qu'un match de Premier League cette saison. Le club catalan aurait même déjà formulé une offre pour le jeune international danois âgé de 22 ans et sous contrat avec les Blues jusqu'en 2020.

Notre avis : Samuel Umtiti soigne encore son genou. Le profil du Danois diffère de celui du Français, mais il pourrait convenir à la Liga.

Vidéo - À Chelsea, Andreas Christensen a déjà tout d'un grand 01:11

Retour au PSV Eindhoven pour Robben ?

Arjen Robben, 34 ans, a récemment annoncé qu'il quitterait le Bayern Munich à la fin de son contrat en juin prochain. Le PSV Eindhoven, par lequel il est passé entre 2002 et 2004, aimerait faire revenir l'ailier. Toon Gerbrands, directeur général du club a confirmé : "Il y a un contact."

Notre avis : Revenir là où tout a commencé, une belle manière de clôturer une riche carrière.

Vidéo - Robben annonce son départ 00:42

Pepe a rompu son contrat avec le Besiktas

Selon les informations de l'agence turque DHA, Pepe a décidé de rompre son contrat avec le Besiktas. Cette rupture s'est faite d'un commun accord avec le club turc, pas au mieux au niveau économique. L'ancien joueur du Real Madrid y était arrivé en juillet 2017 et il ne lui restait que six mois de contrat.

Notre avis : Stoppeur expérimenté, patron de défense, cadre : Pepe offre encore d'énormes garanties sur un plan sportif. Mais il coûte cher en salaire...