Le PSG prêt à inclure deux joueurs dans le deal pour Pépé ?

Après une saison exceptionnelle au LOSC, Nicolas Pépé va quitter le Nord cet été. L'attaquant, qui dispose d'un bon de sortie, est notamment pisté par le PSG. Selon Canal +, le club de la capitale pourrait proposer le deal suivant aux Dogues : une somme cash + Stanley Nsoki et Christopher Nkunku. Reste à comprendre à quel prix les deux joueurs parisiens sont valorisés. De son côté, le LOSC réclamerait aux alentours de 70 millions d'euros pour se séparer de son buteur

Notre avis : Ce deal pourrait être intéressant pour le LOSC, qui est d'ailleurs intéressé par Nsoki. Mais il faut encore connaître la volonté des joueurs concernés, les sommes évoquées...

L'OM sur les traces de Llorente ?

C'est l'une des infos surprenantes du jour. Selon le Daily Mail, l'OM s'intéresserait à... Fernando Llorente ! En fin de contrat avec Tottenham, l'attaquant espagnol de 34 ans sera libre d'ici quelques semaines, et le club olympien pourrait donc bien en profiter. Mais Valence, l'AS Rome et l'AC Milan seraient également à l'affût dans ce dossier. Rien ne s'annonce simple pour les dirigeants marseillais.

Notre avis : Mario Balotelli va partir, il faudra donc le remplacer. Mais on peine à croire à la piste Llorente.

United envisage un échange Dybala-Pogba !

Ce mardi, Tuttosport lance une bombe. Selon le quotidien de Turin, Manchester United a contacté l'entourage de Paulo Dybala pour sonder sa volonté concernant une possible venue cet été. Et pour convaincre la Juventus de lâcher sa "Joya", les Red Devils envisageraient un échange avec... Paul Pogba. L'international français ferait ainsi son combe-back dans le Piémont. De son côté, le Daily Star indique que United a fixé un prix de 157 millions d'euros pour le champion du monde.

Notre avis : Si la Juve ne dirait pas non à un retour de Pogba, on a quand même du mal à envisager un tel échange. Simple rumeur de mercato.

Le Napoli veut Bourigeaud

En quête de renforts pour son milieu de terrain, le Napoli a entamé des contacts pour la venue de Benjamin Bourigeaud. Selon les informations de Sky Sport Italie, le joueur du Stade Rennais est en effet une piste du club italien, qui a déjà contacté son agent. Une première approche pour comprendre la volonté du joueur, qui a inscrit 6 buts en 34 matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : C'est une piste assez surprenante pour le Napoli, qui semblait avoir d'autres priorités comme Ismaël Bennacer (Empoli).

Renato Sanches n'exclut rien pour son futur

Le mercato d'été approche, et Renato Sanches compte bien en profiter. Le milieu du Bayern Munich, qui était annoncé dans le viseur du PSG l'hiver dernier, n'est en effet pas satisfait de sa situation en Bavière. "Je suis jeune. Je veux et je dois jouer plus. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien", a-t-il lâché dans des propos relayés par Kicker et FootMercato.