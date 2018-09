Pogba, Rabiot, Cornet, Pépé : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Le Barça fait de l'œil à Pogba

Le feuilleton Paul Pogba au Barça est loin d'être terminé. Le Daily Mirror s'est fait ce samedi l'écho de la presse espagnole, en assurant que le club blaugrana était plus que jamais décidé à attirer le champion du monde dans ses rangs. Selon le quotidien britannique, le FC Barcelone aurait désormais décidé d'envoyer des observateurs à chaque match du Français, et serait prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour le recruter.

Notre avis : L'hypothèse prend de l'épaisseur, mais elle ne se réalisera pas cet hiver.

City rejoint la course pour Rabiot

Après le Barça, un nouveau prétendant a rejoint la course pour recruter Adrien Rabiot, en fin de contrat l'été prochain à Paris. D'après le Daily Star, Pep Guardiola et Manchester City seraient séduits par le Français. Les Citizens l'auraient supervisé à l'occasion de la défaite du PSG à Liverpool en Ligue des champions cette semaine, et seraient prêts à s'aligner sans problème sur ses exigences.

Notre avis : Ça n'est sûrement pas la dernière rumeur sur Rabiot. Et cela confirme que le PSG pourrait bien passer à côté d'un sacré pactole.

Adrien RabiotGetty Images

Agnelli veut Sané à la Juve

Malgré le recrutement de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus n'est pas rassasiée. Selon Calciomercato, le président turinois Andrea Agnelli s'est mis une nouvelle idée en tête : "Offrir un jeune Ronaldo à la Juve". Les pistes Kylian Mbappé et Sergej Milinkovic-Savic paraissant utopiques, le dirigeant aurait coché le nom du jeune espoir allemand de Manchester City, Leroy Sané. Le site précise néanmoins que les Bianconeri pourraient attendre un ou deux ans avant de passer à l'attaque, afin d'amortir les coûts liés au transfert de CR7.

Notre avis : Il est bien trop tôt pour une opération d'une telle envergure. Il faudra en reparler l'été prochain, voire en 2020.

La Lazio va prolonger deux cadres

La Lazio Rome s'apprête à frapper un grand coup en prolongeant deux de ses cadres, Sergej Milinkovic-Savic et Ciro Immobile. Selon le directeur sportif du club Igli Tare, cité notamment par As, "les prolongations ne sont qu'une question de jours. Au début de la semaine prochaine, tout sera réglé. Les négociations durent depuis longtemps, et nous sommes enfin arrivés à un accord." Milinkovic-Savic devrait prolonger d'un an, jusqu'en 2023.

Notre avis : Voilà une porte qui se referme pour le PSG au milieu de terrain.

Tottenham et la Roma sur une pépite de l'Ajax

Après Frenkie de Jong, convoité par les deux clubs de Manchester et le Barça, une autre pépite de l'Ajax est sur le radar des plus grands clubs d'Europe. Le Brésilien David Neres, 21 ans, serait ainsi d'après Calciomercato pisté par Tottenham et la Roma, alors que le Borussia Dortmund aurait déjà manifesté son intérêt. Le joueur, lui, assure "ne penser qu'à l'Ajax", où il est sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Comme d'habitude, la bataille sera vive pour se servir à Amsterdam.

David NeresGetty Images

Fulham va bouger pour Cornet

Buteur face à Manchester City en Ligue des champions, Maxwel Cornet a impressionné l'Angleterre. Fulham, notamment, pourrait rapidement passer à l'attaque selon les informations du Sun ce dimanche. Le tabloïd affirme que les Cottagers pourraient ouvrir les discussions dans les prochaines semaines. Rassurés par les performances récentes de l'attaquant lyonnais, ils seraient même prêts à offrir plus de 20 millions d'euros à l'OL.

Notre avis : La rumeur paraît opportuniste, mais Cornet devrait tout de même avoir des prétendants en Angleterre.

Pépé "intransférable" selon son président

Déjà convoité cet été, Nicolas Pépé risque de l'être encore plus cet hiver après son excellent début de saison. Pour autant, le président du LOSC Gérard Lopez a assuré à Téléfoot que son attaquant finirait la saison dans le Nord : "Il y a encore un mercato, mais il est parti pour rester. J'ai déjà dit qu'il était intransférable, pour moi il fera toute la saison". Samedi, Christophe Galtier, le coach lillois, s'était pourtant montré moins catégorique : "Je sais qu'il sera là jusqu'au 22 décembre, c'est déjà bien."

Notre avis : Si le LOSC continue sur sa lancée, Pépé pourrait bien avoir envie de prolonger le plaisir. Au moins jusqu'à l'été 2019.