Rabiot, 700 millions, Fabinho, PSG : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Fabinho n'envisage pas de quitter Liverpool

De nouveau au coeur des rumeurs de mercato, Fabinho, qui intéresserait le PSG et l'AC Milan, a annoncé qu'il ne se voyait pas quitter Liverpool en janvier. "On m'a dit qu'il y avait des rumeurs dans la presse, mais moi je n'ai jamais dit que je voulais quitter Liverpool. J'étais conscient qu'il fallait que je sois patient pour attendre mon moment. Je suis heureux à Liverpool et je n'ai aucune raison de partir", a ainsi expliqué le milieu de terrain dans la presse brésilienne et dans des propos relayés par CulturePSG.

Notre avis : Difficile d'imaginer un départ de Fabinho en janvier. Toutefois, si sa situation ne change pas, attention à l'été prochain...

Azpilicueta prolonge avec Chelsea

César Azpilicueta et Chelsea, l'aventure continue. L'international espagnol, arrivé à Londres en 2012, a prolongé son contrat avec les Blues jusqu'en 2022. La nouvelle a été officialisée mardi. "Je suis vraiment heureux de prolonger mon bail ici à Chelsea (...) J’espère qu’il y a beaucoup de bonnes choses à venir et que nous pourrons garder Chelsea tout en haut", a confié le joueur.

Notre avis : L'ancien joueur de l'OM fait désormais partie des meubles à Chelsea. Prolongation assez logique.

Pour Isco, le Real réclame 700 millions d'euros !

Non, le Real Madrid ne compte pas faire les soldes d'hiver pour Isco. Alors que le milieu de terrain plaît notamment à la Juventus, Tuttosport annonce, dans sa Une du jour, que le club madrilène réclame le montant de la clause libératoire de son joueur pour le céder. Soit... 700 millions d'euros ! Les Bianconeri savent à quoi s'en tenir s'ils veulent recruter l'international espagnol.

Notre avis : Coup de bluff du Real ? Pour Cristiano Ronaldo, la clause était d'un milliard d'euros... La suite, vous la connaissez.

L'appel du pied de Mbappé à de Jong

Kylian Mbappé sait décidément tout faire. En plus du terrain, voilà que l'attaquant du PSG travaille désormais pour son club... sur le mercato. Dans un entretien à France Football (sous forme d'abécédaire), l'international français a révélé son admiration pour Frenkie de Jong, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam qui plaît beaucoup au club parisien. "Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d'ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix", a ainsi confié Mbappé à FF.

"Il s'agit d'un joueur qui m'a pas mal impressionné lors de nos deux confrontations face aux Pays-Bas. Sa vision du jeu et sa qualité de passe qui casse les lignes le rendent très précieux, surtout qu'il récupère pas mal de ballons", a-t-il ajouté.

Notre avis : Mbappé a raison, de Jong ferait un fou au PSG. Son éventuelle venue serait un gros coup du club parisien.

Milinkovic-Savic revient sur son été agité

Méconnaissable depuis le début de saison, Sergej Milinkovic-Savic semble pâtir de son été agité. Un coup annoncé au Real Madrid, un autre à l'AC Milan... ou encore un autre au PSG, le milieu de la Lazio Rome a vécu des jours très chauds. Pour la première fois, il est revenu sur son mercato estival. "Ce n'était pas simple, chaque jour il y avait un nouveau club. Mais j'ai prolongé ici et je suis heureux. Mon prix ? Les gens parlent de ça, moi je pense au terrain", a-t-il confié dans des propos relayés par les médias italiens.

Notre avis : Milinkovic-Savic a été proche de quitter la Lazio l'été dernier. Son vrai-faux départ joue forcément sur son début de saison difficile.

Rabiot devrait bien quitter Paris

La fin semble proche. Cette fois, Adrien Rabiot et le PSG devraient bien se séparer au terme de cette saison. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain, qui n'a toujours pas digéré sa sanction après son retard à la causerie avant le match contre l’OM, va probablement aller voir ailleurs l'été prochain. En fin de contrat, Rabiot devrait avoir l'embarras du choix concernant sa prochaine équipe. Le Barça ? C'est possible, même si le quotidien affirme que c'est encore loin d'être acté, puisque l'international français va prendre en compte les "perspectives sportives"... Attention donc aux possibles surprises !