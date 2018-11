Rabiot, Mignolet, Monaco, Real Madrid Piatek : les 5 infos mercato que vous avez manqué ce week-end

Le Barça prêt à casser sa tirelire pour Rabiot ?

Et si le Barça sortait le chéquier pour attirer Adrien Rabiot ? En fin de contrat en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain serait de plus en plus convoité par le club catalan. Selon les informations du site Calciomercato.com, le Barça pourrait proposer un salaire de 10 millions d'euros annuels au joueur. Si Rabiot ne prolonge pas son bail d'ici la fin de l'année, il pourra officiellement entrer en négociations avec le Barça à partir du 1er janvier 2019 prochain. Toujours selon le média transalpin, la Juventus et l'AC Milan suivraient de près le joueur, tout comme Manchester City et Liverpool.

Notre avis : La guerre entre Rabiot et le PSG continue de plus belle. L'international français, très convoité, est en position de force dans ce dossier.

Nice sur la piste de Simon Mignolet

Et si Nice recrutait un Diable Rouge ? Selon le quotidien belge La DH, Simon Mignolet pourrait atterrir du côté de la Ligue 1 et de l'OGC Nice au mois de janvier prochain. Engagé avec Liverpool jusqu'en 2021, le portier, barré par Alisson Becker, est en recherche de temps jeu après être devenu une simple doublure.

Notre avis : Même si Walter Benitez fait parfaitement le travail, Nice aurait raison de se renforcer dans ce secteur.

Simon Mignolet Getty Images

Vasilyev annonce du mouvement à Monaco

Monaco va aller sur le marché des transferts en janvier. A l'agonie en Ligue 1, le club de la Principauté va probablement se renforcer lors de la fenêtre hivernale. C'est ce qu'à sous-entendu Vadim Vasilyev dans un entretien donné à Nice-Matin, dimanche. "Je ne veux pas qu'on se réfugie derrière le mercato d'hiver. On a l'effectif pour faire beaucoup mieux. Les joueurs doivent faire mieux, il n'y a pas à chercher des excuses. Oui, on sera attentif au mercato. Mais pas uniquement pour les arrivées. Pour les départs aussi. Ça marchera dans les deux sens."

Notre avis : Monaco doit absolument aller sur le marché des transferts en janvier et trouver des joueurs d'expérience capables de redresser la maison

Hermoso de retour au Real en janvier ?

Et si le Real Madrid rapatriait Mario Hermoso ? Révélation du début de la saison en Liga, sous les couleurs de l'Espanyol Barcelone, le défenseur central pourrait revenir au Real où il a été formé selon les informations du quotidien Marca. Débarqué à l'Espanyol lors du mercato estival 2017, le stoppeur pourrait être rapatrié du côté de la capitale en cas d'activation de la clause de rachat.

Notre avis : Hermoso a besoin de temps jeu pour continuer à se développer. Le Real ne peut pas lui promettre une place de titulaire avec la paire Varane-Ramos déjà en place.

Convoité par Napoli, Piatek ne partira pas en janvier

Révélation du début de la saison en Serie A, Krzysztof Piatek, l'attaquant du Genoa, continue d'affoler le marché européen. Malgré une passe difficile depuis quelques semaines, l'international polonais, auteur de 9 buts en douze rencontres, est intouchable selon la direction de son club qui a reconnu que son joueur était convoité par le Napoli. C'est le directeur sportif du Genoa, Giorgio Perinetti, qui a confirmé la nouvelle dans un entretien donné au groupe Perform : "L'intérêt du Napoli pour Piatek est certainement sérieux puisqu'ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils voulaient négocier. Mais nous ne souhaitons pas aborder le sujet pour le moment."

Notre avis : Il faut laisser le temps à Piatek de confirmer ses bonnes dispositions avant de le recruter. Ne pas aller trop vite en besogne.