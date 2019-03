Ribery prêt à rejoindre Xavi ?

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Franck Ribéry (35 ans) quittera le club allemand d'ici quelques mois. Mais pour aller où ? L'ancien international français, qui ne compte pas prendre sa retraite, pourrait filer du côté d’Al-Sadd (Qatar). L'information est signée du quotidien allemand Kicker ce jeudi. Il y retrouverait ainsi Xavi, l'ancien joueur du Barça.

Notre avis : Le départ de Ribery du Bayern est acté. Une ultime expérience au Qatar lui permetterait de décrocher un dernier gros contrat...

Quand Bartomeu évoque l'après-Messi...

Lionel Messi a beau avancer dans l'âge, il ne cesse de se bonifier. Auteur de deux buts et deux passes décisives, mercredi, face à l'OL (5-1) lors du 8e de finale retour de Ligue des champions, l'Argentin a grandement contribué à la qualification du Barça. Mais conscient que son joueur file vers ses 32 bougies, Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, songe de plus en plus à sa succession, qui ne s'annonce pas simple...

"Nous avons le meilleur joueur du monde, dans l'histoire du football. Je sais qu'un jour Léo dira : "J'arrête de jouer au football". J'espère que ce sera dans quelques années, mais nous devons préparer le club pour l'avenir. Et c'est pourquoi nous amenons de jeunes talents à Barcelone, Dembele, Coutinho, Frenkie de Jong… Nous devons continuer cette période de succès et d'excellence", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à BBC Sport.

Notre avis : On souhaite bonne chance à celui qui devra remplacer Messi... Pour le moment, le Barça peut encore profiter de son génie.

Coutinho, avenir incertain au Barça

Auteur d'une saison mitigée, Philippe Coutinho ne vit pas ses meilleurs jours au Barça. Si le Brésilien a marqué contre Lyon, il est toutefois bien conscient de ses nombreuses difficultés. Au point d'imaginer un départ en fin de saison ? "Au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, je n’ai pas bien joué, mais je veux toujours m’améliorer. Je suis venu à Barcelone pour donner le meilleur de moi-même. Je vis au jour le jour. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je suis heureux de ma performance de ce soir", a-t-il confié dans des propos rapportés par Goal.

Notre avis : Coutinho ne réalise pas sa meilleure saison ? C'est vrai. Mais difficile d'imaginer les Blaugrana s'en séparer l'été prochain. Encore plus au vu du prix qu'il avait coûté (120 millions + 40 de bonus).

Le Napoli ne veut pas vendre Insigne

La rumeur commençait à être insistante, alors Aurelio De Laurentiis a décidé de se faire entendre. Non, le président du Napoli ne compte pas se séparer de Lorenzo Insigne, lui qui avait jeté un froid sur son avenir dimanche dernier. "Insigne n'est pas sur le marché. C'est un joueur extraordinaire et attrayant. Il est courtisé. Il n'y a pas de prix pour Lorenzo, sinon nous mettrions une clause", a expliqué ce dernier dans des propos relayés par les médias transalpins.

Notre avis : Comme on l'écrivait lundi, difficile d'imaginer Insigne quitter le Napoli. De Laurentiis est venu le confirmer.

Monaco veut recruter définitivement Martins

Depuis son arrivée sur le Rocher en janvier, Gelson Martins fait des merveilles. Auteur trois buts et une passe décisive en six matches, l'attaquant, prêté par l'Atlético Madrid, s'est rapidement imposé à l'AS Monaco. Forcément, les dirigeants monégasques souhaiteraient désormais le conserver en fin de saison. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien portugais Record ce jeudi, qui évoque une somme aux alentours de 40 millions d'euros.

De son côté, l'Atlético ne s'opposerait pas à ce transfert. Encore moins au vu du conflit qui perdure avec le Sporting Portugal, l'ancien club de Martins. Le club lisboète a en effet attaqué devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) son homologue espagnol après la signature du joueur, qui s'était engagé gratuitement après sa résiliation unilatérale. Cette dernière découlait des violences subies par les joueurs du Sporting lors d'un entraînement. Pour mettre fin au litige, l'Atlético pourrait ainsi reverser une partie de l'éventuel transfert de Gelson Martins à Monaco. Record parle d'une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Monaco veut conserver Gelson Martins. L'Atlético veut s'en séparer. Reste à voir si le prix de 40 millions d'euros ne sera pas jugé trop élevé...