"J'ai reçu des offres et j'en suis fier" : Arjen Robben a des touches pour son avenir

Si Arjen Robben va quitter le Bayern Munich en fin de saison, l'international néerlandais ne compte pas pour autant s'arrêter là. "J'ai déjà reçu des offres et je dois avouer que j'en suis assez fier", a-t-il dit mardi à des journalistes en marge du stage hivernal du club au Qatar. "Ces dernières semaines ont été assez agitées, notamment pour mon père, qui est aussi mon conseiller".

Selon des médias allemands, le PSV Eindhoven, entraîné par son ex-coéquipier en équipe nationale Mark van Bommel, pourrait être intéressé, de même que l'Inter Milan. "Mais ce que j'ai dit avant la pause hivernale tient toujours: mon avenir est toujours ouvert", assure l'homme qui a tout remporté avec le Bayern depuis son arrivée en 2009, dont la Ligue des champions 2013, en marquant en finale le but vainqueur (2-1 contre Dortmund).

Mi-décembre, il a annoncé sa décision de quitter le club

Mi-décembre, il a annoncé sa décision de quitter le club en fin de saison et envisagé de mettre un terme à sa carrière si aucune offre intéressante ne lui était faite. "Il va falloir que je prenne une décision à un moment donné, et je n'attendrai pas jusqu'à la fin de saison. J'ai une famille et je dois planifier à l'avance", explique-t-il mardi. Toujours au plus haut niveau malgré son âge, Robben est cependant de plus en plus souvent absent pour blessures. Il vient de manquer les cinq derniers matches de 2018 en raison de problèmes musculaires, mais il a déjà marqué cinq buts et délivré deux passes décisives lors des 15 matches joués cette saison.

Le Bayern reprend le championnat le vendredi 18 janvier en déplacement à Hoffenheim. Les Bavarois pointent en deuxième position à six points du leader Dortmund.